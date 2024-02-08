Концерт Кристины Орбакайте отменили еще в одном городе

Билеты на запланированное мероприятие не продаются

08 февраля 2024, 11:40, ИА Амител

Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com

Во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте, который должен был состояться 19 марта. Об этом сообщает Shot.

Письмо организаторам с требованием отменить концерт направил мэр города Константин Шестаков. В итоге билеты на запланированное мероприятие не продаются.

Также на неопределенный срок перенесли мартовские концерты Орбакайте, которые должны были пройти в Благовещенске.

Напомним, что накануне стало известно об отмене выступлений Кристины Орбакайте в Иркутске и Красноярске. Позднее СМИ сообщили о том, что от артистки ушел ее концертный директор.