Концерт Кристины Орбакайте отменили еще в одном городе
Билеты на запланированное мероприятие не продаются
08 февраля 2024, 11:40, ИА Амител
Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com
Во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте, который должен был состояться 19 марта. Об этом сообщает Shot.
Письмо организаторам с требованием отменить концерт направил мэр города Константин Шестаков. В итоге билеты на запланированное мероприятие не продаются.
Также на неопределенный срок перенесли мартовские концерты Орбакайте, которые должны были пройти в Благовещенске.
Напомним, что накануне стало известно об отмене выступлений Кристины Орбакайте в Иркутске и Красноярске. Позднее СМИ сообщили о том, что от артистки ушел ее концертный директор.
11:47:31 08-02-2024
Уборщицей теперь будет работать
11:57:59 08-02-2024
Будут как Бременские музыканты гастролировать по странам)))
12:03:44 08-02-2024
гость (11:57:59 08-02-2024) Будут как Бременские музыканты гастролировать по странам)))... но там их никто не будет слушать, вот проблема
12:09:42 08-02-2024
По частным корпоративам чесать станут больше. Ну если кто не будет опасаться пригласить... Пока Орбакайте уехала в Израиль, дала там концерт(сколько зрителей, неизвестно), на сцене в качестве поддержки приплясывали Пугачева и Галкин.
12:32:30 08-02-2024
А она что,петь умеет ???
12:37:09 08-02-2024
...Письмо организаторам с требованием отменить концерт направил мэр города Константин Шестаков... То есть, не люди не хотят идти, а сверху сказали "фас". Только потому, что она живет в Америке. Так там много наших артистов живет, тот же Алексей Воробьев, и ничего.
12:51:31 08-02-2024
Гость (12:37:09 08-02-2024) ...Письмо организаторам с требованием отменить концерт напра... Может в другом дело?США поставляет вна украину оружие и боеприпасы,которые убивают наших солдат.Она тут в России "поработает" и уедет в СШП деньги тратить...
12:59:18 08-02-2024
Гость (12:51:31 08-02-2024) Может в другом дело?США поставляет вна украину оружие и боеп... Так и Воробьев живет в Америке, а в России даёт концерты, сидит в жюри.
15:06:14 08-02-2024
Гость (12:59:18 08-02-2024) Так и Воробьев живет в Америке, а в России даёт концерты, си... Алексей ,будучи лежащим после аварии и инсульта,прислал из США несколько контейнеров медицинского (к стати американского оборудования)в Донецк,всё есть в нэте .
13:56:00 08-02-2024
Гость (12:51:31 08-02-2024) Может в другом дело?США поставляет вна украину оружие и боеп... а карлсон тоже в америке налоги платит, а путин дал интервью ему, в результате карлсон заработает ещё и заплатит ещё налоги . как тебе такое?
14:38:29 08-02-2024
Гость (13:56:00 08-02-2024) а карлсон тоже в америке налоги платит, а путин дал интервью... Карлсон пообщался с президентом РФ.А эту певичку на сцене как бы не закидали тухлый яйцами.
15:39:04 08-02-2024
Гость (14:38:29 08-02-2024) Карлсон пообщался с президентом РФ.А эту певичку на сцене ка... никогда не закидывали раньше. чтож тогда её на сцену не пускают? хотя... что мешает купить билеты парочке недоразвитых и снабдить их тухлыми яйцами? с зелёнкой же вон как классно прокатывало
16:15:47 08-02-2024
Гость (15:39:04 08-02-2024) никогда не закидывали раньше. чтож тогда её на сцену не пуск... Такая у тебя обида за Онотоле?)))))))) А хорошо его тогда умыли, ох хорошо)))))
16:15:01 08-02-2024
Гость (13:56:00 08-02-2024) а карлсон тоже в америке налоги платит, а путин дал интервью... А Карлсон здесь причем? Он иностранный журналист, приехал взять интервью. Ты если пытаешься до абсурда довести, то тогда на тебе в борщ - он здесь оплачивал покупки, а значит и налоги в РФ платил. Норм тебе ответочка?
16:27:02 08-02-2024
Гость (16:15:01 08-02-2024) А Карлсон здесь причем? Он иностранный журналист, приехал вз... ха! ну в штатах то он явно больще налогов заплатил. кто до абсурда доводит. у нас в стране не запрещено двойное гражданство. что за травля за мать и отчима? а факт гражданства США у Орбакайте вообще никем не подтверждён даже.
13:11:19 08-02-2024
Правильно, смотреть не на что, ни голоса ни рожи, мать прокормит или третий муж))
13:48:42 08-02-2024
Ну тогда надо ещё "Иронию судьбы или с легким паром запретить". Ведь там пела её мама. А режиссёр мягко говоря не вполне восторженно отзывался о действующем президенте.
15:16:40 08-02-2024
Гость (13:48:42 08-02-2024) Ну тогда надо ещё "Иронию судьбы или с легким паром запретит... запретить, не запретить... Честно глворя, фильмец порядком надоел. Пора прекращать крутиТь на первых каналах на НГ. а то насилие какое-то над зрителем.
16:29:11 08-02-2024
Гость (15:16:40 08-02-2024) запретить, не запретить... Честно глворя, фильмец порядком н... дык не смотри, не надо себя мучить
14:46:55 08-02-2024
да, и ещё. на бабки попадут организаторы, а не Кристина.
16:13:16 08-02-2024
Гость (14:46:55 08-02-2024) да, и ещё. на бабки попадут организаторы, а не Кристина.... Она гонорар не получит.
19:38:46 08-02-2024
Сколько любителей семейства Пугалкиных. А вот не увидите вы их больше.