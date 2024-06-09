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Кондитерская Kuzina закрылась в Барнауле

На двери заведения повесили соответствующее объявление

09 июня 2024, 21:30, ИА Амител

Объявление на двери кондитерской / Фото: "Катунь 24"
Объявление на двери кондитерской / Фото: "Катунь 24"

В Барнауле закрылась кондитерская Kuzina. Об этом сообщает "Катунь 24".

На двери заведения, расположенного на проспекте Ленина, 63а, повесили соответствующее объявление. Причина закрытия неизвестна.

Ранее сообщалось, что на Павловском тракте начали разбирать здание кафе "Дубай". Собственник не смог отстоять помещение и его придется снести.

Барнаул бизнес

Комментарии 12

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Гость

22:15:31 09-06-2024

Я и не знал, что Kuzina когда то открывалась ))

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Гость

23:58:12 09-06-2024

Можно ...плакать ?!😀

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Гость

05:49:39 10-06-2024

Очень жаль. Хорошая кондитерка была. Выпечка вкусная.

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Гость

07:09:01 10-06-2024

"Причина закрытия неизвестна" - а позвонить и спросить? Или - дойти и спросить? Или этот навык у журналистов утрачен?

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Гость

07:16:10 10-06-2024

Гость (07:09:01 10-06-2024) "Причина закрытия неизвестна" - а позвонить и спросить? Или ... Куда ты собрался звонить? Куда собрался идти? В закрытое на клюшку помещение? И что оно тебе ответит? Ты лучше с тополем или ясенем разговаривай.

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Гость

07:45:51 10-06-2024

Гость (07:16:10 10-06-2024) Куда ты собрался звонить? Куда собрался идти? В закрытое на ... Представьте, в этом и суть работы журналиста - найти, например, хозяина ООО "Кузина" и спросить.

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Пряничек

10:00:04 10-06-2024

Гость (07:45:51 10-06-2024) Представьте, в этом и суть работы журналиста - найти, наприм... у нас мало журналистов именно занимающихся расследованием так сказать, вся основная информация это уровень диванных комментаторов, сплетен друзей, коллег с бывших работ. Что касается кафе, не обязательно что оно ооо "кузина", скрываться может ип тапочкин в.г. и. тп...., а чтобы это выяснить надо постараться найти ближайшее окружение, быть в теме происходящих событий города, знать персоналии города (в основном заведения принадлежат одному, двум лицам края, города, все остальное просто фамилии на бумаге), движ персоналий города, серых кардиналов и тп.... но не всегда можно и говорить о чем то зная все это, но это уже другая история))))). Хотя очень замечательно что предприниматели пытаются открывать интересные заведения и прочее, но вот эти один, два постоянно будут кошмарить разными способами, никому не охота терять доходы

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Мистер Фриман

11:08:57 10-06-2024

Причина закрытия очевидная цены слишком завышены относительно конкурентов. Трафик летом падает а аренда Высокая

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Кузен

12:47:02 10-06-2024

Это потеря потерь

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R

17:07:53 10-06-2024

В Ашане торты от кузины в 2 раза дешевле, чем в из фирменном магазине

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Гость2

21:39:51 10-06-2024

Собственник продал помещение под другой бизнес, 20 млн.р стрит 70 кв.м

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Гость33

10:47:01 11-06-2024

Последний раз был на 9 мая там. Раньше была выпечка вкуснее.

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