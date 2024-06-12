В Барнауле представили первый трамвай местной сборки
"Гранит" установили на площади Свободы, чтобы все желающие смогли с ним ознакомиться
12 июня 2024, 16:12, ИА Амител
Первый барнаульский трамвайный вагон, получивший название "Гранит", представили сегодня, в День России, на площади Свободы. Как сообщает пресс-центр мэрия, его установили в начале проспекта Социалистического, рядом с входом в Центральный парк.
Организовать сборку пассажирских трамвайных вагонов глава группы компаний "Союз" Владимир Отмашкин решил в 2023 году. Получившийся у предприятий экземпляр имеет низкопольный тип кузова. Длина трамвайного вагона около – 16 метров, ширина – 2,5 метра, высота – 3,8 метра. Общая вместимость вагона – 145 человек, количество мест для сидения – 39.
Сам "Гранит" приспособлен к сибирским погодным условиям – в салоне установлено девять отопителей, а также автоматическая система микроклимата салона и кабины. В его производстве используются современные материалы: кузов исполнен из нержавеющего металла, в экстерьере и интерьере применен алюминий и пластик. В вагоне установлено современное мультимедийное оборудование и силовые агрегаты.
Мэр Вячеслав Франк, принявший участие в презентации трамвая, назвал его появление знаковым событием для Барнаула и Алтайского края.
"Это пробный вариант, начало положено. Предстоит поставить трамвай на рельсы, провести его испытания", – сказал глава города.
Он также добавил, что как вид транспорта трамвай очень важен для Барнаула – ежедневно на линию выходит 100 единиц электротранспорта, это 30% пассажироперевозок. Вместе с тем электротранспорт нуждается в обновлении, а "Гранит" стал еще одним шагом на пути к этому.
16:50:37 12-06-2024
Будут производить , или собирать?
10:32:48 13-06-2024
Сергей (16:50:37 12-06-2024) Будут производить , или собирать?... Походу только собирать.. Интересно, кто разрабатывал и кто агрегаты производит..
17:12:17 12-06-2024
А тележки кто делает? Сами разработали?
17:12:34 12-06-2024
Пожилому человеку в салоне как на подиум взбираться, если он выше колена?
21:18:36 12-06-2024
Чучмек (17:12:34 12-06-2024) Пожилому человеку в салоне как на подиум взбираться, если о... Да, подниматься трудновато и в новый "низкопольный" белорусский трамвай
15:04:37 13-06-2024
Чучмек (17:12:34 12-06-2024) Пожилому человеку в салоне как на подиум взбираться, если о... никак, на такси ездить пора или чтоб дети-внуки обеспечивали, возили и пр
17:28:45 12-06-2024
хоррошее дело!!!
17:46:17 12-06-2024
я лайкаю сие!
18:02:00 12-06-2024
Поручни так высоко сделаны - для чего и для кого?
18:25:16 12-06-2024
Гость (18:02:00 12-06-2024) Поручни так высоко сделаны - для чего и для кого?... Для баскетболистов...
18:15:02 12-06-2024
Чё то он как-то сильно на белорусский похож? Уж не оттуда ли комплектующие...?!
18:23:53 12-06-2024
Гость (18:15:02 12-06-2024) Чё то он как-то сильно на белорусский похож? Уж не оттуда ли... Перекрасили тупо)
18:25:15 12-06-2024
Итак 145 человек вместимость вагона. 39 мест сидячих. 106 стоя. Давайте посчитаем, какая площадь отведена на одного стоячего пассажира. Размеры вагона 16 м х 2,5 м. Уберем 1 м на водителя и 0,1 м на боковые стенки. Площадь вагона: 15х2,4 = 36 м2. Места для сидения занимают площадь 39х0,5*0,5 = 9,75 м2. Для стоячих пассажиров осталось 36 - 9,75 = 26,25 м2. На одного стоячего пассажира: 26,25/106 = 0,248 м2. Т.е. на одного стоячего пассажира приходится площадь размером примерно 0,5 м х 0,5 м. Не маловато ли?
22:30:12 12-06-2024
Гость (18:25:15 12-06-2024) Итак 145 человек вместимость вагона. 39 мест сидячих. 106 ст... Это, по Вашим расчётам, одно сидячее место. Не маловато, норм.
18:43:10 12-06-2024
Главное, научиться создавать, но для этого и недр сначала собирать из готовых комплектующих. Очень знаменательное начинание.Можно сказать только спасибо группе компаний "Союз". Это первая ласточка, которая может разлететься по всей России.А мы будем гордиться нашими трамваями.
19:06:47 12-06-2024
Гость. (18:43:10 12-06-2024) Главное, научиться создавать, но для этого и недр сначала со... Гость, только не надо так сразу гордится, это слово очень сколькое и затасканное. Поживем, увидим.
20:37:49 12-06-2024
Гость. (18:43:10 12-06-2024) Главное, научиться создавать, но для этого и недр сначала со... Одна "Ласточка" нас уже как десятилетие ощастливливает. А представленный макет это не более чем макет. Но зато можно гордо ленточку разрезать. Когда пойдёт массовое производство, тогда и можно будет гордиться.
20:48:53 12-06-2024
Гость. (18:43:10 12-06-2024) Главное, научиться создавать, но для этого и недр сначала со... Лишь бы не был правда перекрашенный белорусский
18:49:43 12-06-2024
Новости нужно читать. Осенью писали что КЖБИ -2, т. е. Союз будет производить сборку Белорусских трамваев. Т. е. конструктор
07:47:40 13-06-2024
Гость (18:49:43 12-06-2024) Новости нужно читать. Осенью писали что КЖБИ -2, т. е. Союз ... Ну вот , снова отвёрточная сборка, но гордость берёт за "наш" трамвай, спасибо Батьке!!!
