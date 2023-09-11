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"Вход в метро, по ходу". В Барнауле пожаловались на гигантскую яму в асфальте

Огромное углубление запечатлели на ул. Воровского, 165

11 сентября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула рассказал о гигантской яме в асфальте по ул. Воровского, 165.

"Мне повезло, а кому-то может и не повезти", – рассказал горожанин паблику "Инцидент Барнаул".

На фото можно заметить, что яма в диаметре вполне сопоставима с колесом от автобуса. Внутрь нее, как видно, провалился канализационный люк.

В комментариях многие пользователи с юмором отреагировали на увиденное:

  • "Вход в метро, по ходу".
  • "А прикинь, так запарковался, дверь открываешь, выходишь – и вжух – в Нарнию".
  • "Чтоб жизнь малиной не казалась".

Ранее сообщили, какие дороги в Барнауле планируют отремонтировать в 2024 году.

  
Барнаул Дороги жалобы и просьбы

Комментарии 3

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Гость

16:11:09 11-09-2023

смешно, если б не было так грустно/опасно!

  6 Нравится
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Гость

16:22:45 11-09-2023

Кто несет ответственность за качество дорог в городе? Будут ли наказаны виновные или...выпишут премию?

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гость

20:58:30 11-09-2023

Где начальники?

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