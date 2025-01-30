"Путин знает, как обвести Трампа вокруг пальца". Мир в ожидании переговоров США и России

Наблюдатели видят желание Трампа "поговорить", но сомневаются в наличии у него плана

30 января 2025, 06:15, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В мировых СМИ заметно растут ожидания предстоящего диалога президентов России и США. В одних публикациях сквозит надежда, что переговоры могут стать началом урегулирования украинского конфликта, в других – тревога, что разговор станет прологом к "большой сделке", которая может заставить некоторых участников поступиться своими интересами или даже сдать их. Интриги добавляет появившийся в прессе план главы Белого дома по урегулированию противостояния на Украине якобы за сто дней.

Amic.ru попробовал разобраться, насколько оправданны или тщетны надежды на прорывные результаты переговоров Путина и Трампа, понять, когда состоятся разговор и последующая встреча, а также насколько реалистичен опубликованный стодневный план, приписываемый президенту Соединенных Штатов.

Разговор неизбежен

Как известно, Дональд Трамп до победы на президентских выборах и после нее несколько раз обещал прекратить конфликт вокруг Украины, а одним из важных элементов миротворческого процесса должен стать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин напоминает, что успех Трампа во многом связан с жесткой критикой действий его предшественника Джо Байдена в украинском конфликте, практически бесконтрольном выделении средств Киеву:

"Эта критика оказалась весьма успешным инструментом воздействия на избирателя, который принес Трампу убедительную победу. Естественно, сразу после триумфа на повестке дня всплывает вопрос урегулирования. И президент США теперь понимает, что выполнение обещаний зависит от встречи с Путиным".

Еще 25 января американская газета The New York Times писала: Дональд Трамп сообщил о том, что в ближайшее время проведет переговоры с российским лидером.

"Трамп сказал, что президент Владимир Путин хочет поговорить с ним и что оба лидера "скоро поговорят", – пишет издание. Источники утверждают, что главной темой диалога станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Владимир Путин заявлял журналисту Павлу Зарубину, что согласен с предложением Дональда Трампа о личной встрече.

"Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы", – говорил Путин.

Политолог Александр Асафов уверен в скором начале диалога между двумя президентами.

"Если оценивать это с точки зрения вероятности, в любом случае телефонный разговор будет и какие-то позиции стороны начнут согласовывать. Формат, стартовые условия, еще какие-то моменты. Но состав участников будущих переговоров сейчас весьма сложно предсказать", – поделился он своим мнением с amic.ru.

При этом в плане организации диалога наблюдается некоторая активность с американской стороны, а также видна готовность российской стороны, однако дальше активности пока дело не идет, продолжает Асафов:

"Позиция России совершенно понятна, а вот позиция Соединенных Штатов в выражении Трампа, его спецпредставителя по РФ и Украине Кита Келлогга, госсекретаря Марко Рубио и других довольно пластична. Даже сейчас нет сформулированного предложения к России, нет даже, соответственно, этого самого действия – снять трубку и позвонить. Это не представляет собой какого-то очень сложного действия, требующего многомесячной подготовки".

Конкретики пока нет

Андрей Кошкин отмечает, что сейчас Трамп находится в состоянии эйфории и в его действиях смешались желание побыстрее решить вопрос, эпатажный стиль и поведение бизнесмена:

"Он, конечно, стал глубже погружаться в проблематику, подбирать команду и начал понимать, что быстро получить результат, как было обещано в предвыборный период, не получится. В данный момент Трампу нечего предложить. Поэтому украинская проблема была в значительной степени взвалена на Кита Келлогга".

Александр Асафов предположил, что в настоящее время американская сторона занимается формированием повестки, которую можно обсуждать с российской стороной:

"Она выбирает удобный момент и сейчас занимается подготовкой, в том числе и медийной. Но из этой подготовки сложно сделать вывод, что разговор точно назначен и произойдет, например, в течение десяти дней, десяти часов или, скажем, сто дней. Конкретики пока не просматривается. Впрочем, не исключено, что она может появиться в любой момент буквально, как только у американцев созреет содержательное предложение. Пока все, что мы слышим, интересам России не соответствует, хотя наша страна декларировала готовность к началу разговоров без предварительных условий".

