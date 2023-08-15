Контент с русской озвучкой перестали выкладывать на Apple TV
Новые проекты выходят на стриминге без учета русского языка
15 августа 2023, 11:45, ИА Амител
Стриминговый сервис Apple TV перестал выпускать контент с озвучкой на русском языке. На это обратили внимание пользователи портала iPhones.ru.
Отмечается, что новые шоу, которые выходят на платформе, больше не поддерживают русский язык.
Последними проектами на русском для Apple TV стали "Плюшевый пузырь", сериал "Захваченный рейс", а также второй сезон "Основания".
Официальных заявлений по этому поводу платформа не делала.
14:02:10 15-08-2023
Прям удивили. Гаджет вражесской страны рано или поздно превратится в бесполезный кирпич. Наивные огрызкофилы думают, что о них кто то там подумает. Забудьте. Темболее, что айфон уже давно не лучший девайс. Его лидирующее первенство в прошлом. Остались лишь понты и попытки догнать китай. Позорники досихпор нормально не могут беспроводную зарядку сделать, с приемлемой скоростью зарядки. Так и не победили перегрев, снизив из за него мощность зарядки. Позорище, китайцы давно уже без проблем этоу технологию и спользуют, как и другие. Выкидывайте и не позорьтесь этот хлам!
15:23:36 15-08-2023
Гость (14:02:10 15-08-2023) Прям удивили. Гаджет вражесской страны рано или поздно превр... Смените методичку. Apple TV — это стриминговый сервис. Такой же, как Кинопоиск или Премьер. Новость о том, что на заграничных стримингах не будет русскоязычной звуковой дорожки. При чём здесь вообще железо? Как говорится, я ему про Фому, а он мне про Ерёму.
14:54:16 15-08-2023
Бггг) А типа на Андроиде - дружественный гаджет) про Гугл слышал?)