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Директор Орбакайте ушел от нее после отмены концертов

Ранее стало известно, что в некоторых городах Сибири мероприятия не состоятся

08 февраля 2024, 08:01, ИА Амител

Микрофон в концертном зале / Фото: pxhere.com
Микрофон в концертном зале / Фото: pxhere.com

Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан отказался от сотрудничества с певицей из-за отмены ее концертов. Об этом сообщает НСН.

Как рассказал музыкальный обозреватель Владимир Полупанов, он лично разговаривал на эту тему с Качаном и тот сказал, что не будет сотрудничать с Орбакайте, потому что у нее нет шансов на проведение концертов в России.

По его мнению, проблема заключается в том, что Орбакайте проживает в США. 

Ранее стало известно, что концерты певицы отменили в Иркутске и Красноярске.

музыка

Комментарии 28

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Гость

08:37:31 08-02-2024

проблема заключается в том, что Орбакайте проживает в США --- для Орбакайте это не проблема

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Гость

08:51:43 08-02-2024

Гость (08:37:31 08-02-2024) проблема заключается в том, что Орбакайте проживает в США --... ---Поддержу, кафешек и баров в США много, прокормиться.

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Сергей

09:25:20 08-02-2024

Гость (08:51:43 08-02-2024) ---Поддержу, кафешек и баров в США много, прокормиться.... Если совсем кушать нечего будет, может в фуд банк сходить, там хавчик бесплатно дают😋

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Гость

09:42:08 08-02-2024

Гость (08:37:31 08-02-2024) проблема заключается в том, что Орбакайте проживает в США --... Вот там ей самое место с концертами.Может ещё и по прибалтике поездить.Кружок там,кружок в сша,кружок там,кружок в сша.

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Гость

10:13:21 08-02-2024

Гость (08:37:31 08-02-2024) проблема заключается в том, что Орбакайте проживает в США --... Проживание-не проблема. Проблема в том,что за проживание Америка ей не платит гонорар.

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Гость

13:12:28 08-02-2024

Гость (08:37:31 08-02-2024) проблема заключается в том, что Орбакайте проживает в США --... Проблема в том, что в США она только живет, а зарабатывала она здесь. Перестанет ей отсюда денежка капать, так может и с США съехать придётся.

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Гость

09:29:56 08-02-2024

эти нехорошие дяди используют неправовые методы, чтобы давить нелояльных артистов (и не только). когда с ними закончат, возьмутся за других. «Когда они пришли за евреями, я молчал…»(с)

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Гость

09:57:31 08-02-2024

Гость (09:29:56 08-02-2024) эти нехорошие дяди используют неправовые методы, чтобы дави... Когда они пришли... я к ним присоединился...

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Гость

13:13:58 08-02-2024

Гость (09:29:56 08-02-2024) эти нехорошие дяди используют неправовые методы, чтобы дави... Нелояльных? Когда человек перечисляет деньги чужой армии с которой мы сейчас воюем - это просто нелояльность? Это враг.

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Гость

13:36:57 08-02-2024

Гость (13:13:58 08-02-2024) Нелояльных? Когда человек перечисляет деньги чужой армии с к... какие деньги, болезный? за это на неё уже бы уголовку завели. иди проспись

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Гость

16:26:07 08-02-2024

Гость (13:36:57 08-02-2024) какие деньги, болезный? за это на неё уже бы уголовку завели... Болезный - это твоя фамилия, оппик.

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Гость

17:13:34 08-02-2024

Гость (16:26:07 08-02-2024) Болезный - это твоя фамилия, оппик.... так ты откровенную чепуху не свисти, за здорового сойдёшь (ну с большой натяжкой)

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Гость

17:24:57 08-02-2024

Гость (17:13:34 08-02-2024) так ты откровенную чепуху не свисти, за здорового сойдёшь (н... Ты сегодня везде отметился, оппик)

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Гость

14:22:57 08-02-2024

Гость (13:13:58 08-02-2024) Нелояльных? Когда человек перечисляет деньги чужой армии с к... Ани Лорак перечисляла и что? Она спокойно зарабатывает денежки здесь.

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Гость

16:26:46 08-02-2024

Гость (14:22:57 08-02-2024) Ани Лорак перечисляла и что? Она спокойно зарабатывает денеж... Лорак не перечисляла, Лорак - на миротворце числится.

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Наталья

17:00:22 08-02-2024

Гость (14:22:57 08-02-2024) Ани Лорак перечисляла и что? Она спокойно зарабатывает денеж... Тоже удивляюсь, почему её опять пропустили на экраны.

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Гость

09:42:26 08-02-2024

Орбакайте-плохой вкус

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Гость

10:59:21 08-02-2024

Гость (09:42:26 08-02-2024) Орбакайте-плохой вкус... а хороший вкус это кто?

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Гость

13:14:34 08-02-2024

Гость (10:59:21 08-02-2024) а хороший вкус это кто?... Не Орбакайте - уже хороший вкус.

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Гость

10:57:06 08-02-2024

Пусть едет на Украину и там поет.

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Гость

11:34:39 08-02-2024

Гость (10:57:06 08-02-2024) Пусть едет на Украину и там поет.... Там сразу её жалкий гонорар на войну изымут.

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Гость

11:32:53 08-02-2024

А кто нибудь пару ее "песен" назовет на вскидку? Я что-то не припомню ничего.

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Гость

11:52:22 08-02-2024

Гость (11:32:53 08-02-2024) А кто нибудь пару ее "песен" назовет на вскидку? Я что-то не... одну сразу назову. "губки бантиком, бровки домиком. похож на маленького алкоголика"

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Гость

12:32:52 08-02-2024

Гость (11:32:53 08-02-2024) А кто нибудь пару ее "песен" назовет на вскидку? Я что-то не... Обожаю её. На вскидку: без тебя, танго втроём, вербочки, перелетная птица, любовь которой больше нет...

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Гость

11:48:27 08-02-2024

Значит Анни Лорак мы проглотили, хотя она менее лояльна к России. Просто покровитель выше, чем у Орбакайте.

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Гость

13:15:59 08-02-2024

Гость (11:48:27 08-02-2024) Значит Анни Лорак мы проглотили, хотя она менее лояльна к Ро... Чем Лорак не лояльна России? Она так-то в миротворец хохлами внесена, а Орбакайте не внесена. Вот и делайте выводы.

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Гость

14:26:44 08-02-2024

Гость (13:15:59 08-02-2024) Чем Лорак не лояльна России? Она так-то в миротворец хохлами... Никуда Лорак не внесена. Вы смотрели расследование, что она, якобы, помогает детскому дому? Выяснилось, что это ложь.

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Гость

16:27:52 08-02-2024

Гость (14:26:44 08-02-2024) Никуда Лорак не внесена. Вы смотрели расследование, что она,... Ну проверь. Она внесена на миротворец.

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