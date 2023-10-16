Конституционный суд Грузии разрешил процедуру импичмента президента Зурабишвили
Теперь вопрос импичмента будет рассматривать парламент
16 октября 2023, 21:59, ИА Амител
Конституционный суд Грузии разрешил запустить процесс импичмента президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Конституционного суда Мераба Тураву.
Он отметил, что 31 августа, 1 и 6 сентября президент выезжала за рубеж вопреки запрету правительства. Таким образом она осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, что нарушает грузинскую конституцию. С такой позицией согласились шесть судей КС из девяти.
Теперь вопрос импичмента будет рассматривать парламент. Так, для этого нужны голоса 100 депутатов. У партии "Грузинская мечта", которая предложила провести процедуру, есть 84 места из 150. Если парламент вердикт утвердит, то Зурабишливи отстранят.
07:24:06 17-10-2023
О, хорошая новость. Она в войну Грузию тянет
08:30:28 17-10-2023
Чувствуется ,там есть свобода слова и демократия.
09:04:00 17-10-2023
Афиноген (08:30:28 17-10-2023) Чувствуется ,там есть свобода слова и демократия.... Эти картинки для плебса вы считаете демократией?) Наверное и в США демократия тогда))
09:36:48 17-10-2023
Гость (09:04:00 17-10-2023) Эти картинки для плебса вы считаете демократией?) Наверное и... Насчёт сша ,не знаю,скорее только на бумаге их демократия,а вот насчёт отношения к людям с точки зрения материальной составляющей ,вещи несоизмеримые.А в Грузии идёт своя политическая жизнь.Для плебса там оно или не для плебса,появились основания для подобного акта недоверия -пожалуйста ,есть все возможности для его осуществления.
09:37:15 17-10-2023
Гость (09:04:00 17-10-2023) Эти картинки для плебса вы считаете демократией?) Наверное и... А что,нету что ли?Вы думаете народ одурачен,когда выбирает своим вожаком из рядов трёхсот миллионов старичка или миллиардера ?Не разбираетесь вы в демократии.
09:32:50 17-10-2023
Афиноген (08:30:28 17-10-2023) Чувствуется ,там есть свобода слова и демократия.... Про свободу перемещения забыли .И про кавказские ценности,которые пока ещё не дотягивают до европейских.Поэтому к ним надо постоянно тянутся простым недоевропейцам...
09:46:18 17-10-2023
Гость (09:32:50 17-10-2023) Про свободу перемещения забыли .И про кавказские ценности,ко... Тут я вас не пойму -свобода перемещения для кого?Если для простых жителей -это одно,а если для президента то по существующему закону ,на который ,как видно,начихала госпожа .А ценности,я думаю ,у них они свои,почему, обязательно,стремится к каким то регламентированным европейским?Они ,что ,эталон для всех?
10:05:11 17-10-2023
Афиноген (09:46:18 17-10-2023) Тут я вас не пойму -свобода перемещения для кого?Если для пр... Дело в том, что про европейские "ценности" уже давно все уши прожужжали.Назовите хоть одну эту ценность.Это всё пропагандистские слова, как и "демократия и свобода."
11:00:31 17-10-2023
Гость (10:05:11 17-10-2023) Дело в том, что про европейские "ценности" уже давно все уш... Да ,согласен,что всё это фуфел для массы.А на деле возьми ,так самая настоящая диктатура,что мы часто наблюдаем во Франции или Германии.Так, что, в той Грузии прав и свобод окажется больше чем в той хвалёной Европе.А наш уровень оставляет желать много лучшего,к сожалению.
08:49:28 17-10-2023
Бандеровцев там тоже сильно критиковать нельзя. И абхазцев с осетинами хвалить