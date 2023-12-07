Проблема с безнадзорными животными в Барнауле стоит остро

07 декабря 2023, 13:12, ИА Амител

Фото: amic.ru

Более 50 человек пострадали от нападения собак в Барнауле с начала 2023 года. В краевой столице, как и во многих городах России, проблема с безнадзорными животными стоит остро. Как решают "бродячий" вопрос власти Барнаула и куда обращаться горожанам, если их терроризирует стая бездомных животных, – в материале amic.ru.

Сколько человек пострадали от нападения собак в Барнауле в 2023 году?

Как сообщили amic.ru в пресс-центре администрации города, с начала года в мэрию поступило 62 обращения о нападении собак. В 51 случае пострадали люди, в 11 – животные. Причем в 46 случаях "преступление" совершили бездомные собаки, 16 – домашние.

Кто занимается отловом бродячих собак в Барнауле?

Отловом, содержанием и стерилизацией бездомных животных в Барнауле занимается общественная организация "Ласка". Работы проводятся в рамках контракта с мэрией города по программе ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат). То есть компания выполняет услуги по осмотру, лечению, вакцинации, стерилизации и кормлению животных.

Питомцев, проявляющих немотивированную агрессию, оставляют в приюте до конца жизни, а собак с адекватным поведением выпускают на прежние места обитания. И это – не прихоть "ловца животных", а прописанная федеральным законом обязанность (речь идет о ФЗ № 498 "Об ответственном обращении с животными").

В этом году специалисты отловили более 785 животных, 450 из них вернули на улицы. В ноябре 2023 года администрация города заключила с "Лаской" новый договор на сумму 5,6 млн рублей. Контракт будет действовать до конца ноября 2024 года.

В моем дворе стая бездомных собак. Куда обращаться?

Нужно звонить в диспетчерскую барнаульской городской общественной организации "Ласка" по номеру телефона 573-557. Также можно оставить сообщение в комитете по благоустройству города Барнаула (телефон 206-834) либо в администрации района, на территории которого бегают животные без владельцев. При подаче заявок необходимо указать ФИО и контактный номер заявителя, а также место нахождения животных без владельцев.

На меня набросилась собака, у которой есть хозяин. Что делать?

Если на вас набросилась домашняя собака, а хозяина рядом не было, нужно вызвать полицию, которая зафиксирует административно-правовое нарушение. По закону собака – предмет собственности своего хозяина, а потому он должен нести административную или уголовную ответственность.

"Если хозяин собаки дает ей какую-то команду на атаку человека, то возможно даже уголовное преследование, потому что в данном случае собака может рассматриваться как орудие преступления. В целом же ответственность зависит от обстоятельств самого происшествия, а также от оценки вреда", – отмечал в беседе с "Известиями" адвокат по уголовным делам Георгий Тер-Акопов.

В российском законе прописан перечень норм, регулирующих ответственность в таких случаях. Происшествие может попасть под ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и даже ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Например, если причинен тяжкий вред здоровью по неосторожности, хозяину грозит штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до полугода.

Если же домашнее животное причинило вред жизни и здоровью граждан (и если причиненные повреждения не подпадают под действие более серьезных статей Кодекса об административных правонарушениях РФ), владельца животного оштрафуют на пять тысяч рублей.

А вообще есть какой-то закон о нормах содержания и выгула собак?

Есть. Правила к содержанию и выгулу домашних животных прописаны в постановлении, которое в апреле 2023 года подписал губернатор Виктор Томенко. А в августе этого года депутаты АКЗС утвердили санкции за их нарушение.

Теперь жителям Алтайского края нельзя содержать и кормить домашних животных в нежилых помещениях многоквартирных домов – лифтах, коридорах, подвалах, на чердаках, лестницах, подземных парковках, детских и спортивных площадках.

В организациях, учреждениях и на предприятиях животных можно держать только в специально оборудованных помещениях и местах. А в садоводствах, домах отдыха, санаториях, на турбазах и в спортлагерях это можно делать только в соответствии с уставами и внутренними правилами этих организаций.

Также нельзя, чтобы животное при выгуле загрязняло, повреждало или уничтожало клумбы, деревья и другие элементы благоустройства. Нельзя посещать с четвероногими магазины, заведения и учреждения, где на входе есть соответствующая надпись (исключение – собаки-поводыри). И еще нельзя выгуливать собак тем, кто в силу возраста, физического развития или опьянения (алкогольного или наркотического) не способен уследить за питомцем.

Те, кто нарушит требования, заплатят штраф до пяти тысяч рублей.

А без намордника можно выгуливать собаку?

Можно, но не всех. В ст. 13 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными..." указано, что запрещено выгуливать без намордника и поводка потенциально опасных собак. Исключение – когда животное находится на огороженной частной территории хозяина. При этом на входе должна быть предупреждающая надпись.

Перечень потенциально опасных пород утвердили постановлением российского правительства от 29 июля 2019 года № 974. Он включает в себя более десятка пород собак, а также их метисов. Среди них: акба, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северо-кавказская собака.

Владельцам потенциально опасных собак за выгул питомцев без намордника и поводка грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Что делать, если чужая собака покалечила моего питомца?

Поскольку домашние животные являются имуществом, то случай нападения одного питомца на другого будет рассматриваться в качестве причинения вреда имуществу. Владелец возместит вред в гражданском производстве, если, конечно, стороны не смогут договориться мирным путем.

Фото: amic.ru

Как пресечь агрессию своего питомца?

Любыми гуманными способами – например, если это собака, то можно слегка дернуть ее за поводок и дать команду "Фу!" Но лучше всего, если питомец изначально приучен к спокойствию и четко знает, что проявлять агрессию запрещено. Без воспитания никуда.

Животное не должно вредить здоровью и имуществу людей, в том числе юридических лиц. Ни в коем случае.

Если у вас собака (за исключением карликовых пород) и вы живете с ней в частном доме, то необходимо повесить на входе во двор предупреждающую табличку. Но это не отменяет того, что за поведением собаки нужно следить. Животному табличка не помешает наброситься или напугать человека.

Помните: питомец не должен самовольно выходить за пределы квартиры, дома, участка – в общем, места, где его содержат. Гулять без хозяина нельзя.

А что еще власти Барнаула делают для борьбы с бездомными собаками?

Этот вопрос стоит на контроле у властей города. Так, в мае 2023 года в мэрии Барнаула обсуждали возможность создания муниципального предприятия для отлова "бродяг". Также мэр города Вячеслав Франк предложил наделить полномочиями по отлову структурные подразделения в сфере ЖКХ или благоустройства. Как сообщили в администрации города, вопрос о наделении полномочий по отлову животных без владельцев структурных подразделений в сфере ЖКХ находится на стадии рассмотрения. Кроме того, в мэрии города на постоянной основе проводятся совещания по реализации закона об ответственном обращении с животными, а также заседания рабочей группы по реагированию на происшествия, связанные с нападением животных на человека.