"Конец цивилизации"? Францию и другие страны Европы сотрясают жесткие массовые волнения
Участники беспорядков сражаются с полицией, строят баррикады, берут штурмом министерства
19 октября 2026, 09:14, ИА Амител
Крупномасштабные массовые акции протеста охватили ряд европейских государств. Большинство волнений началось с выступлений студентов и школьников. Причины — недовольство социальной и экономической политикой правительств стран, оторванность власти от нужд граждан, а также коррупция.
Amic.ru собрал имеющуюся информацию о происходящих в Старом Свете беспорядках, которые, вполне возможно, будут иметь продолжение в ближайшее время и расширят свою географию.
Учителя поддержали бунт учеников
К настоящему моменту массовые беспорядки охватили как минимум три европейские страны: Францию, Италию и Албанию.
Зачинщиком волнений стала Франция, где 21 сентября учащиеся лицея Сент-Экзюпери в городе Кретее (практически в пригороде Парижа) активно выразили недовольство нехваткой преподавателей (значит, это не только российская проблема), а также социальных работников и психологов. Подростки заблокировали вход в учебное заведение и потребовали исправить ситуацию.
Эта акция воодушевила других школьников страны, которые также давно возмущены схожими недостатками в своих образовательных организациях, и к концу сентября с разной степенью радикализма бунтовали уже около 180 заведений Иль-де-Франс (Парижского региона).
Как на грех, для властей эти школьные возмущения совпали с днем общенациональной забастовки государственных служащих, намеченной на 29 сентября. Объединение французских лицеистов призвало "блокировать все лицеи, протестуя против нехватки кадров, переполненных классов (как знакомо, не правда ли?), а также "стресса, вызванного системой Parcoursup", — это сетевая платформа, с помощью которой идет прием в вузы. Не ЕГЭ, но схожесть некоторых элементов присутствует.
В день всеобщей забастовки было блокировано более 400 лицеев страны. Дальше — больше. Французские власти даже не уловили момента, когда школьники поймали кураж (вот что значит нехватка школьных психологов!), и 1 октября была нарушена работа 1027 учреждений, 22 из которых оказались наглухо заблокированы.
Робкие попытки стражей порядка урезонить молодежь привели к столкновениям в Марселе, Нанте, Страсбурге, Тулузе. 1949 подростков было задержано, 305 полицейских и жандармов получили ранения.
После этого многие педагоги вскричали: "Они же дети!" и, обвинив стражей порядка в "несоизмеримом применении силы", присоединились к протестам.
"Разорены целые улицы"
Видя, что дело принимает нешуточный оборот, премьер-министр Себастьян Лекорню создал межведомственный антикризисный штаб, после чего МВД страны объявило о временном закрытии около 400 учебных заведений. Это оказалось еще одной ошибкой властей: вместо того чтобы осваивать школьную программу, дети высыпали на улицы, стали объединяться в организованные группы и вступать в противоборство с полицейскими.
Кроме того, власти объявили об отмене регистрационных сборов для учеников в размере 178 евро по программам высшего технического образования и 270 евро для учащихся подготовительных классов, предусмотренных было в бюджете на 2027 год (тамошнее правительство тоже, как видим, не прочь снять стружку с рядового гражданина, а не олигарха).
Но эта уступка только раззадорила недовольные массы, которые составили не только ученики и педагоги, но и представители самых различных слоев населения, включая мигрантов. Французы и приезжие вспомнили о взлетевших ценах, растущих налогах и поборах, увеличивающихся тарифах ЖКХ и прочих трудностях повседневной жизни.
17 октября в городах страны начались самые настоящие погромы. Если в Париже граждане бились с полицией, то в Марселе предприняли попытку штурма мэрии — с большим трудом стражам порядка удалось вытеснить из здания бунтующий люд. В Лиможе городской ратуше 1883 года постройки повезло меньше — ее практически сожгли. Американский бизнесмен Билл Экман в сердцах назвал это "концом цивилизации".
Были разгромлены и разграблены многие бутики, торговые центры, ювелирные салоны, офисы компаний. В Лионе сгорело здание туристического офиса. Префект департамента Буш-дю-Рон Жак Витковски оценил численность мародеров на своей территории от семи до восьми тысяч. Всего в беспорядках и погромах участвовало порядка 800 тысяч жителей Франции, хотя МВД прогнозировало, что на улицы решатся выйти только от 60 до 110 тысяч человек.
Парижский градоначальник Эммануэль Грегуар сокрушался, что в столице "разорены целые улицы", а потери от грабежей "будут очень большими".
"Марсельеза" и "Катюша"
Стоит отметить, что протесты проходят под левыми флагами и лозунгами — участники массовых выступлений требуют пересмотра политики государства, ее большей социальной направленности. Они распевают "Марсельезу", "Интернационал" и "Катюшу" (правда, заменив в ней слова, сделав песней бунта).
Выступления граждан поддерживают некоторые левые силы. К слову сказать, реальные (а не организованные при содействии властей) французские левые выступают против поддержки Украины, требуя уделять основное внимание трудностям внутри страны, а не участию во внешних политических конфликтах.
Президент Макрон пригрозил в сети Х, что участники беспорядков понесут суровую ответственность.
"Мы все будем едины в противостоянии сеятелям хаоса, которые стремятся лишь разрушить наши институты и мешают тем, кто мирно выражает свои требования, делать это", — написал он.
Интересно, что в разгар беспорядков 18 октября Макрон с супругой наслаждался спектаклем в театре Буф-дю-Нор в 10-м округе Парижа. Когда в это заведение попытались прорваться протестующие, выкрикивая лозунги против пенсионной реформы, президента эвакуировали и доставили в некое секретное место. Елисейский дворец, как писали местные СМИ, был взят войсками под усиленную охрану.
По французскому сценарию
Между тем Францией европейские беспорядки не ограничились. В Италии 16 октября начались массовые акции, организованные студенческими профсоюзами и левыми молодежными объединениями, символически названные "День без Мелони" (имелась в виду премьер-министр страны Джорджа Мелони).
17 октября эти выступления переросли в стычки с полицией и погромы. Разорения, поджоги магазинов, баррикады на улицах — все происходило примерно так же, как и во Франции. Участники выражали недовольство уровнем жизни, ростом цен и качеством государственных услуг, требуя от властей решительных перемен.
Особенно жесткие формы народный бунт принял в Милане, Турине и Болонье. Недовольные забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами. В Турине правоохранителям удалось пресечь намеченный штурм префектуры, а вот разгром здания железнодорожного вокзала в Милане предотвратить не смогли.
Впрочем, возможно, нынешние выступления в Италии — только цветочки. Самый крупный в стране профсоюз CGIL уже анонсировал на 20 ноября общенациональную забастовку, которая, видимо, будет сопровождаться митингами, демонстрациями и публичными шествиями.
"Где наш новый Коминтерн?"
Далеко не мирный характер приобрели массовые волнения в Албании. Участники беспорядков обвинили премьера Эди Раму и его окружение в коррупции, выступили против высокой платы за обучение в вузах, припомнили властям намерение построить курорт на острове Сазани — самым крупным инвестором в этот проект должен был стать Джаред Кушнер, зять президента США Трампа. Как утверждали участники протестов в июне 2026-го (когда стало известно об этой идее), на албанской земле запланировано создание аналога пресловутого "острова Эпштейна".
Албанский бунт начался со студенческих акций протеста в Тиране, Шкодере, Эльбасане и перерос в общенациональные волнения. 14 октября его участники стали забрасывать камнями и бутылками с зажигательной смесью канцелярию премьера, здания министерств образования и инфраструктуры. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Далее все развивалось по нарастающей: начались погромы магазинов и бизнес-центров. Здание минобразования было подожжено, а офис минэкономики взят штурмом. Лидер оппозиционной Демократической партии Сали Бериша уже заявил о поддержке бунтов и призвал премьера Раму (между прочим, художника по образованию) уйти в отставку.
Глава албанского МВД Эрвин Демо обвинил в организации бунта радикалов внутри страны. Премьер Рама пошел дальше и заявил, что за протестами стоят Россия и Иран.
Не исключено, что в ближайшее время выступления недовольных граждан стран Европы получат новый импульс и к "тройке лидеров" (Франции, Италии, Албании) присоединятся другие государства. Ведь акции протеста, правда, не такие крупные, прошли также в Бельгии, Португалии, Австрии, Германии, Испании, Греции, Ирландии и Польше.
