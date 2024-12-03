Конгресс США заявил о лабораторном происхождении COVID-19

По их версии, причиной пандемии стала утечка вируса в Ухане

03 декабря 2024, 13:53, ИА Амител

Тест на COVID-19 / Фото: Prasesh Shiwakoti (Lomash) / unsplash.com

Конгрессмены США по итогам двухлетнего расследования заявили, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в докладе американских законодателей, опубликованном накануне.

Согласно выводам подкомитета по коронавирусу комитета по надзору палаты представителей конгресса США, с "наибольшей вероятностью" COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухане. В пользу этой версии приводится пять аргументов.

В частности, вирус обладает биологическими характеристиками, которые не обнаруживались в природе. Кроме того, все случаи COVID-19 якобы происходят из-за одного попадания в организм человека, хотя при предыдущих пандемиях имелось несколько случаев распространения. Кроме того, в Ухане находится ведущая лаборатория по изучению вирусов SARS, которая якобы имеет историю исследований при "неадекватных уровнях биологической безопасности".

"Исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели вирусом, похожим на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на рынке диких животных", – добавили конгрессмены в докладе.

Авторы подчеркивают, что если бы существовали доказательства естественного происхождения коронавируса, то они бы уже появились.