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Концерты группы "ДДТ" в России перенесли на неопределённый срок

Музыканты поблагодарили поклонников, которые приобрели билеты и планируют дождаться выступлений группы

29 января 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Группа "ДДТ" перенесла все свои концерты в России на неопределённый срок. Причины переносов не сообщаются.

"Группа "ДДТ" искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим!" – сказано в сообщении на официальном сайте группы.

Музыканты отметили, что концерты переносятся по обстоятельствам, не зависящим от коллектива и организаторов.

Все приобретённые билеты не требуют обмена и будут действительны. Те, кто не сможет ждать новых концертов, смогут обменять билеты.

 

Комментарии 18

  • О, Шевчук пробандеровец?
    30 января, Гость   Ответить
  • Ну как бы всё логично. Какие могут быть шоу, во время вой... Их могут только киркоров да первый канал тв устраивать.
    30 января, Гость   Ответить
  • бузову и баскова слушайте. "величайших артистов".
    30 января, Гость   Ответить
  • О, крыс бандеровских из ДДТ пнули, это же прекрасно ! Пусть на свой украине сипит, пьянь.
    30 января, Гость   Ответить
  • бузову и баскова слушайте. "величайших артистов". Это не рок. Из рока рекомендую Чичерину, Шахрина
    30 января, Гость   Ответить
  • Да, он тоже там несколько раз что то не внятное заявлял... Вот люди!? Заимели на песенках (или на ролях в театрах и кино) кучу поклонников... и почему-то решили что теперь могут влиять на массы, учить других какой должна быть наша страна!!?? Кто из политиков прав, а кто не прав!? Делали бы лучше свое дело, то что лучше всего умеют, то к чему у них талант!... Какова история их появления? Собирались в кучки подобие таких же, ходили по городам и весям, показывали свои не хитрые умения, веселили народ, а народ бросал им под ноги деньги и еду... Те собирали с земли все это, на это и жили... А сегодня они, проговаривая чужой текст перед камерой, показывая чужую жизнь на сцене (лицедеи какие-то), учат нас как правильно жить!!!??? Сахарову вон тоже говорили - дядя, не лезь куда не знаешь...! Не слушал - сам виноват... Хотя учёный классный! Сколько бы ещё полезного придумал!? Но крыша поехала, скурвился... Э-э-эх! Куды Мир котится...?
    30 января, Гость   Ответить
  • Есть надежда, что поклонники не дождутся. Ну, или поедут в Израиль и там насладятся хрипло-сиплым пением под бандеровские речевки.
    30 января, Гость   Ответить
  • На счёт послушать... Я бы мозгами сначала поразкинул... Что бы мне тут много не писать, посмотрите ролик в сети Русский рок, за который стыдно. Двух летней давности... Может помните за кого было турне "великих" наших рокеров? Голосуй или проиграешь!? Ну проголосовали мы тогда, выбрали того кого нам создали и подсунули политтехнологи!? И что!? Как по вашему, по последним данным!? Выиграли мы в целом, как страна!? Или проиграли!!?? Этот пост скорее не вам конкретно, а всем, задуматься, можем мы доверять артистам в вопросах государственности!?!
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, искренне вас жаль, жертва телевизора.
    30 января, Гость   Ответить
  • Да какие ДДТ! Вон комментаторы - умницы, таланты! Моралисты и мыслители нашей славной современности - пусть выступают с речами и плясками под гармонь.
    30 января, Гость   Ответить
  • ДДТ и через 50 лет будут слушать, а бесконечные лекции по истории некого российского кгбшника (зачеркнуто) политика - нет.
    30 января, Гость   Ответить
  • Пляски и гармонь после Победы, пока Вставай страна огромная
    30 января, Гость   Ответить
  • в том-то и беда. "кгбшников" и историков не слушают, а слушают недоучей, неучей без образования, многих даже без образования в своём любимом деле всей жизни, которые всю свою молодость - ля-ля-лякали... кривлялись и корчили гримасы, а теперь вдруг "эксперты" в жизни и в политике!.. Россия - страна не выученных уроков! это в первую очередь, а потом уже всё остальное...
    30 января, Гость   Ответить
  • ДДТ и через 50 лет будут слушать - оптимист, однако. Историю России знать надо, шароварный бандеровец. Продолжай на г.. (на злобу) исходить. И мушку не забудь отпилить.
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, вам бы успокоительные пить, а не слюной тут брызгать, изображая не пойми кого. Кто дверь забыл закрыть в дурке?
    30 января, Гость   Ответить
  • "ДДТ и через 50 лет будут слушать" --- Гость, ай, я вас умоляю... Уж на что Леонид Утёсов талантливее ДДТ, и то уже редко кто его слушает. А молодежь и знать не знает, кто это.
    30 января, Гость   Ответить
  • " некого российского кгбшника (зачеркнуто) политика - нет." --- Гость, если вы так тонко намекаете на нашего президента Владимира Путина, то вы опять ошибаетесь. Он уже вошёл в историю. А ДДТ - это очередная проходная муз. группа, коих полно было и будет.
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, нужно хотя бы знать о чем говорите. Шевчук в том туре участвовать отказался. А вот Алиса, например, концерты которой сейчас не запрещены, участвовала весьма активно
    30 января, Гость   Ответить
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