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Весенний концерт Валерия Меладзе в Барнауле может не состояться

На некоторых площадках билеты всё ещё продаются, но на сайте артиста информации о концерте нет

15 января 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

В Барнауле приостановили продажу билетов на концерт Валерия Меладзе, который должен был состояться 29 апреля в "Титов-Арене". 

Продавать билеты перестал оператор "Кассы.ру", при этом на "Яндекс.Афише" и сервисе "Афиша.ру" билеты купить всё ещё можно. В то же время никакой информации о концерте Меладзе в Барнауле нет.

На сайте артиста есть календарь тура, но только на март. Российских городов в этом списке нет.

Официальной информации об отмене концерта исполнителя не поступало, но пользователи социальных сетей предполагают, что артист может отменить выступление.

 

Комментарии 13

  • не "может не состояться" а ДОЛЖЕН не состояться..
    15 января, Гость   Ответить
  • Этот концерт не может не состояться, он не состоится. Бандеровцев у нас ненавидят.
    15 января, Гость   Ответить
  • Какой концерт этому клоуну? В окоп его, у ребятам!
    15 января, Гость   Ответить
  • Гость, Сам то у ребят?
    15 января, Гость   Ответить
  • нужно четко и ясно говорить что не состоится.
    15 января, Гость   Ответить
  • Гнать его,а не концерты ему устраивать!Чтобы этот гад ВСУ деньги переводил,на которые наших парней убивать будут!А вы тут про него все пишите!!!
    15 января, Гость   Ответить
  • Гнать в зашей
    15 января, Гость   Ответить
  • Сам то у ребят? - ну ты - то точно "у ребят". Только не у наших.
    15 января, Гость   Ответить
  • билеты всё ещё продаются ---- лохов все еще ищут
    16 января, Гость   Ответить
  • еще у людей совести хватает билеты покупать? .. ну народ..
    16 января, Гость   Ответить
  • кто возьмет билетов пачку... тот получит...
    16 января, Гость   Ответить
  • не "может не состояться" а ДОЛЖЕН не состояться..+++++++++Действительно ДОЛЖЕН не состояться и этот концерт и ему подобных...
    16 января, Гость   Ответить
  • Чтобы этот гад ВСУ деньги переводил, -- а есть доказательство, что переводит?
    16 января, Гость   Ответить
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