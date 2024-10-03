"Кадры на час". Алтайский бизнес все чаще прибегает к "краткосрочным" сотрудникам

Происходит это из-за дефицита сотрудников

03 октября 2024, 09:14, ИА Амител

Люди за работой / Фото: pxhere.com

От 10 до 12 вакансий приходится в среднем на одного безработного барнаульца. Чтобы закрыть потребность в сотрудниках, алтайский бизнес все чаще прибегает к коротким или разовым заданиям для тех, кто ищет возможность заработать, – "кадры на час". Актуальные для региона способы такого временного трудоустройства в эфире Business FM Барнаул* перечислила руководитель барнаульского кадрового центра "Работа России" Ирина Беседина.

"Самозанятые граждане – это тот ресурс, который сегодня пользуется у работодателей Алтайского края спросом. Часть организаций отдает ряд обеспечивающих функций на аутсорсинг, тем самым снижая свои расходы и направляя их на основное производство. Договоры гражданско-правового характера – это тоже выход из сложившейся ситуации. Мы уже 15 лет трудоустраиваем подростков от 14 до 18 лет – как в период летних каникул, так и в свободное от учебы время. Это как раз таки временная занятость", – сказала эксперт.

Также Беседина сообщила, что недавно на барнаульском портале был создан раздел, посвященный краткосрочной занятости. Там будут публиковать соответствующие вакансии компаний и резюме сотрудников, готовых поработать временно. Сейчас раздел еще настраивают, уточнили в кадровом центре.

Помимо государственных ресурсов, алтайский бизнес пользуется онлайн-сервисами для поиска сотрудников на одну смену. Например, в приложении "Наймикс" компания "Мария-Ра" ищет грузчиков и людей на выкладку товара, DNS – уборщика территории у магазина. Сервисом "Яндекс Смена" с той же целью пользуется "Лента". В приложении YouDo барнаульские предприниматели пытаются найти разных специалистов. Чаще всего для выполнения задания компании требуют от человека наличие статуса самозанятого, иногда – санкнижку. По наблюдениям руководителя студии HR-проектов "Штат 3" Татьяны Кириленко, спектр таких временных вакансий может варьироваться вплоть до финансовых аналитиков и маркетологов.

"В Екатеринбурге компании начали внедрять технологии для автоматизации подбора персонала. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет анализировать резюме и сопоставлять навыки кандидатов с требованиями вакансий мгновенно. А в Казани я встречала стартапы, которые создают специальные приложения для поиска временных специалистов по заданным критериям. В Новокузнецке компании организуют специальные мероприятия и хакатоны, где можно найти временных сотрудников, – формируют сообщество профессионалов, готовых прийти на помощь", – сказала она.

Эксперты добавляют: размещая разовые вакансии, компания в каком-то смысле формирует кадровый резерв: когда работа, найденная человеком на час, впоследствии становится для него постоянной.

* Business FM ("Бизнес ФМ")