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Табун лошадей похитили в Алтайском крае

По словам потерпевшей, животных уже ищут полицейские

24 января 2024, 09:45, ИА Амител

Кони бегут / Источник: unsplash.com
Кони бегут / Источник: unsplash.com

Неизвестные похитили табун лошадей в Романовском районе Алтайского края. Об этом рассказала местная жительница телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По ее словам, около 100 животных украли в ночь на 23 января. "По следам – гонят на Тюменцево. А там, видимо, в Казахстан", – отметила потерпевшая.

В поиске животных уже задействованы полицейские.

В 2023 году барнаулец похитил у сельчанина двух лошадей и жеребенка, чтобы оплатить лечение ребенка. На горожанина завели уголовное дело.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 10

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Гость

09:55:05 24-01-2024

да это ж вестерн..... ковбои

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гость

10:11:09 24-01-2024

ну так табун, получается, был бесхозным, раз шарился где-попало. теперь обрел хозяев.

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Гость

10:13:39 24-01-2024

Цыгане выкрали коня! Шо це за...

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Гость

10:35:46 24-01-2024

Одно из двух:либо ковбои,либо цыгане.Правда такое случалось и раньше.Тогда что установило следствие?Ковбои были виноваты или всё-таки цыгане?

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Гость

12:47:03 24-01-2024

Гость (10:35:46 24-01-2024) Одно из двух:либо ковбои,либо цыгане.Правда такое случалось ... Современные цыгане интересуются современными конями - крузаками. Значит, ковбои. Но есть вопрос. Cow boy - корова мальчик. Должны, по идее, коров угонять.

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Элен без ребят

10:43:20 24-01-2024

я не в курсе сельских реалий, потому спрошу: а разве рядом с табуном не должен находится пастух?

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Гость

10:48:08 24-01-2024

Пастух мог помереть в пути. Сложно дождаться окончания расследования? сейчас кто во что горазд думает.

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Гость

11:07:05 24-01-2024

Это хохлы, они пишут лошадей как транспорт стали использовать.

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Гость

13:30:28 24-01-2024

Почему только ковбои и цыгане? Индейцы тоже могли

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Денис

15:30:56 24-01-2024

Билли Кид причастен, 100%

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