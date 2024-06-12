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В Барнауле представили первый трамвай местной сборки

"Гранит" установили на площади Свободы, чтобы все желающие смогли с ним ознакомиться

12 июня 2024, 16:12, ИА Амител

Первый барнаульский трамвай "Гранит" / Фото: пресс-центр мэрии

Первый барнаульский трамвайный вагон, получивший название "Гранит", представили сегодня, в День России, на площади Свободы. Как сообщает пресс-центр мэрия, его установили в начале проспекта Социалистического, рядом с входом в Центральный парк.

Организовать сборку пассажирских трамвайных вагонов глава группы компаний "Союз" Владимир Отмашкин решил в 2023 году. Получившийся у предприятий экземпляр имеет низкопольный тип кузова. Длина трамвайного вагона около – 16 метров, ширина – 2,5 метра, высота – 3,8 метра. Общая вместимость вагона – 145 человек, количество мест для сидения – 39.

Сам "Гранит" приспособлен к сибирским погодным условиям – в салоне установлено девять отопителей, а также автоматическая система микроклимата салона и кабины. В его производстве используются современные материалы: кузов исполнен из нержавеющего металла, в экстерьере и интерьере применен алюминий и пластик. В вагоне установлено современное мультимедийное оборудование и силовые агрегаты.

Мэр Вячеслав Франк, принявший участие в презентации трамвая, назвал его появление знаковым событием для Барнаула и Алтайского края.

"Это пробный вариант, начало положено. Предстоит поставить трамвай на рельсы, провести его испытания", – сказал глава города.

Он также добавил, что как вид транспорта трамвай очень важен для Барнаула – ежедневно на линию выходит 100 единиц электротранспорта, это 30% пассажироперевозок. Вместе с тем электротранспорт нуждается в обновлении, а  "Гранит" стал еще одним шагом на пути к этому.

Барнаул Транспорт трамваи

Комментарии 47

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Сергей

16:50:37 12-06-2024

Будут производить , или собирать?

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Гость

10:32:48 13-06-2024

Сергей (16:50:37 12-06-2024) Будут производить , или собирать?... Походу только собирать.. Интересно, кто разрабатывал и кто агрегаты производит..

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Гость

17:12:17 12-06-2024

А тележки кто делает? Сами разработали?

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Чучмек

17:12:34 12-06-2024

Пожилому человеку в салоне как на подиум взбираться, если он выше колена?

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Гость

21:18:36 12-06-2024

Чучмек (17:12:34 12-06-2024) Пожилому человеку в салоне как на подиум взбираться, если о... Да, подниматься трудновато и в новый "низкопольный" белорусский трамвай

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Гость

15:04:37 13-06-2024

Чучмек (17:12:34 12-06-2024) Пожилому человеку в салоне как на подиум взбираться, если о... никак, на такси ездить пора или чтоб дети-внуки обеспечивали, возили и пр

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Александр

17:28:45 12-06-2024

хоррошее дело!!!

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Элен без ребят

17:46:17 12-06-2024

я лайкаю сие!

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Гость

18:02:00 12-06-2024

Поручни так высоко сделаны - для чего и для кого?

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Гость

18:25:16 12-06-2024

Гость (18:02:00 12-06-2024) Поручни так высоко сделаны - для чего и для кого?... Для баскетболистов...

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Гость

18:15:02 12-06-2024

Чё то он как-то сильно на белорусский похож? Уж не оттуда ли комплектующие...?!

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Гость

18:23:53 12-06-2024

Гость (18:15:02 12-06-2024) Чё то он как-то сильно на белорусский похож? Уж не оттуда ли... Перекрасили тупо)

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Гость

18:25:15 12-06-2024

Итак 145 человек вместимость вагона. 39 мест сидячих. 106 стоя. Давайте посчитаем, какая площадь отведена на одного стоячего пассажира. Размеры вагона 16 м х 2,5 м. Уберем 1 м на водителя и 0,1 м на боковые стенки. Площадь вагона: 15х2,4 = 36 м2. Места для сидения занимают площадь 39х0,5*0,5 = 9,75 м2. Для стоячих пассажиров осталось 36 - 9,75 = 26,25 м2. На одного стоячего пассажира: 26,25/106 = 0,248 м2. Т.е. на одного стоячего пассажира приходится площадь размером примерно 0,5 м х 0,5 м. Не маловато ли?

