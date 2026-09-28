Константин Хабенский привезет в Барнаул "Чайку" и пообщается с жителями города
Художественный руководитель МХТ имени Чехова лично представит спектакль в начале октября
28 сентября 2026, 08:00, ИА Амител
Народный артист России Константин Хабенский в октябре 2026 года посетит Барнаул. Он привезет в Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина спектакль "Чайка" (16+) и проведет встречу с жителями города.
Показы постановки МХТ имени А. П. Чехова состоятся 6 и 7 октября. Константин Хабенский выступил режиссером спектакля по пьесе Антона Чехова.
"Для нас главные герои в «Чайке» — женщины. В центре — их любовь, самоотверженность, тепло, внимание по отношению к мужчинам", — отмечает Константин Хабенский.
По словам режиссера, спектакль посвящен человеческим отношениям, любви, творчеству и тому, как внимание одного человека может изменить судьбу другого.
"Рассказ, который мы будем вести на сцене театра, — про нормальный человеческий эгоизм. Каждый человек хочет, чтобы к нему внимательно относились, чтобы его любили, чтобы его слушали", — рассказал Хабенский.
Константин Хабенский возглавляет Московский художественный театр имени А. П. Чехова с 2021 года. Он известен как актер театра и кино, а также как режиссер театральных постановок.
В дни своего визита артист проведет закрытую встречу с резидентами премиального комплекса "Сахаров Парк" в рамках проекта "ЛитРезиденция". Ранее в Барнауле в подобном формате и также по инициативе "Сахаров Парка" проходила встреча с писателем Евгением Водолазкиным: он выступил с лекцией и представил фрагменты новой книги.
08:10:06 28-09-2026
убойная сила первый сезон и предел прочности. когда в Чечню ездили в командировку - хорошие сериалы.
больше ничего с ним не видел.
10:54:16 28-09-2026
ну так, так и пишите, что с пообщается не с жителями города, а с покупателями элитного дома