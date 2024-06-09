Кондитерская Kuzina закрылась в Барнауле

На двери заведения повесили соответствующее объявление

09 июня 2024, 21:30, ИА Амител

Объявление на двери кондитерской / Фото: "Катунь 24"

В Барнауле закрылась кондитерская Kuzina. Об этом сообщает "Катунь 24".

На двери заведения, расположенного на проспекте Ленина, 63а, повесили соответствующее объявление. Причина закрытия неизвестна.

Ранее сообщалось, что на Павловском тракте начали разбирать здание кафе "Дубай". Собственник не смог отстоять помещение и его придется снести.