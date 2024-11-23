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Конора Макгрегора признали виновным в сексуализированном насилии

Его обязали выплатить 248 тысяч евро потерпевшей

23 ноября 2024, 08:37, ИА Амител

Конор Макгрегор / Фото: Fred Duval / Zuma / TASS
Конор Макгрегор / Фото: Fred Duval / Zuma / TASS

Суд присяжных признал ирландского бойца Конора Макгрегора виновным в сексуализированном насилии, пишет The Guardian.

Со слов потерпевшей, инцидент случился в декабре 2018 года в одном из отелей Дублина. Женщина не хотела вступать в связи со спортсменом из-за месячных, но тот прижал ее к кровати, начал душить, а затем избил и изнасиловал. Эксперты зафиксировали побои на теле женщины.

Макгрегор настаивал, что они переспали по взаимному согласию. Теперь экс-чемпион UFC должен будет выплатить пострадавшей 248 тысяч евро.

суд Спорт громкое дело

Комментарии 4

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Гость

08:48:45 23-11-2024

Очередная ща передумала и решила денег срубить?

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Грыша

09:09:05 23-11-2024

Миллионы россиян волнуются. На кой оно нам надо?

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Гость

10:01:41 23-11-2024

прощай конор

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Юс

13:56:03 23-11-2024

А чем отличается сексуализированное насилие от сексуального?

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