Директор Орбакайте ушел от нее после отмены концертов

Ранее стало известно, что в некоторых городах Сибири мероприятия не состоятся

08 февраля 2024, 08:01, ИА Амител

Микрофон в концертном зале / Фото: pxhere.com

Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан отказался от сотрудничества с певицей из-за отмены ее концертов. Об этом сообщает НСН.

Как рассказал музыкальный обозреватель Владимир Полупанов, он лично разговаривал на эту тему с Качаном и тот сказал, что не будет сотрудничать с Орбакайте, потому что у нее нет шансов на проведение концертов в России.

По его мнению, проблема заключается в том, что Орбакайте проживает в США.

Ранее стало известно, что концерты певицы отменили в Иркутске и Красноярске.