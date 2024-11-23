Конора Макгрегора признали виновным в сексуализированном насилии
Его обязали выплатить 248 тысяч евро потерпевшей
23 ноября 2024, 08:37, ИА Амител
Конор Макгрегор / Фото: Fred Duval / Zuma / TASS
Суд присяжных признал ирландского бойца Конора Макгрегора виновным в сексуализированном насилии, пишет The Guardian.
Со слов потерпевшей, инцидент случился в декабре 2018 года в одном из отелей Дублина. Женщина не хотела вступать в связи со спортсменом из-за месячных, но тот прижал ее к кровати, начал душить, а затем избил и изнасиловал. Эксперты зафиксировали побои на теле женщины.
Макгрегор настаивал, что они переспали по взаимному согласию. Теперь экс-чемпион UFC должен будет выплатить пострадавшей 248 тысяч евро.
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