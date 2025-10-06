Борьба за власть или разведка боем. Почему сорвалась попытка переворота в Грузии

Власть в Тбилиси смогла усидеть на двух стульях, но долго так продолжаться не может

06 октября 2025, 12:00, ИА Амител

Акции протеста в Тбилиси / Фото: Михаил Егиков / ТАСС

Очередная попытка устроить майдан в Грузии провалилась, поскольку правящая в республике партия пользуется значительной поддержкой населения, а также из-за применения европейскими кураторами протестов устаревших методов, считают наблюдатели. Впрочем, попытки дестабилизировать страну будут продолжаться, полагают эксперты. Как развивались бурные события в Тбилиси, почему власть смогла удержаться, а также о том, насколько устарели методички цветных революций, – в материале amic.ru.

Горящие баррикады

Грузинское МВД 5 октября выпустило довольно жесткое предупреждение, в котором сообщило, что любую протестную акцию в республике в ближайшие дни будет рассматривать как повторение попытки свержения власти, имевшей место за день до этого.

Как известно, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых избирались мэры городов, главы муниципалитетов, депутаты городских собраний и местных представительных органов.

В этот же день оппозиционные силы Грузии, одним из неформальных лидеров которой является бывший президент страны Саломе Зурабишвили (до 2018 года обладавшая французским гражданством), организовали на фоне избирательной кампании массовые акции протеста. Главные волнения проходили в Тбилиси, где толпа недовольных, смяв полицейские кордоны, прорвалась на территорию резиденции президента Михаила Кавелашвили.

Протестующие также основательно намяли бока журналистам телеканала "Имеди", которых обвинили в работе на правительство, и сожгли российский флаг.

Силовым структурам, однако, удалось восстановить порядок и не допустить расползания волнений по столице и в другие населенные пункты республики. Прорвавшаяся на территорию резиденции толпа была вытеснена спецподразделениями МВД на близлежащий проспект Бараташвили, где участники протестов принялись сооружать баррикады, для чего "позаимствовали" мебель из ресторанов в центре города, которую подожгли в ходе стычек со спецназом.

Однако все возгорания были оперативно потушены пожарными командами, а деревянные конструкции не менее быстро разобраны спецназовцами, которых, как подметили некоторые журналисты, будто специально обучали этой премудрости.

Как ЕС давит инакомыслие

По словам политолога, доцента Финансового университета при правительстве России Дмитрия Ежова, события в Грузии стали результатом очередной попытки западных стран, прежде всего – европейских, сменить власть в республике:

«ЕС активно вмешивается в избирательный процесс не только в Грузии, но и на всем постсоветском пространстве. Около недели назад мы видели прогнозируемое продолжение выборов в Молдавии, где проходили парламентские выборы и откровенная зачистка оппозиции», – напомнил он amic.ru.

Эксперт указал на участие Брюсселя в недавних массовых протестах в Сербии, попытках повлиять на исход голосования в Чехии:

«Евросоюз пытается воздействовать на политические процессы в странах, которые вызывают у него беспокойство, проявляют инакомыслие по отношению к точке зрения Брюсселя».

Руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов сомневается, что 4 октября в Грузии имела место попытка переворота.

«Это, скорее, разведка боем, проверка на устойчивость грузинских властей. Плюс отработка денег, вложенных в проект по смене власти в этом государстве. В целом – рутинная работа соответствующих западных структур. Вряд ли они рассчитывали на положительный результат. Просто выполняли свои повседневные обязанности».

Параллельный импорт кует победы

Что касается состоявшихся выборов, вскоре после закрытия избирательных участков премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в своем телевизионном обращении заявил о "сокрушительной победе" правящей партии "Грузинская мечта".

«Во всех без исключения 64 муниципалитетах и во всех городах наши кандидаты в мэры и наш партийный список заручились поддержкой в среднем 75% избирателей», – рассказал Кобахидзе.

Правда, средняя явка избирателей не достигла 50%, а две партии, поддерживающие бывшего президента Михаила Саакашвили (приговоренного в марте 2025 года к длительному тюремному заключению за растрату бюджетных средств и незаконное пересечение границы) – "Единое национальное движение" и "За перемены" – призвали своих сторонников бойкотировать голосование.

Кстати, сам Саакашвили из-за решетки призвал своих сторонников выйти на улицы и "покончить с русской властью", как он выразился.

После подсчета 100% бюллетеней "Грузинская мечта" набрала по стране 81,6% голосов, а в городах на выборах мэров победу праздновали ее выдвиженцы.

