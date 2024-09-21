Павел Воля и Гарик Харламов опровергли закрытие Comedy Club

Комики анонсировали 20-й сезон популярной программы

21 сентября 2024, 17:05, ИА Амител

Гарик Харламов и Павел Воля / Фото: телеканал ТНТ / tnt-online.ru

Гарик Харламов и Павел Воля опровергли собственное объявление о закрытии Comedy Club.

В начале выпуска, который был заявлен, как последний, ведущие попрощались со старым Comedy Club и анонсировали новый 20-й сезон.

Тем самым сообщение о прекращении шоу оказалось шуткой.