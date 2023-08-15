Контент с русской озвучкой перестали выкладывать на Apple TV

Новые проекты выходят на стриминге без учета русского языка

15 августа 2023, 11:45, ИА Амител

Стриминговый сервис Apple TV перестал выпускать контент с озвучкой на русском языке. На это обратили внимание пользователи портала iPhones.ru.

Отмечается, что новые шоу, которые выходят на платформе, больше не поддерживают русский язык.

Последними проектами на русском для Apple TV стали "Плюшевый пузырь", сериал "Захваченный рейс", а также второй сезон "Основания".

Официальных заявлений по этому поводу платформа не делала.