Константин Хабенский привезет в Барнаул "Чайку" и пообщается с жителями города

Художественный руководитель МХТ имени Чехова лично представит спектакль в начале октября

28 сентября 2026, 08:00, ИА Амител

Константин Хабенский / Скриншот из видеоанонса спектакля

Народный артист России Константин Хабенский в октябре 2026 года посетит Барнаул. Он привезет в Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина спектакль "Чайка" (16+) и проведет встречу с жителями города.

Показы постановки МХТ имени А. П. Чехова состоятся 6 и 7 октября. Константин Хабенский выступил режиссером спектакля по пьесе Антона Чехова.

"Для нас главные герои в «Чайке» — женщины. В центре — их любовь, самоотверженность, тепло, внимание по отношению к мужчинам", — отмечает Константин Хабенский.

По словам режиссера, спектакль посвящен человеческим отношениям, любви, творчеству и тому, как внимание одного человека может изменить судьбу другого.

"Рассказ, который мы будем вести на сцене театра, — про нормальный человеческий эгоизм. Каждый человек хочет, чтобы к нему внимательно относились, чтобы его любили, чтобы его слушали", — рассказал Хабенский.

Константин Хабенский возглавляет Московский художественный театр имени А. П. Чехова с 2021 года. Он известен как актер театра и кино, а также как режиссер театральных постановок.

В дни своего визита артист проведет закрытую встречу с резидентами премиального комплекса "Сахаров Парк" в рамках проекта "ЛитРезиденция". Ранее в Барнауле в подобном формате и также по инициативе "Сахаров Парка" проходила встреча с писателем Евгением Водолазкиным: он выступил с лекцией и представил фрагменты новой книги.