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Светлана

22:30:12 12-06-2024

Гость (18:25:15 12-06-2024) Итак 145 человек вместимость вагона. 39 мест сидячих. 106 ст... Это, по Вашим расчётам, одно сидячее место. Не маловато, норм.

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Гость.

18:43:10 12-06-2024

Главное, научиться создавать, но для этого и недр сначала собирать из готовых комплектующих. Очень знаменательное начинание.Можно сказать только спасибо группе компаний "Союз". Это первая ласточка, которая может разлететься по всей России.А мы будем гордиться нашими трамваями.

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Гость

19:06:47 12-06-2024

Гость. (18:43:10 12-06-2024) Главное, научиться создавать, но для этого и недр сначала со... Гость, только не надо так сразу гордится, это слово очень сколькое и затасканное. Поживем, увидим.

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Гость

20:37:49 12-06-2024

Гость. (18:43:10 12-06-2024) Главное, научиться создавать, но для этого и недр сначала со... Одна "Ласточка" нас уже как десятилетие ощастливливает. А представленный макет это не более чем макет. Но зато можно гордо ленточку разрезать. Когда пойдёт массовое производство, тогда и можно будет гордиться.

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Гость

20:48:53 12-06-2024

Гость. (18:43:10 12-06-2024) Главное, научиться создавать, но для этого и недр сначала со... Лишь бы не был правда перекрашенный белорусский

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Гость

18:49:43 12-06-2024

Новости нужно читать. Осенью писали что КЖБИ -2, т. е. Союз будет производить сборку Белорусских трамваев. Т. е. конструктор

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Сергей

07:47:40 13-06-2024

Гость (18:49:43 12-06-2024) Новости нужно читать. Осенью писали что КЖБИ -2, т. е. Союз ... Ну вот , снова отвёрточная сборка, но гордость берёт за "наш" трамвай, спасибо Батьке!!!

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Гость

08:32:31 13-06-2024

Сергей (07:47:40 13-06-2024) Ну вот , снова отвёрточная сборка, но гордость берёт за "наш... отверточная сборка - это рабочие места и налоги. Что конкретно тебя из этого не устраивает? Хоть день работал?

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Сергей

08:59:35 13-06-2024

Гость (08:32:31 13-06-2024) отверточная сборка - это рабочие места и налоги. Что конкрет... Прикинь на сколько больше было бы рабочих месть, если производить этот трамвай, а не собирать из комплектующих, но вам "патриотам" это объяснять бесполезно, живёте одним днём.

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Гость

10:19:26 13-06-2024

Сергей (08:59:35 13-06-2024) Прикинь на сколько больше было бы рабочих месть, если произв... прикинь стоимость разработки, испытаний и запуска в производство. Китай свой автопром на другом поднял. Сделали - хорошо, а вам, нытикам, при любом раскладе плохо будет. Вот будет у тебя вес, как у Отмашкина, тогда и запускай, что хочешь.

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Сергей

12:56:56 13-06-2024

Гость (10:19:26 13-06-2024) прикинь стоимость разработки, испытаний и запуска в производ... Вот из за таких как вы , ура патриотов, мы и отстали от развитых стран лет на сто, и никогда уже не догоним их. 😄

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Андрей

19:38:50 12-06-2024

Остается надеяться, что трамвай поставят на колеса и запустят в обкатку по городу. Там увидим.

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Спасибо

20:05:26 12-06-2024

Рейнгольду Андрею Федоровичу отдельное спасибо: именно он инициатор еще с 90-х годов -толкал этот проект как мог-респект ему и уважуха...

