Конгресс США намерен вынести Трампу импичмент

По словам конгрессмена Эла Грина, американский президент заслуживает этого из-за планов в отношении сектора Газа

06 февраля 2025, 09:52, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Импичмент президенту США Дональду Трампу может вынести конгресс. Об этом сообщает РИА Новости.

"Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния", – заявил член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин.

Конгрессмен объяснил, что Трамп заслуживает этого из-за своих планов по сектору Газа.

Дональд Трамп – единственный президент в истории США, который получил в палате представителей два импичмента, однако оба раза его оправдали сенаторы.

При этом в обеих палатах конгресса республиканцы имеют перевес, из-за чего импичмент американскому лидеру маловероятен.

Ранее Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос" и заявил, что его жителей можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. При этом финансировать процесс США не станут: сделать это якобы смогут ближневосточные государства. Вашингтон же, по утверждению Трампа, будет ответствен за работы в регионе, а в случае необходимости направит туда свои войска.