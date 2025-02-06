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Конгресс США намерен вынести Трампу импичмент

По словам конгрессмена Эла Грина, американский президент заслуживает этого из-за планов в отношении сектора Газа

06 февраля 2025, 09:52, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Импичмент президенту США Дональду Трампу может вынести конгресс. Об этом сообщает РИА Новости.

"Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния", – заявил член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин.

Конгрессмен объяснил, что Трамп заслуживает этого из-за своих планов по сектору Газа.

Дональд Трамп – единственный президент в истории США, который получил в палате представителей два импичмента, однако оба раза его оправдали сенаторы.

При этом в обеих палатах конгресса республиканцы имеют перевес, из-за чего импичмент американскому лидеру маловероятен.

Ранее Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос" и заявил, что его жителей можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. При этом финансировать процесс США не станут: сделать это якобы смогут ближневосточные государства. Вашингтон же, по утверждению Трампа, будет ответствен за работы в регионе, а в случае необходимости направит туда свои войска.

США Политика Дональд Трамп

Комментарии 10

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Musik

09:54:47 06-02-2025

уже? так быстро достал?
так их, донни, только хардкор!

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Musik

10:07:06 06-02-2025

пора уже уходить нам от англицизмов!
так и пишите по русски - "Конгресс США намерен послать Трампа лесом".
если опять на госуслугах будет плебесцыт, я буду голосовать против.

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Гость

10:30:31 06-02-2025

Без Байдана скучно.

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Гость

11:37:13 06-02-2025

Вы подлец,Трамп!

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Гость

11:47:04 06-02-2025

а что не правильно Трамп сказал? Сетор Газы разрушен до основания и находится на передовой. Людей надо выселять пока эпидемий там не началось

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Гость

19:12:31 06-02-2025

Гость (11:47:04 06-02-2025) а что не правильно Трамп сказал? Сетор Газы разрушен до осно... вам то какое дело? своими проблемами озадачьтесь о цене окон и красной икры, например

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Russkiy

11:55:30 06-02-2025

Всё в псевдодемократию играют. Никак не наиграются. Вот то ли дело у нас - настоящая демократия.

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Гость

12:03:02 06-02-2025

внесу документ об импичменте --- если не найдут компромат на вносителя. Они последние 2 президентских срока постоянно друг на друга что-то вносят, а в прошлом году уже стрелять начали

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Гном

15:53:06 06-02-2025

распусти трамп свой конгресс, там очень много ранимых мамкиных принцесс
попу деду полизали и в кусты свои слиняли.

не успел дедуля встать у власти а уже импичмент

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Гость

19:11:41 06-02-2025

давайте, жгите! революцию там в сша и гражданскую войну и с канадой махач - нам всё интересно

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