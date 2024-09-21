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Павел Воля и Гарик Харламов опровергли закрытие Comedy Club

Комики анонсировали 20-й сезон популярной программы

21 сентября 2024, 17:05, ИА Амител

Гарик Харламов и Павел Воля / Фото: телеканал ТНТ / tnt-online.ru
Гарик Харламов и Павел Воля / Фото: телеканал ТНТ / tnt-online.ru

Гарик Харламов и Павел Воля опровергли собственное объявление о закрытии Comedy Club.

В начале выпуска, который был заявлен, как последний, ведущие попрощались со старым Comedy Club и анонсировали новый 20-й сезон.

Тем самым сообщение о прекращении шоу оказалось шуткой.

Шоу-бизнес телевидение

Комментарии 6

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ВВП

17:11:29 21-09-2024

А я так радовался и обманули))

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Musik

17:38:23 21-09-2024

Лицедеи.
Таких при РИ хоронили вне кладбищенской ограды. Видимо обоснованно.

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Гость

19:03:43 21-09-2024

Musik (17:38:23 21-09-2024) Лицедеи.Таких при РИ хоронили вне кладбищенской ограды. ... мусиков на Руси обижать нельзя - всегда копеечку юродивым давали

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Гость

19:54:46 21-09-2024

На СВО их, пусть там пошутят, а дроны за их шутками понаблюдают.

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Гость

07:19:05 22-09-2024

Гость (19:54:46 21-09-2024) На СВО их, пусть там пошутят, а дроны за их шутками понаблюд... а тебя не на СВО? Энурез?

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Гость

17:19:26 22-09-2024

Гость (07:19:05 22-09-2024) а тебя не на СВО? Энурез?... Фимоз. Головного мозга

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