Весенний концерт Валерия Меладзе в Барнауле может не состояться
На некоторых площадках билеты всё ещё продаются, но на сайте артиста информации о концерте нет
15 января 2023, 16:10, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Валерия Меладзе, который должен был состояться 29 апреля в "Титов-Арене".
Продавать билеты перестал оператор "Кассы.ру", при этом на "Яндекс.Афише" и сервисе "Афиша.ру" билеты купить всё ещё можно. В то же время никакой информации о концерте Меладзе в Барнауле нет.
На сайте артиста есть календарь тура, но только на март. Российских городов в этом списке нет.
Официальной информации об отмене концерта исполнителя не поступало, но пользователи социальных сетей предполагают, что артист может отменить выступление.
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