08:32:31 13-06-2024
Сергей (07:47:40 13-06-2024) Ну вот , снова отвёрточная сборка, но гордость берёт за "наш... отверточная сборка - это рабочие места и налоги. Что конкретно тебя из этого не устраивает? Хоть день работал?
08:59:35 13-06-2024
Гость (08:32:31 13-06-2024) отверточная сборка - это рабочие места и налоги. Что конкрет... Прикинь на сколько больше было бы рабочих месть, если производить этот трамвай, а не собирать из комплектующих, но вам "патриотам" это объяснять бесполезно, живёте одним днём.
10:19:26 13-06-2024
Сергей (08:59:35 13-06-2024) Прикинь на сколько больше было бы рабочих месть, если произв... прикинь стоимость разработки, испытаний и запуска в производство. Китай свой автопром на другом поднял. Сделали - хорошо, а вам, нытикам, при любом раскладе плохо будет. Вот будет у тебя вес, как у Отмашкина, тогда и запускай, что хочешь.
12:56:56 13-06-2024
Гость (10:19:26 13-06-2024) прикинь стоимость разработки, испытаний и запуска в производ... Вот из за таких как вы , ура патриотов, мы и отстали от развитых стран лет на сто, и никогда уже не догоним их. 😄
19:38:50 12-06-2024
Остается надеяться, что трамвай поставят на колеса и запустят в обкатку по городу. Там увидим.
20:05:26 12-06-2024
Рейнгольду Андрею Федоровичу отдельное спасибо: именно он инициатор еще с 90-х годов -толкал этот проект как мог-респект ему и уважуха...
10:51:07 13-06-2024
Спасибо (20:05:26 12-06-2024) Рейнгольду Андрею Федоровичу отдельное спасибо: именно он ин... Рейнгольд хотя бы организовывал в городе кап.ремонт троллейбусов, а это получше отверточной сборки
20:33:23 12-06-2024
Пути сначала сделать нормальными надо. А то какой бы современный трамвай не был, по кривым рельсам всё равно не поедет!
15:03:58 13-06-2024
Гость (20:33:23 12-06-2024) Пути сначала сделать нормальными надо. А то какой бы совреме... дело не в рельсах а в расстоянии базы. колеса ДАЛЕКО и поэтому слетают с поворотовиз за несовпадения углов
20:44:59 12-06-2024
Гость (18:15:02 12-06-2024) Чё то он как-то сильно на белорусский похож? Уж не оттуда ли... А вас бы устроили совсем другие?)
20:49:07 12-06-2024
А почему "Гранит"? Какая связь?
00:07:53 13-06-2024
Гость (20:49:07 12-06-2024) А почему "Гранит"? Какая связь? ... А в граните цитаты известного ДАМ "отливают )))
Вот и трамвай "отлили" )))
20:59:59 12-06-2024
А он будет с этими ступеньками ездить? Ха ха
00:42:05 13-06-2024
А водителю точно удобно будет в кабине ? Руки на коленях лежать будут во время движения ? все 8 часов ?
09:13:11 13-06-2024
"До чего дожились, - иронически сказал Полесов, - вчера весь город
обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай
собираются пускать!.." (с)
09:29:52 13-06-2024
ахаха, смешной репортаж:
1. трамвай еще даже не на рельсах, а чтобы попасть в него приходится использовать деревянные лестницы
2. презентация проходила там, откуда власти города планируют трамваи изнать.
09:35:56 13-06-2024
При наличии отсутствия пропитанных шпал это будет не трамвай,а одно горе!
09:53:38 13-06-2024
гость (09:35:56 13-06-2024) При наличии отсутствия пропитанных шпал это будет не трамвай... С такими путями , как сейчас в Барнауле, любой трамвай горе.
09:52:01 13-06-2024
Да пофиг какой он сборки, главное что он есть и чтоб не в единственном экземпляре, а то хватит уже издеваться над Чехословацкой техникой.
10:43:25 13-06-2024
Достали нытики! Посмотрите на себя - на каких колымагах ездите и по каким ямочным дорогам ползает и не жалуетесь ведь! А трамваи хаете!
12:00:42 13-06-2024
В кабине у машиниста все угловато-металлически. Такой извините за выражение колхоз. Для самоделкина-пойдет, а для потока слабо сильно. А так конечно уважение за трамвай, тем более что его делают "строители".
14:53:38 13-06-2024
Начинание одобряю. Наш моторостроительный завод + Трансмаш + артели поддержат и будут развивать скооперировавшись
Есть еще два перспективных направления - малая авиация для сельского хозяйства
Маленькие самолеты для опыления полей, грузоподьемные дроны и так далее
и третий вид - надо возродить грузоперевозки по рекам - баржы. Можно будет осваивать там где в принципе никаких дорог нет кроме рек
19:53:03 13-06-2024
Гость (14:53:38 13-06-2024) Начинание одобряю. Наш моторостроительный завод + Трансмаш +... Жи Ши пиши с буквой И. Инвестор недоучка.
14:57:31 13-06-2024
Ааа, так он памятник...
19:29:34 13-06-2024
На коленке последние 20 лет собирали из привозных частей?
14:45:42 14-06-2024
Гость (18:25:15 12-06-2024) Итак 145 человек вместимость вагона. 39 мест сидячих. 106 ст... Худеть будем
22:16:24 16-06-2024
Теперь на всех остановках сделают такие лесенки, чтобы пассажиры могли забираться в вагон и норм!)))