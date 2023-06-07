Испорченную еду планируют пускать в производство кормов

07 июня 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы предлагают пускать просроченные продукты, потерявшие свои потребительские свойства, в производство кормов и кормовых добавок животных. Для этого потребуется внести изменения в закон о качестве и безопасности пищевой продукции и постановление кабмина об изъятии и утилизации некачественных продуктов.

Что известно об инициативе и насколько безопасно добавлять просрочку в корма – в материале amic.ru.

1 Из чего делают корма для животных? Сухие корма для животных, как правило, делают из мяса, рыбы и субпродуктов. В них содержатся животные жиры, витамины, минералы, консерванты, а иногда и пробиотики с пребиотиками.

2 А зачем же в корм добавлять просрочку? Чтобы продукты с истекшим сроком годности, как говорится, не пропадали (хотя звучит, на наш взгляд, забавно). И чтобы помогать животным, а также тем, кто их содержит. "С одной стороны, в России образуются сотни тысяч тонн просроченных продуктов в магазинах. С другой стороны, российские приюты для животных испытывают дефицит кормов. Нужны дешёвые корма и эффективная переработка просроченных продуктов. Концепция позволила бы разгрузить полигоны и удешевить еду для животных", – заявил "Парламентской газете" первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

3 Добавлять просроченные продукты в корм – это безопасно для животных? Пока об этом не сообщается. По словам первого зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, "заинтересованным структурам" было поручено дать обоснование, насколько безопасно применять продукты с истекшим сроком годности в производстве кормов и каким вообще может быть максимально допустимый период просрочки. "Также дали задание Институту государства и права сделать правовую экспертизу. Когда получим эти документы, готовы будем выйти с проектом закона", – добавил Митин.