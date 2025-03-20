"Конспирологи не успокоятся". США наконец-то рассекретили тайны убийства Джона Кеннеди

Публикацией документов Трамп решает серьезные политические задачи

20 марта 2025, 07:15, ИА Амител

Джон Кеннеди / Фото: History in HD / Unsplash

Более двух тысяч рассекреченных документов по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди опубликовало американское Национальное управление архивов и документации – всего 2182 файла. Эксперты не увидели пока сенсаций в преданных гласности файлах, однако считают, что последствия их публикации могут привнести неожиданности в политическую жизнь США и всего мира. Подробности – в материале amic.ru.

Врачи засомневались сразу

Что же нового узнала общественность об этом деле, которое даже спустя 60 лет будоражит умы? В них немало неожиданностей. Джефферсон Морли, историк и вице-президент Фонда Мэри Феррелл, обнаружил, что многие материалы указывают на системные противоречия с выводами "Комиссии Уоррена".

"Комиссия Уоррена" – специальный орган, созданный 36-м президентом США Линдоном Джонсоном по расследованию всех обстоятельств убийства Кеннеди. Названа по имени Эрла Уоррена – председателя Верховного суда США.

В опубликованных материалах говорится, что ЦРУ тщательно следило за Ли Харви Освальдом (главным подозреваемым в убийстве) за четыре года до рокового ноября 1963-го. Агентство отслеживало его контакты с советскими и кубинскими агентами, поездку в Мексику и другие шаги. Более того, якобы поступала информация, что он обсуждал планы покушения на Кеннеди с сотрудниками посольства Кубы. Впрочем, к этой информации следует отнестись осторожно, поскольку США и Куба разорвали дипломатические отношения в 1961-м, когда Кеннеди только-только стал президентом.

Выяснилось, что спецслужбы создавали препятствия в работе "Комиссии Уоррена". Так, глава ЦРУ Аллен Даллес и руководитель контрразведки Джеймс Энглтон намеренно ограничивали доступ членов комиссии к необходимым сведениям.

Медики, пытавшиеся спасти Кеннеди, сразу выразили сомнения в версии о стрелке-одиночке, отметив, что следы от ран оставлены пулями, летевшими с разных направлений.

Есть в документах и любопытные моменты, прямо не связанные с делом Кеннеди. Так, упоминается кубинский лидер Фидель Кастро, не желавший, как выяснилось, идти на прямой конфликт с Вашингтоном, хотя официально в США поддерживались версии об "агрессивности кубинского режима". Кроме того, в материалах упоминается, что ЦРУ создавало подставные компании по торговле оружием по всему миру, используя действующих и бывших сотрудников, на эти обстоятельства обратила внимание "Российская газета".

"В соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа от 17 марта 2025 года все ранее засекреченные документы, которые являются частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, опубликованы", – говорится об этих и множестве других материалов на сайте управления.

"Человек слова"

Глава Белого дома объявил о рассекречивании материалов в ходе посещения Центра исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.

"Люди ждали этого десятилетиями. У нас огромное количество бумаги, вам придется много читать <…> – примерно 80 000 страниц", – сообщил Трамп.

Глава Белого дома также напомнил, что рассекречивание файлов, касающихся убийства Кеннеди, было частью его предвыборной кампании.

"И я человек слова", – подчеркнул он.

Президент США отметил, что его администрация не будет редактировать опубликованные материалы, поэтому желающие смогут ознакомиться с ними в оригинале.

В настоящее время в разделе Национального архива, касающемся убийства Кеннеди, выложено 2182 оцифрованных документа в формате PDF.

О том, что ФБР обнаружило около 2,4 тыс. нерассекреченных документов на 14 тыс. страницах, еще 10 февраля сообщило издание Axios. Об их существовании Белому дому стало известно после того, как 7 февраля офис директора Национальной разведки представил после приказа Трампа план по раскрытию материалов.

Еще в 1992 году в США был принят закон о постепенной публикации всех документов по делу об убийстве Кеннеди до 2017 года. Однако в срок этого сделано не было – Трамп, а после него Байден продлили период снятия грифа секретности с архивных материалов, ссылаясь на возможный ущерб национальной безопасности или репутации силовых структур.

Комиссия публику не убедила

Следует напомнить, что Джон Кеннеди был застрелен во время своей официальной поездки в Даллас (штат Техас) 22 ноября 1963 года. Когда кортеж с президентом следовал перед толпами сторонников главы государства, раздались выстрелы. Его срочно отправили в больницу, но усилия медиков оказались тщетными – через полчаса он скончался.

Был задержан подозреваемый – бывший военнослужащий Ли Харви Освальд, который якобы стрелял из снайперской винтовки Каркано. Однако выяснить многие подробности от самого предполагаемого убийцы не удалось – 24 ноября 1963 года, на третий день после ареста, он был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби при переводе из полицейского управления в окружную тюрьму.

Руби тогда объяснил свой поступок намерением "помочь Далласу оправдать себя в глазах общества", а также желанием избавить вдову Кеннеди выступать свидетелем на процессе по делу об убийстве президента.

Однако объяснения Руби не убедили Специальный комитет по терроризму. Более того, опубликованные еще в 2017 году архивные документы говорят, что убийца Освальда мог знать о готовящемся покушении на президента.

