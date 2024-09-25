Случаи заражения вариантом коронавируса XEC выявили в России
Симптомы заболевания схожи с предыдущими вариантами
25 сентября 2024, 15:25, ИА Амител
В России было зафиксировано два случая заражения новым штаммом коронавируса XEC, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор постоянно отслеживает генетические изменения коронавируса, циркулирующего на территории России. В результате были выявлены два случая COVID-19, вызванных штаммом XEC, в Ростовской области и Уфе", – рассказали в ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что отслеживает распространение нового варианта COVID-19 – XEC, который быстро распространяется, но имеет схожие симптомы с другими подвариантами омикрона.
XEC – это рекомбинантный вариант коронавируса, созданный путем комбинации двух предыдущих вариантов омикрона – FLiRT. Симптомы заболевания схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.
Для защиты от болезни в период подъема заболеваемости Роспотребнадзор рекомендует использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми и проветривать помещения.
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