В то же время бывшие члены команды Трампа, работавшие с ним во время его первого президентского срока, уже высказывают опасения относительно возможной предстоящей встречи.

"Бывший советник по нацбезопасности в первой администрации президента Дональда Трампа, а ныне его ярый критик Джон Болтон предупредил в эфире CNN, что президент России Владимир Путин знает, как обвести Трампа вокруг пальца. По его словам, это чревато "опасными" условиями урегулирования украинского конфликта", – пишет журнал Newsweek.

"Думаю, Трамп намерен оставить позади конфликт на Украине и войну на Ближнем Востоке. И меня тревожит, чем это чревато для Украины. Не сомневаюсь, Путин попытается повлиять на Трампа. Думаю, он знает, как этого добиться", – цитирует Болтона популярное издание.

Андрей Кошкин указывает, что тревога американской стороны вызвана слабостью ее стартовой позиции:

"Владимир Путин откровенно изложил миру требования России. Но Трампу в данный момент предложить пока нечего. Нужен предмет разговора, план для обсуждения, вокруг которого следует предлагать компромисс, но ведь плана пока никакого нет. Сейчас Трамп использует старые схемы, по которым вел бизнес: пытается "закошмарить" обе стороны, чтобы в последний момент получить выгодную для себя сделку".

Андрей Кошкин обращает внимание на изменение настроя публикаций западных СМИ:

"В материалах изданий все чаще говорится, что Россия сумела восстановиться и наладить процесс поставок вооружения и военной техники, поэтому санкции уже не работают. То есть дают понять Трампу, что санкциями делу не поможешь, на боестолкновения они не повлияют. Указывается, что Россия адаптировалась и в тяжелейших условиях одерживает победу".

Замирить за сто дней

Тем временем окружение Трампа, похоже, пытается подготовить почву для планирования будущих переговоров и возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом. Так, украинские СМИ утверждают, что команда Зеленского получила от Вашингтона первые предложения по "прекращению конфликта за сто дней", как уже успела охарактеризовать их пресса.

Но сначала должен состояться разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, в котором участники обсудят различные детали и поймут, можно ли воплотить этот план в реальность. Если согласие будет достигнуто, Вашингтон потребует от украинской стороны отменить указ Зеленского о запрете проводить переговоры с Россией о мире.

Согласно изложенному изданием плану, для начала на фронте заключается стодневное перемирие (официально объявляется на Пасху 20 апреля), после которого запускается мирный процесс.

Затем устраивается очная встреча Путина и Зеленского, если политики не пожелают общаться друг с другом – оба по отдельности проводят переговоры с Трампом. Затем назначаются специальные уполномоченные от обеих сторон, которые будут вести российско-украинский диалог. Кстати, подразделения ВСУ к этому моменту должны будут уйти из Курской области.

Важнейший этап – международная мирная конференция с фиксацией мирного соглашения между РФ и Украиной, в которой предполагается участие США, КНР, других стран. В общем, штык в землю, овации, Нобелевская премия мира для американского президента – таков, надо полагать, замысел Дональда Трампа.

Предлагаемые в плане мирные соглашения предусматривают отказ Украины от вступления в НАТО, но может вступить в ЕС до 2030 года. Численность ВСУ остается на прежнем уровне, а модернизацию армии помогают проводить США. При этом Киев отказывается от намерений вернуть утраченные территории, хотя может официально не признавать их вхождения в состав РФ.

В целом в организации мирного процесса отчетливо прослеживается политический стиль Трампа, проявившийся во время его первого президентского срока, отметил Александр Асафов:

"Можно вспомнить ход его напряженной дискуссии с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Целью диалога тогда была полная денуклеаризация корейского полуострова. Эта цель тогда была корейской стороной вычеркнута, и они заключили договор примерно ни о чем. Однако на пути к встрече были и угрозы, дружеские жесты, достаточно резкие заявления и действия. Но все закончилось чем закончилось".

И "стодневный план" Трампа следует рассматривать примерно в этом же ключе, замечает эксперт: