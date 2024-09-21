Павел Воля и Гарик Харламов опровергли закрытие Comedy Club
Комики анонсировали 20-й сезон популярной программы
21 сентября 2024, 17:05, ИА Амител
Гарик Харламов и Павел Воля / Фото: телеканал ТНТ / tnt-online.ru
Гарик Харламов и Павел Воля опровергли собственное объявление о закрытии Comedy Club.
В начале выпуска, который был заявлен, как последний, ведущие попрощались со старым Comedy Club и анонсировали новый 20-й сезон.
Тем самым сообщение о прекращении шоу оказалось шуткой.
17:11:29 21-09-2024
А я так радовался и обманули))
17:38:23 21-09-2024
Лицедеи.
Таких при РИ хоронили вне кладбищенской ограды. Видимо обоснованно.
19:03:43 21-09-2024
Musik (17:38:23 21-09-2024) Лицедеи.Таких при РИ хоронили вне кладбищенской ограды. ... мусиков на Руси обижать нельзя - всегда копеечку юродивым давали
19:54:46 21-09-2024
На СВО их, пусть там пошутят, а дроны за их шутками понаблюдают.
07:19:05 22-09-2024
Гость (19:54:46 21-09-2024) На СВО их, пусть там пошутят, а дроны за их шутками понаблюд... а тебя не на СВО? Энурез?
17:19:26 22-09-2024
Гость (07:19:05 22-09-2024) а тебя не на СВО? Энурез?... Фимоз. Головного мозга