Корм для квадроберов начали продавать в России

Пока вместо отзывов пользователи пишут в комментариях только шутки

04 октября 2024, 13:31, ИА Амител

Сухой корм / Фото: pxhere.com/ru/photo/870389

На площадках для онлайн-торговли появился продукт, который предназначен для людей, увлекающихся квадробингом.

В его состав входят такие ингредиенты, как сахар, заменитель какао-масла – пальмоядровое масло, какао тертое, сухая молочная сыворотка, сухое обезжиренное молоко, кокосовое масло, какао-порошок, а также продукт, полученный из экструдированных круп, таких как рисовая крупа, пшеничная мука, сахар, какао-порошок и соль.

На данный момент отзывов на этот продукт нет, но в комментариях пользователи задают различные вопросы в шутливой форме. Многих интересует, подходит ли этот продукт для кастрированных животных, содержит ли он мышьяк и для каких пород он предназначен.