Российский историк Алексей Волынец, наблюдая за народными выступлениями, посетовал в своем телеграм-канале:
"Вопрос про наш новый Коминтерн, способный расшатывать Запад изнутри, задавать нет смысла. Его нет, увы. А ведь у нас, если не без пяти минут, то без пятнадцати, на глазах очередная Парижская коммуна на минималках..."
09:31:22 19-10-2026
Это ещё шайтаны там трубы не начали шатать...
09:46:08 19-10-2026
Ой-вей, забастовки и погромы настолько же привычная и традиционная для французов забава как забег быков в Испании. Откройте архив новостей, и увидите, что "конец цивилизации" наступает во Франции в среднем каждые 2-3 года
09:51:36 19-10-2026
На шортсах оттуда видно, что жгут, грабят и разрушают магазины чернокожие люди.
Очень хорошо, что наш противник (Франция) испытывает страдания.
Нужно больше жести, чтобы полностью уничтожить их.
10:06:05 19-10-2026
Лягушатники должны страдать за свою поддержку Окраины.
10:09:08 19-10-2026
"...оторванность власти от нужд граждан, а также коррупция"
Слава Богу, не во Франции живем.
10:09:29 19-10-2026
надеюсь. что это начало конца неолиберализма.
Дидро и Руссо - очень бы удивились, тому, как макрон, зеленский и богоизбранные ростовщики, дирижирующие этим, представляют себе либеральные ценности.
10:52:58 19-10-2026
Трагати (10:09:29 19-10-2026) надеюсь. что это начало конца неолиберализма.Дидро и Рус... Что макрон,что зеленский выскочили словно черти из табакерки.На пружине.
11:12:52 19-10-2026
Гость (10:52:58 19-10-2026) Что макрон,что зеленский выскочили словно черти из табакерки...
макрон - это Rothschild & Cie, с 2008, он - инвестиционный банкир.
со всеми вытекающими - долгая и близкая дружба.
Зеленский - действительно выскочка, подвернувшийся буквально случайно - по приколу, как говорится.
Но быстро понял, что обогащение и его физическое выживание - на прямую зависят, от его договороспособности и исполнительности.
11:17:57 19-10-2026
Трагати (10:09:29 19-10-2026) надеюсь. что это начало конца неолиберализма.Дидро и Рус... как же либерахи минусуют
10:31:03 19-10-2026
Глаз радуется
10:44:58 19-10-2026
Чучмек (10:31:03 19-10-2026) Глаз радуется... твои с жиру бесятся..
туземцы..
и местные сопляки, без ума.
12:25:50 19-10-2026
таки да. (10:44:58 19-10-2026) твои с жиру бесятся..туземцы.. и местные сопляки, б... У вас с формулировками мыслей проблемы, а все туда же, в комментаторы
01:04:26 20-10-2026
Чучмек (10:31:03 19-10-2026) Глаз радуется... У меня дёргается из-за счетов на жкх в Барнауле
10:40:25 19-10-2026
Дойчам радость.
10:42:12 19-10-2026
крейсер,, пальто из кашемира"-
выступают во Франции туземцы и не так уж много местной молодёжи.
вроде юрист, образованный, как бы, но иногда такую ересь пишешь.
никаких ассоциаций не возникает?
11:09:27 19-10-2026
Вообще наплевать на Францию и ее жителей, хоть пусть все друг друга передавят, не жалко абсолютно.
11:18:58 19-10-2026
Закат либералов близится, то то смотрю набежали сюда минусовать, адепты европейских ценностей
11:31:12 19-10-2026
Очень жаль что Франция до сих пор один из крупнейших покупателей нашего нефтегаза.
Если бы этим поджигателям войны на Украине не продавать, у них было бы чуток проблемнее.
Из-за того что они отправляют оружие и деньги убивать россиян, буду злорадствовать и радоваться проблемам в их стране.
Буря! Пусть сильнее грянет буря!
Как и куда перевести деньги для поддержки мирных демонстрантов?
11:57:03 19-10-2026
При падении уровня жизни менее 1% еще и не такое устраивают. Только не у нас. Потому, так и живем.
13:05:20 19-10-2026
Они же дети!
14:26:54 19-10-2026
Европа - райский сад. Со слов одного из их фашистских лидеров.
Хочется верить что происходящее во Франции - цветочки.
15:41:04 19-10-2026
Это они так и Макрона могут как ведьму на костре поджарить.