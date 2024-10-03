Родителей детей-квадроберов предложили наказывать и лишать прав
Само движение сравнили с одним из запрещенных в России
03 октября 2024, 14:40, ИА Амител
Депутат Государственной Думы Сергей Колунов обратился к уполномоченному по правам ребенка с инициативой о разработке мер ответственности для родителей, чьи дети участвуют в квадробинге. Об этом сообщает РИА Новости.
В своем обращении к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой Колунов предлагает различные варианты наказания, включая лишение родительских прав и привлечение к уголовной ответственности.
"Прошу вас оказать содействие в запрете движения "Квадробинг" и разработке мер ответственности по данному вопросу, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности", – пишет Колунов в своем обращении.
Колунов заостряет внимание на растущей популярности квадробинга в России, отмечая значительное увеличение запросов на эту тему в интернете.
Ранее депутат ГД Виталий Милонов не увидел опасности для психики в представлении себя собакой с хвостом, а его коллега Анатолий Вассерман вступился за квадроберов и осудил фурри.
14:43:22 03-10-2024
Начнем наказание с людей играющих в депутатов, и накажем за то как плохо складывается жизнь простого работающего гражданина!
15:14:31 03-10-2024
А чем подобные депутаты отличаются от этих самых кваробобиков? Они - что те, что другие - играют в того, кем не являются и не видят границ разумного и допустимого.
15:20:16 03-10-2024
Согласен, тут принцип "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало", не прокатывает
15:24:05 03-10-2024
Да уж... Точно Клоунов.
15:24:40 03-10-2024
Погодите с наказыванием - я тут линию сухих кормов хочу запустить для таких. Как думаете с какими вкусами лучше? с мышами не предлагать.
20:29:02 03-10-2024
Гость (15:24:40 03-10-2024) Погодите с наказыванием - я тут линию сухих кормов хочу запу... Опоздал. Уже сделали!!!
15:31:08 03-10-2024
Колтуны вычесывать надо
16:41:43 03-10-2024
Если бы не СМИ, никто бы про это никогда не услышал...Высосут проблему из пальца и раскручивают вместо того, чтобы делом заниматься...Не удивлюсь, что все "квадроберы" - нанятые депутатами актеры...
18:14:56 03-10-2024
Ни одного квардробера не видела, только в СМИ о них каждый день говорят...
18:54:45 03-10-2024
чипировать и маркировать, поставить на учет в ветклинике, не ну а как, игры играми, а законы соблюдать кто будет
20:31:43 03-10-2024
Полно их. Где-то читал информацию, что популярный маркетплейс в месяц десятки тысяч костюмов для квадробинга продает.
23:09:36 03-10-2024
А всё о чём обсуждаетесь? Я не понЯл...
12:40:04 04-10-2024
Квадробинг Это что ? или кто? По русски.