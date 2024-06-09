Кондитерская Kuzina закрылась в Барнауле
На двери заведения повесили соответствующее объявление
09 июня 2024, 21:30, ИА Амител
Объявление на двери кондитерской / Фото: "Катунь 24"
В Барнауле закрылась кондитерская Kuzina. Об этом сообщает "Катунь 24".
На двери заведения, расположенного на проспекте Ленина, 63а, повесили соответствующее объявление. Причина закрытия неизвестна.
Ранее сообщалось, что на Павловском тракте начали разбирать здание кафе "Дубай". Собственник не смог отстоять помещение и его придется снести.
22:15:31 09-06-2024
Я и не знал, что Kuzina когда то открывалась ))
23:58:12 09-06-2024
Можно ...плакать ?!😀
05:49:39 10-06-2024
Очень жаль. Хорошая кондитерка была. Выпечка вкусная.
07:09:01 10-06-2024
"Причина закрытия неизвестна" - а позвонить и спросить? Или - дойти и спросить? Или этот навык у журналистов утрачен?
07:16:10 10-06-2024
Гость (07:09:01 10-06-2024) "Причина закрытия неизвестна" - а позвонить и спросить? Или ... Куда ты собрался звонить? Куда собрался идти? В закрытое на клюшку помещение? И что оно тебе ответит? Ты лучше с тополем или ясенем разговаривай.
07:45:51 10-06-2024
Гость (07:16:10 10-06-2024) Куда ты собрался звонить? Куда собрался идти? В закрытое на ... Представьте, в этом и суть работы журналиста - найти, например, хозяина ООО "Кузина" и спросить.
10:00:04 10-06-2024
Гость (07:45:51 10-06-2024) Представьте, в этом и суть работы журналиста - найти, наприм... у нас мало журналистов именно занимающихся расследованием так сказать, вся основная информация это уровень диванных комментаторов, сплетен друзей, коллег с бывших работ. Что касается кафе, не обязательно что оно ооо "кузина", скрываться может ип тапочкин в.г. и. тп...., а чтобы это выяснить надо постараться найти ближайшее окружение, быть в теме происходящих событий города, знать персоналии города (в основном заведения принадлежат одному, двум лицам края, города, все остальное просто фамилии на бумаге), движ персоналий города, серых кардиналов и тп.... но не всегда можно и говорить о чем то зная все это, но это уже другая история))))). Хотя очень замечательно что предприниматели пытаются открывать интересные заведения и прочее, но вот эти один, два постоянно будут кошмарить разными способами, никому не охота терять доходы
11:08:57 10-06-2024
Причина закрытия очевидная цены слишком завышены относительно конкурентов. Трафик летом падает а аренда Высокая
12:47:02 10-06-2024
Это потеря потерь
17:07:53 10-06-2024
В Ашане торты от кузины в 2 раза дешевле, чем в из фирменном магазине
21:39:51 10-06-2024
Собственник продал помещение под другой бизнес, 20 млн.р стрит 70 кв.м
10:47:01 11-06-2024
Последний раз был на 9 мая там. Раньше была выпечка вкуснее.