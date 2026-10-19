Участники беспорядков сражаются с полицией, строят баррикады, берут штурмом министерства

19 октября 2026, 09:14, ИА Амител

Беспорядки во Франции / Фото: Александр Васильев/ТАСС

Крупномасштабные массовые акции протеста охватили ряд европейских государств. Большинство волнений началось с выступлений студентов и школьников. Причины — недовольство социальной и экономической политикой правительств стран, оторванность власти от нужд граждан, а также коррупция.

Amic.ru собрал имеющуюся информацию о происходящих в Старом Свете беспорядках, которые, вполне возможно, будут иметь продолжение в ближайшее время и расширят свою географию.

Учителя поддержали бунт учеников

К настоящему моменту массовые беспорядки охватили как минимум три европейские страны: Францию, Италию и Албанию.

Зачинщиком волнений стала Франция, где 21 сентября учащиеся лицея Сент-Экзюпери в городе Кретее (практически в пригороде Парижа) активно выразили недовольство нехваткой преподавателей (значит, это не только российская проблема), а также социальных работников и психологов. Подростки заблокировали вход в учебное заведение и потребовали исправить ситуацию.

Эта акция воодушевила других школьников страны, которые также давно возмущены схожими недостатками в своих образовательных организациях, и к концу сентября с разной степенью радикализма бунтовали уже около 180 заведений Иль-де-Франс (Парижского региона).

Как на грех, для властей эти школьные возмущения совпали с днем общенациональной забастовки государственных служащих, намеченной на 29 сентября. Объединение французских лицеистов призвало "блокировать все лицеи, протестуя против нехватки кадров, переполненных классов (как знакомо, не правда ли?), а также "стресса, вызванного системой Parcoursup", — это сетевая платформа, с помощью которой идет прием в вузы. Не ЕГЭ, но схожесть некоторых элементов присутствует.

В день всеобщей забастовки было блокировано более 400 лицеев страны. Дальше — больше. Французские власти даже не уловили момента, когда школьники поймали кураж (вот что значит нехватка школьных психологов!), и 1 октября была нарушена работа 1027 учреждений, 22 из которых оказались наглухо заблокированы.

Робкие попытки стражей порядка урезонить молодежь привели к столкновениям в Марселе, Нанте, Страсбурге, Тулузе. 1949 подростков было задержано, 305 полицейских и жандармов получили ранения.

После этого многие педагоги вскричали: "Они же дети!" и, обвинив стражей порядка в "несоизмеримом применении силы", присоединились к протестам.

Беспорядки во Франции / Фото: Emma Da Silva / AP/TASS

"Разорены целые улицы"

Видя, что дело принимает нешуточный оборот, премьер-министр Себастьян Лекорню создал межведомственный антикризисный штаб, после чего МВД страны объявило о временном закрытии около 400 учебных заведений. Это оказалось еще одной ошибкой властей: вместо того чтобы осваивать школьную программу, дети высыпали на улицы, стали объединяться в организованные группы и вступать в противоборство с полицейскими.

Кроме того, власти объявили об отмене регистрационных сборов для учеников в размере 178 евро по программам высшего технического образования и 270 евро для учащихся подготовительных классов, предусмотренных было в бюджете на 2027 год (тамошнее правительство тоже, как видим, не прочь снять стружку с рядового гражданина, а не олигарха).

Но эта уступка только раззадорила недовольные массы, которые составили не только ученики и педагоги, но и представители самых различных слоев населения, включая мигрантов. Французы и приезжие вспомнили о взлетевших ценах, растущих налогах и поборах, увеличивающихся тарифах ЖКХ и прочих трудностях повседневной жизни.

17 октября в городах страны начались самые настоящие погромы. Если в Париже граждане бились с полицией, то в Марселе предприняли попытку штурма мэрии — с большим трудом стражам порядка удалось вытеснить из здания бунтующий люд. В Лиможе городской ратуше 1883 года постройки повезло меньше — ее практически сожгли. Американский бизнесмен Билл Экман в сердцах назвал это "концом цивилизации".

Были разгромлены и разграблены многие бутики, торговые центры, ювелирные салоны, офисы компаний. В Лионе сгорело здание туристического офиса. Префект департамента Буш-дю-Рон Жак Витковски оценил численность мародеров на своей территории от семи до восьми тысяч. Всего в беспорядках и погромах участвовало порядка 800 тысяч жителей Франции, хотя МВД прогнозировало, что на улицы решатся выйти только от 60 до 110 тысяч человек.

