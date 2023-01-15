Весенний концерт Валерия Меладзе в Барнауле может не состояться

На некоторых площадках билеты всё ещё продаются, но на сайте артиста информации о концерте нет

15 января 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Валерия Меладзе, который должен был состояться 29 апреля в "Титов-Арене".

Продавать билеты перестал оператор "Кассы.ру", при этом на "Яндекс.Афише" и сервисе "Афиша.ру" билеты купить всё ещё можно. В то же время никакой информации о концерте Меладзе в Барнауле нет.

На сайте артиста есть календарь тура, но только на март. Российских городов в этом списке нет.

Официальной информации об отмене концерта исполнителя не поступало, но пользователи социальных сетей предполагают, что артист может отменить выступление.