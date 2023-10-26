Октябрьское частное затмение спутника Земли совпадет с полнолунием

26 октября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Таинственный коридор затмений, в который не верят астрономы, а астрологи считают магическим периодом, совсем скоро подойдет к концу. Его завершением станет частное лунное затмение. В этот раз оно совпадет с полнолунием, образуя необычный визуальный эффект. Это событие называют Кровавой Охотничьей Луной.

Рассказываем, когда наступит Кровавая Охотничья Луна, можно ли будет ее увидеть и почему астрологи считают это явление мистическим.

1 Когда в октябре 2023 года можно увидеть Кровавую Охотничью Луну? 28 октября. В этот день Луна достигнет своей полной фазы и будет выглядеть очень необычно.

2 Так что это будет – затмение или "кровавое" полнолуние? И то, и другое. Дело в том, что 28 октября одновременно произойдут и Кровавая Луна, и затмение. Луна попадет в тень нашей планеты в 22:35 по московскому времени. Впрочем, полностью диск небесного светила во тьму так и не погрузится. Затмение продлится 1 час 18 минут и завершится в 23:53.

3 Почему это полнолуние называют Кровавой Охотничьей Луной? Свое "охотничье" название это полнолуние получило из-за периода, когда оно происходит. В древности люди начинали активнее охотиться в конце октября, чтобы запастись мясом на зиму. Ну а "кровавой" Луну называют, когда в периоды полнолуния она приобретает красный оттенок.

4 Можно ли будет увидеть Кровавую Охотничью Луну в Алтайском крае? Если позволит погода, то да. Кровавое Охотничье полнолуние будет доступно для наблюдения по всей стране. Подчеркнем: речь только о полнолунии, а не о затмении.

5 Будет ли видно в Алтайском крае частное лунное затмение? Не факт. Как рассказали "КП-Барнаул" в барнаульском планетарии, частное лунное затмение будет видно в Европе, Азии, Австралии и Африке. Формально это явление будет доступно и в нашей стране, кроме Чукотки и Камчатки. Но в планетарии подчеркивают: частное затмение нелегко разглядеть, поскольку эффект очень слабый.

6 Чем опасна Кровавая Охотничья Луна? Как мы уже говорили, астрономы не видят ничего необычного ни в Кровавой Луне, ни в затмении. Астрологи же уверены, что 28 октября нас ждет мощнейший энергетический всплеск. По их словам, это время глобальной перестройки и смены направления энергетических потоков. Эзотерики говорят, что в этот день от каждого человека зависит, как он использует эту энергию: в плюс или в минус. Все зависит от того, как провести день накануне частного затмения. При этом во время Кровавой Охотничьей Луны не исключены перемены настроения и конфликты даже между близкими людьми.