Парижский градоначальник Эммануэль Грегуар сокрушался, что в столице "разорены целые улицы", а потери от грабежей "будут очень большими".

"Марсельеза" и "Катюша"

Стоит отметить, что протесты проходят под левыми флагами и лозунгами — участники массовых выступлений требуют пересмотра политики государства, ее большей социальной направленности. Они распевают "Марсельезу", "Интернационал" и "Катюшу" (правда, заменив в ней слова, сделав песней бунта).

Выступления граждан поддерживают некоторые левые силы. К слову сказать, реальные (а не организованные при содействии властей) французские левые выступают против поддержки Украины, требуя уделять основное внимание трудностям внутри страны, а не участию во внешних политических конфликтах.

Президент Макрон пригрозил в сети Х, что участники беспорядков понесут суровую ответственность.

"Мы все будем едины в противостоянии сеятелям хаоса, которые стремятся лишь разрушить наши институты и мешают тем, кто мирно выражает свои требования, делать это", — написал он.

Интересно, что в разгар беспорядков 18 октября Макрон с супругой наслаждался спектаклем в театре Буф-дю-Нор в 10-м округе Парижа. Когда в это заведение попытались прорваться протестующие, выкрикивая лозунги против пенсионной реформы, президента эвакуировали и доставили в некое секретное место. Елисейский дворец, как писали местные СМИ, был взят войсками под усиленную охрану.

Беспорядки во Франции / Фото: Александр Васильев/ТАСС

По французскому сценарию

Между тем Францией европейские беспорядки не ограничились. В Италии 16 октября начались массовые акции, организованные студенческими профсоюзами и левыми молодежными объединениями, символически названные "День без Мелони" (имелась в виду премьер-министр страны Джорджа Мелони).

17 октября эти выступления переросли в стычки с полицией и погромы. Разорения, поджоги магазинов, баррикады на улицах — все происходило примерно так же, как и во Франции. Участники выражали недовольство уровнем жизни, ростом цен и качеством государственных услуг, требуя от властей решительных перемен.

Особенно жесткие формы народный бунт принял в Милане, Турине и Болонье. Недовольные забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами. В Турине правоохранителям удалось пресечь намеченный штурм префектуры, а вот разгром здания железнодорожного вокзала в Милане предотвратить не смогли.

Впрочем, возможно, нынешние выступления в Италии — только цветочки. Самый крупный в стране профсоюз CGIL уже анонсировал на 20 ноября общенациональную забастовку, которая, видимо, будет сопровождаться митингами, демонстрациями и публичными шествиями.

"Где наш новый Коминтерн?"

Далеко не мирный характер приобрели массовые волнения в Албании. Участники беспорядков обвинили премьера Эди Раму и его окружение в коррупции, выступили против высокой платы за обучение в вузах, припомнили властям намерение построить курорт на острове Сазани — самым крупным инвестором в этот проект должен был стать Джаред Кушнер, зять президента США Трампа. Как утверждали участники протестов в июне 2026-го (когда стало известно об этой идее), на албанской земле запланировано создание аналога пресловутого "острова Эпштейна".

Албанский бунт начался со студенческих акций протеста в Тиране, Шкодере, Эльбасане и перерос в общенациональные волнения. 14 октября его участники стали забрасывать камнями и бутылками с зажигательной смесью канцелярию премьера, здания министерств образования и инфраструктуры. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Далее все развивалось по нарастающей: начались погромы магазинов и бизнес-центров. Здание минобразования было подожжено, а офис минэкономики взят штурмом. Лидер оппозиционной Демократической партии Сали Бериша уже заявил о поддержке бунтов и призвал премьера Раму (между прочим, художника по образованию) уйти в отставку.

Глава албанского МВД Эрвин Демо обвинил в организации бунта радикалов внутри страны. Премьер Рама пошел дальше и заявил, что за протестами стоят Россия и Иран.

Не исключено, что в ближайшее время выступления недовольных граждан стран Европы получат новый импульс и к "тройке лидеров" (Франции, Италии, Албании) присоединятся другие государства. Ведь акции протеста, правда, не такие крупные, прошли также в Бельгии, Португалии, Австрии, Германии, Испании, Греции, Ирландии и Польше.

Российский историк Алексей Волынец, наблюдая за народными выступлениями, посетовал в своем телеграм-канале: