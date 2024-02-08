Директор Орбакайте ушел от нее после отмены концертов
Ранее стало известно, что в некоторых городах Сибири мероприятия не состоятся
08 февраля 2024, 08:01, ИА Амител
Микрофон в концертном зале / Фото: pxhere.com
Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан отказался от сотрудничества с певицей из-за отмены ее концертов. Об этом сообщает НСН.
Как рассказал музыкальный обозреватель Владимир Полупанов, он лично разговаривал на эту тему с Качаном и тот сказал, что не будет сотрудничать с Орбакайте, потому что у нее нет шансов на проведение концертов в России.
По его мнению, проблема заключается в том, что Орбакайте проживает в США.
Ранее стало известно, что концерты певицы отменили в Иркутске и Красноярске.
08:37:31 08-02-2024
проблема заключается в том, что Орбакайте проживает в США --- для Орбакайте это не проблема
08:51:43 08-02-2024
Гость (08:37:31 08-02-2024) проблема заключается в том, что Орбакайте проживает в США --... ---Поддержу, кафешек и баров в США много, прокормиться.
09:25:20 08-02-2024
Гость (08:51:43 08-02-2024) ---Поддержу, кафешек и баров в США много, прокормиться.... Если совсем кушать нечего будет, может в фуд банк сходить, там хавчик бесплатно дают😋
09:42:08 08-02-2024
Гость (08:37:31 08-02-2024) проблема заключается в том, что Орбакайте проживает в США --... Вот там ей самое место с концертами.Может ещё и по прибалтике поездить.Кружок там,кружок в сша,кружок там,кружок в сша.
10:13:21 08-02-2024
Гость (08:37:31 08-02-2024) проблема заключается в том, что Орбакайте проживает в США --... Проживание-не проблема. Проблема в том,что за проживание Америка ей не платит гонорар.
13:12:28 08-02-2024
Гость (08:37:31 08-02-2024) проблема заключается в том, что Орбакайте проживает в США --... Проблема в том, что в США она только живет, а зарабатывала она здесь. Перестанет ей отсюда денежка капать, так может и с США съехать придётся.
09:29:56 08-02-2024
эти нехорошие дяди используют неправовые методы, чтобы давить нелояльных артистов (и не только). когда с ними закончат, возьмутся за других. «Когда они пришли за евреями, я молчал…»(с)
09:57:31 08-02-2024
Гость (09:29:56 08-02-2024) эти нехорошие дяди используют неправовые методы, чтобы дави... Когда они пришли... я к ним присоединился...
13:13:58 08-02-2024
Гость (09:29:56 08-02-2024) эти нехорошие дяди используют неправовые методы, чтобы дави... Нелояльных? Когда человек перечисляет деньги чужой армии с которой мы сейчас воюем - это просто нелояльность? Это враг.
13:36:57 08-02-2024
Гость (13:13:58 08-02-2024) Нелояльных? Когда человек перечисляет деньги чужой армии с к... какие деньги, болезный? за это на неё уже бы уголовку завели. иди проспись
16:26:07 08-02-2024
Гость (13:36:57 08-02-2024) какие деньги, болезный? за это на неё уже бы уголовку завели... Болезный - это твоя фамилия, оппик.
17:13:34 08-02-2024
Гость (16:26:07 08-02-2024) Болезный - это твоя фамилия, оппик.... так ты откровенную чепуху не свисти, за здорового сойдёшь (ну с большой натяжкой)
17:24:57 08-02-2024
Гость (17:13:34 08-02-2024) так ты откровенную чепуху не свисти, за здорового сойдёшь (н... Ты сегодня везде отметился, оппик)
14:22:57 08-02-2024
Гость (13:13:58 08-02-2024) Нелояльных? Когда человек перечисляет деньги чужой армии с к... Ани Лорак перечисляла и что? Она спокойно зарабатывает денежки здесь.
16:26:46 08-02-2024
Гость (14:22:57 08-02-2024) Ани Лорак перечисляла и что? Она спокойно зарабатывает денеж... Лорак не перечисляла, Лорак - на миротворце числится.
17:00:22 08-02-2024
Гость (14:22:57 08-02-2024) Ани Лорак перечисляла и что? Она спокойно зарабатывает денеж... Тоже удивляюсь, почему её опять пропустили на экраны.
09:42:26 08-02-2024
Орбакайте-плохой вкус
10:59:21 08-02-2024
Гость (09:42:26 08-02-2024) Орбакайте-плохой вкус... а хороший вкус это кто?
13:14:34 08-02-2024
Гость (10:59:21 08-02-2024) а хороший вкус это кто?... Не Орбакайте - уже хороший вкус.
10:57:06 08-02-2024
Пусть едет на Украину и там поет.
11:34:39 08-02-2024
Гость (10:57:06 08-02-2024) Пусть едет на Украину и там поет.... Там сразу её жалкий гонорар на войну изымут.
11:32:53 08-02-2024
А кто нибудь пару ее "песен" назовет на вскидку? Я что-то не припомню ничего.
11:52:22 08-02-2024
Гость (11:32:53 08-02-2024) А кто нибудь пару ее "песен" назовет на вскидку? Я что-то не... одну сразу назову. "губки бантиком, бровки домиком. похож на маленького алкоголика"
12:32:52 08-02-2024
Гость (11:32:53 08-02-2024) А кто нибудь пару ее "песен" назовет на вскидку? Я что-то не... Обожаю её. На вскидку: без тебя, танго втроём, вербочки, перелетная птица, любовь которой больше нет...
11:48:27 08-02-2024
Значит Анни Лорак мы проглотили, хотя она менее лояльна к России. Просто покровитель выше, чем у Орбакайте.
13:15:59 08-02-2024
Гость (11:48:27 08-02-2024) Значит Анни Лорак мы проглотили, хотя она менее лояльна к Ро... Чем Лорак не лояльна России? Она так-то в миротворец хохлами внесена, а Орбакайте не внесена. Вот и делайте выводы.
14:26:44 08-02-2024
Гость (13:15:59 08-02-2024) Чем Лорак не лояльна России? Она так-то в миротворец хохлами... Никуда Лорак не внесена. Вы смотрели расследование, что она, якобы, помогает детскому дому? Выяснилось, что это ложь.
16:27:52 08-02-2024
Гость (14:26:44 08-02-2024) Никуда Лорак не внесена. Вы смотрели расследование, что она,... Ну проверь. Она внесена на миротворец.