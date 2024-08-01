Некоторые семьи имеют право на матподдержку на подготовку к учебному году

01 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Школьники 1 сентября / Фото: amic.ru

До начала учебного года остался ровно месяц. Для родителей, чьи дети учатся в школе, начинается непростое время: пора покупать одежду и принадлежности. Сборы к учебе – дело недешевое. Но некоторым семьям положена матподдержка, чтобы уменьшить финансовую нагрузку.

Рассказываем, кому положены выплаты к 1 сентября в 2024 году и кто может их получить.

1 Кому положены федеральные выплаты к 1 сентября? Никому. Дело в том, что в России не существует федеральных выплат, нацеленных на подготовку детей к школе. Да, в Госдуме периодически предлагают ввести такую меру поддержки, но пока ни один из подобных законопроектов не принят. Поэтому следует очень осторожно относиться к сообщениям о якобы федеральных выплатах к 1 сентября. Часто подобной уловкой пользуются мошенники. Ни в коем случае не оставляйте свои платежные данные, если у вас их просят под предлогом оформления таких выплат.

2 Разве никому не будут выплачивать 10 тысяч рублей на подготовку к школе? Раньше же такое было... Было, но это были единоразовые выплаты. Во время пандемии российские власти дважды поддерживали родителей. Тогда Владимир Путин лично распорядился выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Он сразу обозначал, что это лишь единоразовые меры поддержки, а не постоянные. Поэтому после окончания пандемии эта мера поддержки стала недоступна.

3 Я слышал и про 20, и про 25 тысяч на подготовку к учебному году... Скорее всего, вы увидели эти суммы в законопроектах, которые те или иные группы депутатов регулярно вносят в Госдуму. Действительно, в России уже не раз предлагали выплачивать семьям крупные суммы к 1 сентября. Но, повторим, пока ни одну из подобных инициатив не утвердили.

4 Тогда какие вообще есть выплаты на подготовку к учебному году? Региональные. Субъекты РФ самостоятельно решают, как им поддерживать семьи, где есть школьники. Например, в Алтайском крае многодетные родители могут рассчитывать на материальную помощь в размере 7,5 или 5 тысяч рублей. Есть и более скромная мера поддержки в виде тысячи рублей. Подробнее о том, кто какие выплаты может получить в нашем регионе, читайте в нашем материале Суммы выплат и условия получения матподдержки отличаются в разных регионах. Поэтому вам нужно уточнить, какие льготы для семей со школьниками положены именно в вашем субъекте.

5 Как узнать, какие выплаты к 1 сентября положены нашей семье? Самый простой способ – обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Там уточнят ваши данные и расскажут, какие меры поддержки вам положены.