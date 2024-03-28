Контроль за качеством дорожных работ усилят в Алтайском крае

В 2023 году специалисты провели порядка 300 выездов на ремонтируемые и строящиеся дороги, чтобы проверить их качество

28 марта 2024, 12:46, ИА Амител

В Алтайском крае усилят контроль за дорожным ремонтом на региональных трассах. При этом особое внимание уделят тем дорогам, которые ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Об этом было заявлено во время заседания научно-технического совета, который провел начальник Алтайавтодора Василий Мотуз накануне начала дорожно-строительного сезона. В совещании также приняли участие представители всех подрядных организаций региона, задействованных в выполнении дорожных работ, сообщает пресс-служба минтранса.

Участники совещания обсудили итоги дорожной отрасли края за прошлый год и обозначили первоочередные задачи при подготовке к ремонту в 2024 году.

Василий Мотуз подчеркнул, что в крае уделяется большое внимание повышению качества дорожных работ на всех этапах реализации нацпроекта. Например, на протяжении всего сезона ведется лабораторный контроль качества материалов, а также технологии.

"В предстоящем дорожно-строительном сезоне мы продолжаем реализовывать нацпроект "Безопасные качественные дороги", а также другие дорожные программы. Конечно, необходимо соблюдать установленные сроки работ, но при этом ключевым показателем для нас остается качество сделанных участков, их содержание, которое непосредственно влияет на сроки последующей эксплуатации наших дорог. Для этого обязательно нужно провести работу над ошибками и учесть их в работе, чтобы потом не тратить время на их исправление", – добавил Мотуз.

Для усиления контроля за качеством дорожных работ в течение года запланирован еще ряд аналогичных совещаний с подрядчиками, в том числе выездных.

В минтрансе отмечают, что в 2023 году специалисты провели порядка 300 выездов на ремонтируемые и строящиеся дороги. Они отбирали пробы материалов из готовых конструктивных слоев дорожных одежд, а также конструкций искусственных сооружений, а после испытывали их в лабораториях, чтобы оценить качество работ. Всего в Центральной строительной лаборатории было проведено более 5 тысяч дорожно-строительных испытаний – а это 30 тонн смеси разного состава.