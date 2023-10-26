Конец коридора затмений. Когда будет Кровавая Охотничья Луна и как ее увидеть?
Октябрьское частное затмение спутника Земли совпадет с полнолунием
26 октября 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: amic.ru
Таинственный коридор затмений, в который не верят астрономы, а астрологи считают магическим периодом, совсем скоро подойдет к концу. Его завершением станет частное лунное затмение. В этот раз оно совпадет с полнолунием, образуя необычный визуальный эффект. Это событие называют Кровавой Охотничьей Луной.
Рассказываем, когда наступит Кровавая Охотничья Луна, можно ли будет ее увидеть и почему астрологи считают это явление мистическим.
1
Когда в октябре 2023 года можно увидеть Кровавую Охотничью Луну?
28 октября. В этот день Луна достигнет своей полной фазы и будет выглядеть очень необычно.
2
Так что это будет – затмение или "кровавое" полнолуние?
И то, и другое. Дело в том, что 28 октября одновременно произойдут и Кровавая Луна, и затмение.
Луна попадет в тень нашей планеты в 22:35 по московскому времени. Впрочем, полностью диск небесного светила во тьму так и не погрузится. Затмение продлится 1 час 18 минут и завершится в 23:53.
3
Почему это полнолуние называют Кровавой Охотничьей Луной?
Свое "охотничье" название это полнолуние получило из-за периода, когда оно происходит. В древности люди начинали активнее охотиться в конце октября, чтобы запастись мясом на зиму.
Ну а "кровавой" Луну называют, когда в периоды полнолуния она приобретает красный оттенок.
4
Можно ли будет увидеть Кровавую Охотничью Луну в Алтайском крае?
Если позволит погода, то да. Кровавое Охотничье полнолуние будет доступно для наблюдения по всей стране.
Подчеркнем: речь только о полнолунии, а не о затмении.
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Будет ли видно в Алтайском крае частное лунное затмение?
Не факт. Как рассказали "КП-Барнаул" в барнаульском планетарии, частное лунное затмение будет видно в Европе, Азии, Австралии и Африке. Формально это явление будет доступно и в нашей стране, кроме Чукотки и Камчатки. Но в планетарии подчеркивают: частное затмение нелегко разглядеть, поскольку эффект очень слабый.
6
Чем опасна Кровавая Охотничья Луна?
Как мы уже говорили, астрономы не видят ничего необычного ни в Кровавой Луне, ни в затмении. Астрологи же уверены, что 28 октября нас ждет мощнейший энергетический всплеск.
По их словам, это время глобальной перестройки и смены направления энергетических потоков. Эзотерики говорят, что в этот день от каждого человека зависит, как он использует эту энергию: в плюс или в минус. Все зависит от того, как провести день накануне частного затмения.
При этом во время Кровавой Охотничьей Луны не исключены перемены настроения и конфликты даже между близкими людьми.
7
Что нельзя делать во время Кровавой Охотничьей Луны 28 октября?
Астрологи дают следующие предостережения:
- не принимать важных решений и не браться за большие проекты;
- не возвращаться к бывшим возлюбленным;
- не желать окружающим зла и тем более не совершать его;
- не лениться.
Мы же от себя советуем слушать себя, а не других. И если 28 октября вы увидите в небе Кровавую Луну – просто насладитесь зрелищем, не думая о чем-то другом.
08:04:17 26-10-2023
...В этот раз оно совпадёт с полнолунием... Лунное затмение бывает ТОЛЬКО в полнолуние и никогда больше. А кровавой луна в это затмение не будет. Вообще тень от земли только коснётся луны и сразу же сойдёт, так что это затмение вообще неинтересно!