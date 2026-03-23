Писатель Евгений Водолазкин выступил в Барнауле с лекцией и прочитал фрагменты новой книги

Закрытая встреча с автором прошла в рамках проекта "ЛитРезиденция"

23 марта 2026, 14:20, ИА Амител

Встреча с Евгением Водолазкиным в Барнауле / Фотограф: Дмитрий Днепровский

Российский писатель Евгений Водолазкин на минувшей неделе посетил Барнаул, где провел закрытую встречу для узкого круга гостей. Поводом для визита стало мероприятие "ЛитРезиденция", организованное резиденциями "Сахаров Парк" и Сбером (формат СберПервый). Попасть на встречу можно было только по персональным приглашениям.

На мероприятии Водолазкин выступил с лекцией "История и ее литература". Гостям вечера удалось услышать фрагменты его нового произведения, которое пока не опубликовано. Книга под названием "Последнее дело майора Чистова" выйдет в конце апреля в издательстве АСТ в рамках "Редакции Елены Шубиной".

Также писатель ответил на вопросы аудитории. Среди участников был режиссер Артем Терехин — постановщик спектакля "Авиатор" (возрастное ограничение 16+) по книге Водолазкина, который идет в Алтайском театре драмы. Он обсудил с писателем роль художника и пригласил его на показ спектакля в Москве.

«Вы процитировали красивую мысль по поводу художника и философа. А вы сами ее разделяете? Иерархию, что художник стоит ниже философа. Художник — это такая конструкция, которая оказывается спринтером, а философ — более широкий и масштабный человек», — спросил Терехин.

Все гости смогли получить книги Евгения Водолазкина с его автографом в подарок. Организаторы сообщили, что подобные закрытые встречи будут проводиться несколько раз в год с участием известных российских писателей, культурных и общественных деятелей. Проект "ЛитРезиденция" задуман как закрытый интеллектуальный клуб, главной ценностью которого становится приглашенный лектор международного уровня.

Встреча с Евгением Водолазкиным в Барнауле / Фотограф: Дмитрий Днепровский

Как ранее сообщал amic.ru, в Барнауле уже несколько сезонов с аншлагами идет спектакль "Авиатор", поставленный по одноименному роману Евгения Водолазкина. Сам автор постановку пока не видел, но слышал о ней положительные отзывы. В конце 2025 года вышла и экранизация этого произведения с участием Евгения Стычкина и Константина Хабенского. О том, как писатель относится к киноадаптациям своих произведений и влиянии искусственного интеллекта на литературу, он рассказал в интервью amic.ru.

Евгений Водолазкин — доктор филологических наук, специалист по древнерусской литературе и сотрудник Института русской литературы Российской академии наук. Широкую известность ему принесли романы "Лавр" (18+), "Авиатор", "Брисбен"(16+), и "Чагин" (16+), многие из которых переведены на иностранные языки и отмечены литературными премиями.