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Гость

10:51:07 13-06-2024

Спасибо (20:05:26 12-06-2024) Рейнгольду Андрею Федоровичу отдельное спасибо: именно он ин... Рейнгольд хотя бы организовывал в городе кап.ремонт троллейбусов, а это получше отверточной сборки

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Гость

20:33:23 12-06-2024

Пути сначала сделать нормальными надо. А то какой бы современный трамвай не был, по кривым рельсам всё равно не поедет!

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Гость

15:03:58 13-06-2024

Гость (20:33:23 12-06-2024) Пути сначала сделать нормальными надо. А то какой бы совреме... дело не в рельсах а в расстоянии базы. колеса ДАЛЕКО и поэтому слетают с поворотовиз за несовпадения углов

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Гость

20:44:59 12-06-2024

Гость (18:15:02 12-06-2024) Чё то он как-то сильно на белорусский похож? Уж не оттуда ли... А вас бы устроили совсем другие?)

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Гость

20:49:07 12-06-2024

А почему "Гранит"? Какая связь?

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Гость

00:07:53 13-06-2024

Гость (20:49:07 12-06-2024) А почему "Гранит"? Какая связь? ... А в граните цитаты известного ДАМ "отливают )))
Вот и трамвай "отлили" )))

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Маринэ

20:59:59 12-06-2024

А он будет с этими ступеньками ездить? Ха ха

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Гость

00:42:05 13-06-2024

А водителю точно удобно будет в кабине ? Руки на коленях лежать будут во время движения ? все 8 часов ?

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Гость

09:13:11 13-06-2024

"До чего дожились, - иронически сказал Полесов, - вчера весь город
обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай
собираются пускать!.." (с)

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гость

09:29:52 13-06-2024

ахаха, смешной репортаж:
1. трамвай еще даже не на рельсах, а чтобы попасть в него приходится использовать деревянные лестницы
2. презентация проходила там, откуда власти города планируют трамваи изнать.

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гость

09:35:56 13-06-2024

При наличии отсутствия пропитанных шпал это будет не трамвай,а одно горе!

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Сергей

09:53:38 13-06-2024

гость (09:35:56 13-06-2024) При наличии отсутствия пропитанных шпал это будет не трамвай... С такими путями , как сейчас в Барнауле, любой трамвай горе.

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Гость

09:52:01 13-06-2024

Да пофиг какой он сборки, главное что он есть и чтоб не в единственном экземпляре, а то хватит уже издеваться над Чехословацкой техникой.

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Пассажир

10:43:25 13-06-2024

Достали нытики! Посмотрите на себя - на каких колымагах ездите и по каким ямочным дорогам ползает и не жалуетесь ведь! А трамваи хаете!

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Гость

12:00:42 13-06-2024

В кабине у машиниста все угловато-металлически. Такой извините за выражение колхоз. Для самоделкина-пойдет, а для потока слабо сильно. А так конечно уважение за трамвай, тем более что его делают "строители".

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Гость

14:53:38 13-06-2024

Начинание одобряю. Наш моторостроительный завод + Трансмаш + артели поддержат и будут развивать скооперировавшись
Есть еще два перспективных направления - малая авиация для сельского хозяйства
Маленькие самолеты для опыления полей, грузоподьемные дроны и так далее
и третий вид - надо возродить грузоперевозки по рекам - баржы. Можно будет осваивать там где в принципе никаких дорог нет кроме рек

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Гость

19:53:03 13-06-2024

Гость (14:53:38 13-06-2024) Начинание одобряю. Наш моторостроительный завод + Трансмаш +... Жи Ши пиши с буквой И. Инвестор недоучка.

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Гость

14:57:31 13-06-2024

Ааа, так он памятник...

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Гость

19:29:34 13-06-2024

На коленке последние 20 лет собирали из привозных частей?

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Гость

14:45:42 14-06-2024

Гость (18:25:15 12-06-2024) Итак 145 человек вместимость вагона. 39 мест сидячих. 106 ст... Худеть будем

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Гость

22:16:24 16-06-2024

Теперь на всех остановках сделают такие лесенки, чтобы пассажиры могли забираться в вагон и норм!)))

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