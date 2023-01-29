Концерты группы "ДДТ" в России перенесли на неопределённый срок

Музыканты поблагодарили поклонников, которые приобрели билеты и планируют дождаться выступлений группы

29 января 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Группа "ДДТ" перенесла все свои концерты в России на неопределённый срок. Причины переносов не сообщаются.

"Группа "ДДТ" искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим!" – сказано в сообщении на официальном сайте группы.

Музыканты отметили, что концерты переносятся по обстоятельствам, не зависящим от коллектива и организаторов.

Все приобретённые билеты не требуют обмена и будут действительны. Те, кто не сможет ждать новых концертов, смогут обменять билеты.