Копить и копить. Сколько в России первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой?
Правительство ужесточило условия льготной ипотеки на новостройки
19 декабря 2023, 06:29, ИА Амител
Правительство России решило изменить часть условий льготных ипотечных программ: первоначальный взнос вырастет, а максимальный размер кредитов для некоторых регионов, наоборот, сократится. Подробнее об этих изменениях рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Насколько повысят первоначальный взнос?
Размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой, ставка по которой составляет 8% годовых, правительство решило поднять с 20 до 30%. Постановление с этим (и другими) корректировками уже подписано, говорится на сайте Минфина. При этом в предыдущий раз минимальный размер первого взноса повышали совсем недавно, в середине сентября – с 15 до 20%.
Напомним, эта программа позволяет приобрести жилье на первичном рынке, построить дом с помощью подрядчика или купить земельный участок и построить на нем коттедж.
Что еще изменилось в условиях льготных программ?
Максимальный срок кредита теперь для всех российских регионов ограничен "потолком" в 6 миллионов рублей. Напомним, ранее в Москве и Санкт-Петербурге лимит был вдвое больше.
Эксперты сходятся во мнении, что это снизит интерес к льготной ипотеке в столицах, поскольку квартиры здесь обычно стоят дороже.
Кроме этого, кабмин также увеличил с 6 до 9 млн рублей предельный размер кредита по программам дальневосточной и арктической ипотеки, предполагающей выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке.
13:28:26 19-12-2023
Квартиры для богатых. Они деньги не знают, куда деть, заливают в цемент. Для спекулянтов Для обычных граждан собственное жилье нереально приобрести. Мои дети вряд ли смогут себе позволить жилье - базовую потребность.
11:17:31 20-12-2023
Это верно,нам простым людям,живущим от зп до зп первоначальный взнос 30% накопить практически не реально