Так, генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе был избран мэром Тбилиси с результатом 71,58%, за него отдали голоса 214 872 избирателя. На второй строчке оказался выдвиженец оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе, набравший 12,27% голосов.

Нынешняя грузинская власть пытается усидеть на двух стульях и находится в идеологическом кризисе, замечает Дмитрий Родионов:

«С одной стороны, экономика страны динамично растет, что обеспечивает "Грузинской мечте" значительную поддержку населения. Не в последнюю очередь этот рост происходит за счет параллельного импорта в Россию. С другой стороны, нынешние руководители остаются заложниками антироссийского курса, заложенного при Саакашвили. Недаром премьер Кобахидзе за несколько дней до выборов заявил, что курс на евроинтеграцию остается неизменным».

Виновных нашли в Брюсселе

В результате беспорядков пострадали 14 сотрудников правоохранительных органов, сообщил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

В связи с беспорядками возбуждены уголовные дела – по статьям о нападениях на сотрудника полиции, призывах к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти, организации группового насилия, руководстве и участии в нем, попытке захватить объект, имеющий стратегическое или особое значение, говорится в сообщении ведомства.

Не исключено, что "под раздачу" попадет Зурабишвили, которая, кстати, упорно называет себя "законным президентом" страны, поскольку не признает выборов 2024 года, когда формального главу государства (Грузия является парламентской республикой, поэтому гораздо больший вес в ней имеет премьер-министр) избирала Коллегия выборщиков. Более того, экс-президент призвала недовольных продолжать протестные акции вплоть до прихода к власти, регулярно делая намеки, что Запад им поможет.

О руке Запада в лице ЕС заявил после подавления беспорядков премьер-министр Кобахидзе, возложивший ответственность за произошедшее на посла Евросоюза в стране Павла Герчинского.

Впрочем, реальную ответственность посланец Брюсселя вряд ли понесет, а вот пятерым гражданам Грузии, "засветившимся" на акциях протеста, обвинения уже предъявлены: основателю движения "Проспект Руставели" оперному певцу Паат Бурчуладзе, участникам "Национального движения" Муртазу Зоделаве и Ираклию Надирадзе, члену "Стратегии Агмашенебели" Паате Манджгаладзе и полковнику Лаше Беридзе.

Попытки ЕС надавить на руководство Грузии вряд ли окажутся успешными, считает Дмитрий Ежов:

«Во-первых, народ республики разочарован "европейским выбором", который ему навязали некоторое время назад и сейчас маятник качнулся в другую сторону. Цветные революции, как правило, успешны в тех странах, элита которых интегрирована в западное сообщество. В Грузии, как видим, ситуация иная».

Впрочем, по мнению собеседника, провал очередной попытки мятежа вовсе не означает, что внешние силы не станут предпринимать их в будущем:

«Грузия для Брюсселя – своего рода упущенная возможность, когда страна вдруг выскочила из-под западного влияния, хотя вроде бы прочно находилась под ним в свое время. В руководстве ЕС понимают, что вернуть республику под свою опеку вряд ли получится. Поэтому там находят нужным устроить различные пакости, доставить неприятности, что мы и наблюдали и это еще может повториться».

Конец "цветных" технологий?

Одна из главных интриг будущего следствия – предъявят ли кому-то из оппозиционных политиков обвинение в подготовке теракта. Как известно, правоохранители обнаружили недалеко от Тбилиси большой тайник с оружием, о чем сообщил на брифинге первый замглавы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе.

По его словам, "в ходе проведенных следственных мероприятий были обнаружены в большом количестве огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные вещества с детонатором". Пока что указывается на причастность к тайнику некого гражданина республики Б. Ч., купившего этот арсенал, по словам Маградзе, "по указанию представителя из Грузии действующего на Украине одного военного подразделения".

В этих словах Маградзе многие наблюдатели находят очередной намек на вмешательство европейских стран, активно поддерживающих вооруженные формирования на Украине. В целом использование ЕС жестких методов давления свидетельствует о попытках перенять американскую модель доминирования, подмечает Дмитрий Ежов:

«Эта модель предполагает недопущение к власти в подконтрольных странах неугодных сил. При этом используются различные способы, в том числе цветные революции. Другое дело, что в Грузии очередная попытка реализовать такой сценарий провалилась, поскольку власти страны были к этому готовы. Методики всем прекрасно известны и не содержат ничего нового. Поэтому противодействовать им научились и дальнейшее использование "цветных" технологий уже под вопросом».

Несмотря на провал попытки раскачать ситуацию, грузинской власти все же придется делать выбор и отказываться от многовекторной политики, уверен Дмитрий Родионов.