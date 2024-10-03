Родителей детей-квадроберов предложили наказывать и лишать прав

Само движение сравнили с одним из запрещенных в России

03 октября 2024, 14:40, ИА Амител

Человек в маске / Фото: unsplash.com

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов обратился к уполномоченному по правам ребенка с инициативой о разработке мер ответственности для родителей, чьи дети участвуют в квадробинге. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой Колунов предлагает различные варианты наказания, включая лишение родительских прав и привлечение к уголовной ответственности.

"Прошу вас оказать содействие в запрете движения "Квадробинг" и разработке мер ответственности по данному вопросу, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности", – пишет Колунов в своем обращении.

Колунов заостряет внимание на растущей популярности квадробинга в России, отмечая значительное увеличение запросов на эту тему в интернете.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов не увидел опасности для психики в представлении себя собакой с хвостом, а его коллега Анатолий Вассерман вступился за квадроберов и осудил фурри.