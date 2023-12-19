Правительство ужесточило условия льготной ипотеки на новостройки

19 декабря 2023, 06:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство России решило изменить часть условий льготных ипотечных программ: первоначальный взнос вырастет, а максимальный размер кредитов для некоторых регионов, наоборот, сократится. Подробнее об этих изменениях рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Насколько повысят первоначальный взнос?

Размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой, ставка по которой составляет 8% годовых, правительство решило поднять с 20 до 30%. Постановление с этим (и другими) корректировками уже подписано, говорится на сайте Минфина. При этом в предыдущий раз минимальный размер первого взноса повышали совсем недавно, в середине сентября – с 15 до 20%.

Напомним, эта программа позволяет приобрести жилье на первичном рынке, построить дом с помощью подрядчика или купить земельный участок и построить на нем коттедж.

Что еще изменилось в условиях льготных программ?

Максимальный срок кредита теперь для всех российских регионов ограничен "потолком" в 6 миллионов рублей. Напомним, ранее в Москве и Санкт-Петербурге лимит был вдвое больше.

Эксперты сходятся во мнении, что это снизит интерес к льготной ипотеке в столицах, поскольку квартиры здесь обычно стоят дороже.

Кроме этого, кабмин также увеличил с 6 до 9 млн рублей предельный размер кредита по программам дальневосточной и арктической ипотеки, предполагающей выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке.