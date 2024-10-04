Корм для квадроберов начали продавать в России
Пока вместо отзывов пользователи пишут в комментариях только шутки
04 октября 2024, 13:31, ИА Амител
На площадках для онлайн-торговли появился продукт, который предназначен для людей, увлекающихся квадробингом.
В его состав входят такие ингредиенты, как сахар, заменитель какао-масла – пальмоядровое масло, какао тертое, сухая молочная сыворотка, сухое обезжиренное молоко, кокосовое масло, какао-порошок, а также продукт, полученный из экструдированных круп, таких как рисовая крупа, пшеничная мука, сахар, какао-порошок и соль.
На данный момент отзывов на этот продукт нет, но в комментариях пользователи задают различные вопросы в шутливой форме. Многих интересует, подходит ли этот продукт для кастрированных животных, содержит ли он мышьяк и для каких пород он предназначен.
13:44:20 04-10-2024
Куда мы катимся, люди???
Остановитесь, это уже даже не дно, а гораздо ниже
15:40:45 04-10-2024
горожанка (13:44:20 04-10-2024) Куда мы катимся, люди???Остановитесь, это уже даже не дн... Ты уже скатилась. По поводу и без повода истеришь. Были спиннеры, поигрались и забросили. Были покемоны, наловились и забыли. И это через год исчезнет. Появится другое, и очередной повод тебе повозмущаться по поводу очередного дна. Отстаньте от людей. Своей жизнью живите!
22:28:53 04-10-2024
горожанка (13:44:20 04-10-2024) Куда мы катимся, люди???Остановитесь, это уже даже не дн... — Моя дочь прекрасно понимает, что она человек и что все это игра. Они с подругами надевают маски и хвосты и прыгают, как кошки, на спортивной или детской площадке, в парке возле дома. Девочки не бросаются на прохожих, ни к кому не пристают, не делают ничего предосудительного — просто имитируют движения животных: прыжки, кувырки и прочее. Я разговаривал с дочкой, она говорит, что есть фурри, которые едят корм, ведут образ жизни животных и полностью считают себя ими. Но это не квадробика.
К сожалению, я лично видел, сколько негатива идет в сторону квадроберов, в том числе от других детей. В некоторых оскорбительных фразах слышится копирование взрослых! То есть взрослые, видимо, забыли, чем сами увлекались в детстве. Мы и во дворе, и в школе устраивали игры в травоядных и хищников, лазили по деревьям, свисали вниз головой, словно обезьяны. А вспомните Новый год, когда фотография с утренника выглядит будто сборище квадроберов!
Не спорю, среди детей есть те, кто переходит границы разумного: пытаются есть кошачий корм, бросаются на кого-то, царапаются, проявляя агрессию и невоспитанность. Но к квадробике это никакого отношения не имеет.
07:30:48 05-10-2024
Павел (22:28:53 04-10-2024) — А вспомните Новый год, когда фотография с утренника выглядит будто сборище квадроберов!
... дурака выключи. утренник проводится 1 раз в году. для дошколят. а квадробоберы - это не 4-х летние зайчики и снежинки, каждый день так себя ведут.
20:07:40 05-10-2024
Павел (22:28:53 04-10-2024) — Моя дочь прекрасно понимает, что она человек и что все это...
Про фурри вообще не правда. Люди которые ведут образ жизни как животные-психи
Фурри увлекаюсь антропоморфами, то есть существами которые наделены человеческими способностямия ,как волк из «ну-погоди» например. Кто-то рисует Арты, кто-то пишет рассказы. Всего 20% занимаются косплеем. То есть надевают костюм своего персонажа и ОТЫГРЫВАЮТ его роль на различных фестивалях
13:47:21 04-10-2024
а их где лечат? в поликлинике или в ветеринарке?
13:53:02 04-10-2024
Че та молчит психиатрия? Ау? Где наши лучшие спецы, пора спасать, население, ибо оно движется в параллельную вселенную))
22:37:59 04-10-2024
гость (13:53:02 04-10-2024) Че та молчит психиатрия? Ау? Где наши лучшие спецы, пора спа... Прочитай рассказ Союз пяти (А. Н Толстой-как раз это и есть реакция на всеобщий психоз
14:00:56 04-10-2024
на пристукнытых грех не заработать денюжку малую.
и шуток тут нет.
14:13:46 04-10-2024
прямо в яблочко попали словом "корм".
у людей, обычно, еда.
18:31:00 04-10-2024
Читайте что такое окно овертона!
И всё станет ясно...
Зачем равные джинсы, спиннеры, пакемоны, лгбт и прочая бесовщина...!
19:27:44 04-10-2024
Гость (18:31:00 04-10-2024) Читайте что такое окно овертона! И всё станет ясно...
14:19:23 05-10-2024
Потихоньку сходят с ума....
11:56:40 06-10-2024
А давайте Хэллоуин запретим! Что это такое ? Монстрами переодеваются и вообще это не наш праздник, а также День Валентина , не наш праздник, почему мы его празднуем?Надо вообще запретить все западное , будем жить как раньше, я помню как это было , как раз жила в те времена. Эх, смешно все это. Война идет , парней убивают, скоро мест на кладбищах будет не хватать, а они еще и прав родительских лишать хотят, детей в детдома отправлять при живых родителях, кто их содержать то будет, детей? Уроды! Абсурд полный .
16:29:41 06-10-2024
К сожалению, уродство сейчас в моде(
Скорее бы запретили на законодательном уровне квадробинг и ему подобное.