Повышенные выплаты будут получать три категории граждан

01 ноября 2025, 14:30, ИА Амител

С 1 ноября 2025 года некоторые российские пенсионеры будут получать повышенную пенсию. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Разбираемся, кому и на сколько увеличат выплаты и от чего зависит их размер.

1 Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет Повышенную выплату получат россияне, которые в октябре отпраздновали 80-летний юбилей. Страховые пенсии им увеличат за счет удвоения фиксированной выплаты, которая составляет 8907,70 рубля. Ровно столько же составит прибавка. Кроме того, будет включена доплата за уход в размере 1314 рублей. «Например, если у пенсионера, отметившего 80-летний юбилей в октябре, размер страховой пенсии в октябре составлял 39 808,37 рубля, то в ноябре размер выплачиваемой страховой пенсии по старости будет равен 50 030,07 рубля (на 25,68% выше октябрьской выплаты)», – объяснил Балынин.

2 Работники угольной промышленности Претендовать на надбавку смогут россияне, которые 25 лет трудились на добыче угля и сланца в режиме полного рабочего дня, а также на строительстве шахт. Для отдельных работников минимальный период занятости сократят до 20 лет. Размеры доплаты рассчитывают индивидуально для каждого получателя.

3 Летчики гражданской авиации Доплаты к пенсиям также вырастут у бывших летчиков гражданской авиации. Их назначают мужчинам с выслугой не менее 25 лет и женщинам со стажем от 20 лет. Если летчик оставил службу по состоянию здоровья, требования по числу лет выслуги снижаются: стаж до 20 лет необходимо иметь мужчинам, а до 15 лет – женщинам. «Непосредственно суммы такого увеличения будут индивидуальны для каждого получателя доплаты», – подчеркнул эксперт.

Напомним, с 1 января 2026 года в России также вырастут пенсии по старости. В следующем году выплаты проиндексируют на 7,6% – это выше прогнозируемого уровня инфляции. Подробнее о том, сколько будут платить пенсионерам, читайте здесь.