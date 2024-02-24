Какие главные дороги отремонтируют на Алтае в 2024 году и сколько на них потратят

Самые топовые объекты

24 февраля 2024, 08:01, ИА Амител

Ремонт дорог на Алтае / Фото: Министерство транспорта

В 2024 году в Алтайском крае продолжат реализовывать нацпроект "Безопасные и качественные дороги". Он будет действовать последний год. Рассказываем, какие самые важные дороги сделают в регионе.

Какие дороги сделают в Барнауле?

Отремонтируют 21 объект. Из них большинство – с полной заменой дорожного полотна, реконструируют мост по проезду Ташкентскому. При формовании перечня было уделено внимание тем участкам, на состояние которых горожане жаловались наиболее часто. В их числе улицы Фурманова, Мамонтова, Юрина, Ветеринарная и другие.

Также будет завершено строительство дороги по улице 65 лет Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта) и построена еще одна дорога по улице 280-летия Барнаула (от улицы 65 лет Победы до улицы Попова). Это позволит полностью обеспечить транспортную инфраструктуру в новых микрорайонах данной части города. Стоимость работ составит более 109 млн рублей.

Наиболее капиталоемким объектом ремонта станет улица Северо-Западная – она является одной из основных дорожных артерий города. В общей сумме будет отремонтировано более 6 км дороги: почти 3 км в одну сторону и столько же в другую. Также будут отремонтированы трамвайные переезды, обновлены остановочные павильоны, проведено благоустройство территории.

По итогам 2024 года нормативность автомобильных дорог, включенных в национальный проект, должна увеличиться с 82,70 до 85,10% (554,94 км). Стоимость работ на текущий год составит 1,3 млрд рублей. Общая протяженность – 24,2 км.

Какие дороги отремонтируют в Бийске?

В наукограде отремонтируют пять участков. Их общая протяженность 10 километров: это улицы имени Героя Советского Союза Васильева в обе стороны (от здания № 74 по ул. имени Героя Советского Союза Васильева до ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова), Въездная (от ул. Надеждинской (пос. Одинцовка) до автобусной остановки "Клуб" с. Фоминское), Михаила Кутузова (от ул. Эдуарда Гейдека до ул. Социалистической), Ильи Мухачева (от путепровода по ул. Максима и Николая Казанцевых до пер. Мопровского), Владимира Мартьянова в обе стороны (от ул. Героя Советского Союза Васильева до ул. Обской). Стоимость работ составит почти 493 млн рублей.

Какие дороги сделают в Новоалтайске?

Ремонт дорожного покрытия будет выполнен на улицах Павла Корчагина (ул. Военстроя – мкр-н Дорожник, 7/1), Пушкинская (ул. Пушкинская, 86 – ул. Белоярская), Лесная (ул. Тимирязева – ул. Лесная, 81), Анатолия (ул. Октябренок, 9а – ул. Магистральная), Космонавтов (проезд Северный – ул. Высоковольтная). На эти цели направлено почти 176 млн рублей. Здесь протяженность отремонтированных дорог составит 4 км.

Сколько денег на это направят?

Из различных источников бюджета около 2 миллиардов рублей.