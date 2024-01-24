Табун лошадей похитили в Алтайском крае
По словам потерпевшей, животных уже ищут полицейские
24 января 2024, 09:45, ИА Амител
Кони бегут / Источник: unsplash.com
Неизвестные похитили табун лошадей в Романовском районе Алтайского края. Об этом рассказала местная жительница телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
По ее словам, около 100 животных украли в ночь на 23 января. "По следам – гонят на Тюменцево. А там, видимо, в Казахстан", – отметила потерпевшая.
В поиске животных уже задействованы полицейские.
В 2023 году барнаулец похитил у сельчанина двух лошадей и жеребенка, чтобы оплатить лечение ребенка. На горожанина завели уголовное дело.
09:55:05 24-01-2024
да это ж вестерн..... ковбои
10:11:09 24-01-2024
ну так табун, получается, был бесхозным, раз шарился где-попало. теперь обрел хозяев.
10:13:39 24-01-2024
Цыгане выкрали коня! Шо це за...
10:35:46 24-01-2024
Одно из двух:либо ковбои,либо цыгане.Правда такое случалось и раньше.Тогда что установило следствие?Ковбои были виноваты или всё-таки цыгане?
12:47:03 24-01-2024
Гость (10:35:46 24-01-2024) Одно из двух:либо ковбои,либо цыгане.Правда такое случалось ... Современные цыгане интересуются современными конями - крузаками. Значит, ковбои. Но есть вопрос. Cow boy - корова мальчик. Должны, по идее, коров угонять.
10:43:20 24-01-2024
я не в курсе сельских реалий, потому спрошу: а разве рядом с табуном не должен находится пастух?
10:48:08 24-01-2024
Пастух мог помереть в пути. Сложно дождаться окончания расследования? сейчас кто во что горазд думает.
11:07:05 24-01-2024
Это хохлы, они пишут лошадей как транспорт стали использовать.
13:30:28 24-01-2024
Почему только ковбои и цыгане? Индейцы тоже могли
15:30:56 24-01-2024
Билли Кид причастен, 100%