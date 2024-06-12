В Барнауле представили первый трамвай местной сборки

"Гранит" установили на площади Свободы, чтобы все желающие смогли с ним ознакомиться

12 июня 2024, 16:12, ИА Амител

Первый барнаульский трамвай "Гранит" / Фото: пресс-центр мэрии

Первый барнаульский трамвайный вагон, получивший название "Гранит", представили сегодня, в День России, на площади Свободы. Как сообщает пресс-центр мэрия, его установили в начале проспекта Социалистического, рядом с входом в Центральный парк.

Организовать сборку пассажирских трамвайных вагонов глава группы компаний "Союз" Владимир Отмашкин решил в 2023 году. Получившийся у предприятий экземпляр имеет низкопольный тип кузова. Длина трамвайного вагона около – 16 метров, ширина – 2,5 метра, высота – 3,8 метра. Общая вместимость вагона – 145 человек, количество мест для сидения – 39.

Сам "Гранит" приспособлен к сибирским погодным условиям – в салоне установлено девять отопителей, а также автоматическая система микроклимата салона и кабины. В его производстве используются современные материалы: кузов исполнен из нержавеющего металла, в экстерьере и интерьере применен алюминий и пластик. В вагоне установлено современное мультимедийное оборудование и силовые агрегаты.

Мэр Вячеслав Франк, принявший участие в презентации трамвая, назвал его появление знаковым событием для Барнаула и Алтайского края.

"Это пробный вариант, начало положено. Предстоит поставить трамвай на рельсы, провести его испытания", – сказал глава города.

Он также добавил, что как вид транспорта трамвай очень важен для Барнаула – ежедневно на линию выходит 100 единиц электротранспорта, это 30% пассажироперевозок. Вместе с тем электротранспорт нуждается в обновлении, а "Гранит" стал еще одним шагом на пути к этому.