14 марта Руби был вынесен смертный приговор, после этого он отчаянно просил о встрече с руководством комиссии, расследовавшей дело об убийстве президента. Однако 3 января 1967 года он скончался от эмболии легочной артерии, вторичной по отношению к раку легких.

ЦРУ, кубинцы, мафия, КГБ

Дело о гибели Джона Кеннеди стало поводом для появления множества конспирологических и не очень теорий о том, кто мог стоять за покушением, а также смертями Освальда и Руби. Как известно, официальный вывод, сделанный "Комиссией Уоррена", гласит, что Ли Харви Освальд действовал в одиночку, при том, что сам он при аресте кричал о своей невиновности. Однако члены комиссии так и не назвали убедительные мотивы, которые могли бы толкнуть главного подозреваемого на столь отчаянный шаг.

Отсюда сразу несколько альтернативных версий. Вторая по "весомости" указывает на правых радикалов, для которых Кеннеди был едва ли сторонником коммунизма. В 1966 году окружной прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон начал свое расследование, в ходе допросов свидетелей и наличия косвенных улик он установил причастность к делу группировки ультраправых активистов, одними из лидеров которой являлись банкир Клей Шоу и бывший частный детектив и пилот гражданской авиации Дэвид Ферри. Однако суд присяжных оправдал Шоу, а Ферри умер до суда, как было объявлено, "от естественных причин".

Гаррисон собрал доказательства, что целью убийства были дестабилизация обстановки в США и смена внешнеполитического курса в отношении соцстран на куда более жесткий.

Третья по популярности версия говорит о причастности ЦРУ. В свое время ее негласно, но настойчиво поддерживал СССР – многие советские журналисты-международники опубликовали материалы, в которых склонялись к наличию в деле "руки спецслужб". Ее придерживался и Роберт Кеннеди, родной брат главы Белого дома, также убитый в 1968 году, когда баллотировался в президенты и имел реальные шансы победить. Более того, это предположение поддерживает племянник погибшего в Далласе главы государства – Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, нынешний министр здравоохранения и социальных служб США.

Также в ходу версия об устранении Джона Кеннеди мафией, которая в ту пору была влиятельной силой в стране и получившей уже в первые месяцы правления 35-го президента чувствительные удары. Кое-кто видит в этой истории руку вице-президента Линдона Джонсона, принесшего после 22 ноября 1963 года присягу в качестве главы государства. Некоторые считают организаторами заговора кубинских политэмигрантов, поскольку после провала вторжения на Остров свободы в 1961-м хозяин Белого дома отказался от затеи силовой смены власти в Гаване. Небольшая часть оголтелых антикоммунистов и конспирологов твердит о причастности КГБ, поскольку Освальд 34 месяца – в 1959-1962 годах – жил в СССР.

Секреты поднимут рейтинг

Убийство Кеннеди входит в неформальный топ-3 самых популярных политических тем для обсуждений и дискуссий в США, сообщил amic.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

"Наряду с ней американцы любят поговорить и публикуют множество книг и статей на тему загадок 11 сентября 2001 года и о пришельцах. Здесь выделяется так называемая "Зона 51" – строго засекреченный объект ВВС США на испытательном и тренировочном полигоне в штате Невада. И на фоне этого Трамп хочет показать, что он борец за правду и желает приоткрыть для сограждан завесу тайны, окутывающую события тех лет", – пояснил он.

Впрочем, эти материалы все равно должны быть рассекречены в силу срока давности, замечает собеседник:

"Поэтому здесь президент США просто дал окончательный ход этому процессу, чтобы поставить его себе в заслугу и увеличить таким образом свой политический рейтинг. Трудно сказать, есть ли в деле какие-то сенсации – документов очень много, необходимо время, чтобы специалисты их пристально изучили".

Пока сенсаций среди материалов, преданных гласности, не обнаружено, замечает политолог-американист, историк Владимир Можегов.

"Если бы что-то очень неожиданное имело место – специалисты об этом бы уже дали знать. Здесь Трамп выполнил одно из своих обещаний. Он также посулил вывести на белый свет документы Эпштейна, секреты, касающиеся теракта 11 сентября 2001 года. Все идет в русле выполнения этих обещаний. Но каких-то материалов, способных покончить с некоторыми конспирологическими догадками, мы пока не видим", – поделился он с amic.ru своими впечатлениями от знакомства с некоторыми материалами.

Спецслужбы знали больше, но молчали

Разумеется, этот шаг президента Трампа не останется без последствий. Предъявленные общественности документы свидетельствуют, что ЦРУ, ФБР гораздо больше знали, чем ранее утверждали их ответственные лица, указывает Владимир Можегов:

"То есть они следили за предполагаемыми убийцами, предпринимали еще какие-то действия. Все это, безусловно, льет воду на мельницу Трампа, который хочет кардинально менять спецслужбы. Также публикация может затронуть косвенно и семью Кеннеди, поскольку раскрыто множество документов, связанных с деятельностью президента, касающихся Карибского кризиса, противостояния Советскому Союзу и так далее".

Кроме того, публикация может также коснуться Федеральной резервной системы (ФРС).