Случаи заражения вариантом коронавируса XEC выявили в России

Симптомы заболевания схожи с предыдущими вариантами

25 сентября 2024, 15:25, ИА Амител

Лаборатория / Фото: pxhere.com/ru/photo/1608807

В России было зафиксировано два случая заражения новым штаммом коронавируса XEC, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор постоянно отслеживает генетические изменения коронавируса, циркулирующего на территории России. В результате были выявлены два случая COVID-19, вызванных штаммом XEC, в Ростовской области и Уфе", – рассказали в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что отслеживает распространение нового варианта COVID-19 – XEC, который быстро распространяется, но имеет схожие симптомы с другими подвариантами омикрона.

XEC – это рекомбинантный вариант коронавируса, созданный путем комбинации двух предыдущих вариантов омикрона – FLiRT. Симптомы заболевания схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

Для защиты от болезни в период подъема заболеваемости Роспотребнадзор рекомендует использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми и проветривать помещения.

