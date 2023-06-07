Корма для животных хотят делать из просрочки: безопасно ли это
Испорченную еду планируют пускать в производство кормов
07 июня 2023, 14:00, ИА Амител
Депутаты Госдумы предлагают пускать просроченные продукты, потерявшие свои потребительские свойства, в производство кормов и кормовых добавок животных. Для этого потребуется внести изменения в закон о качестве и безопасности пищевой продукции и постановление кабмина об изъятии и утилизации некачественных продуктов.
Что известно об инициативе и насколько безопасно добавлять просрочку в корма – в материале amic.ru.
Из чего делают корма для животных?
А зачем же в корм добавлять просрочку?
Чтобы продукты с истекшим сроком годности, как говорится, не пропадали (хотя звучит, на наш взгляд, забавно). И чтобы помогать животным, а также тем, кто их содержит.
"С одной стороны, в России образуются сотни тысяч тонн просроченных продуктов в магазинах. С другой стороны, российские приюты для животных испытывают дефицит кормов. Нужны дешёвые корма и эффективная переработка просроченных продуктов. Концепция позволила бы разгрузить полигоны и удешевить еду для животных", – заявил "Парламентской газете" первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Добавлять просроченные продукты в корм – это безопасно для животных?
Пока об этом не сообщается.
По словам первого зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, "заинтересованным структурам" было поручено дать обоснование, насколько безопасно применять продукты с истекшим сроком годности в производстве кормов и каким вообще может быть максимально допустимый период просрочки.
"Также дали задание Институту государства и права сделать правовую экспертизу. Когда получим эти документы, готовы будем выйти с проектом закона", – добавил Митин.
А куда сейчас девают просроченные продукты?
Согласно нынешнему законодательству, просроченные продукты утилизируют или захоранивают на мусорном полигоне.
Владимир Бурматов подчеркнул, что сейчас в России нет эффективной переработки продуктов, так как переработчикам запрещено проводить их экспертизы.
14:10:57 07-06-2023
Пусть сами депутаты эту просрочку жрут, раз не могут обуздать жадность продавцов продтоваров, из-за чего собственно продукты и не продаются, а не животных травят. Ветпомощь сейчас дороже медпомощи стоит, так у людей хоть страховка есть. Ничего, что продукты у нас химией напичканы, кто будет определять вредны они животным или нет, продажные институты, которые что хочешь нарисуют, как наша статистика?
07:21:00 08-06-2023
Гость (14:10:57 07-06-2023) Пусть сами депутаты эту просрочку жрут, раз не могут обуздат... Вы правы! Песелей надо кормить костями и мякиной, и держать на цепи, иногда побивая палкой(чтоб злее были) а не просроченной колбасой с хлебушком покармливать
10:42:55 08-06-2023
Гость (07:21:00 08-06-2023) Вы правы! Песелей надо кормить костями и мякиной, и держать ... Лучше так делать с некоторыми коментаторами
14:11:32 07-06-2023
сами ешьте там просрочку
14:13:34 07-06-2023
И внести в закон норму, обязывающую производителя указывать это в составе корма. Или депутата накормить, что тоже вариант.
14:44:02 07-06-2023
Предлагаю всех домашних животных пустить на шаурму, и людям хорошо и проблема с кормами решится сразу.
14:50:53 07-06-2023
Предлагаю всех домашних животных пустить------- лучше тебя пустить за львами в зоопарке чистить. А там уж как львы решат)
15:04:42 07-06-2023
Предлагаю всех домашних животных пустить на шаурму,==== Вы из какой палаты?
16:18:53 07-06-2023
Гость (15:04:42 07-06-2023) Предлагаю всех домашних животных пустить на шаурму,==== Вы и... Я ваш лечащий врач, зоошизы, и методы у меня очень эффективные.
16:29:44 07-06-2023
Гость (16:18:53 07-06-2023) Я ваш лечащий врач, зоошизы, и методы у меня очень эффективн... А вы врач, все таки, из какой палаты?
16:36:56 07-06-2023
Гость (16:29:44 07-06-2023) А вы врач, все таки, из какой палаты? ... Вам какая разница? У них всё просто- кто раньше халат надел, тот и психиатр :)
16:38:25 07-06-2023
Гость (16:36:56 07-06-2023) Вам какая разница? У них всё просто- кто раньше халат надел,... )))))))))++++++++++++++++++
16:28:06 07-06-2023
Для животных есть "человеческую" еду, да ещё и из просрочки- губительно! Вот почему: пищевые компоненты, привычные для нас, животных убивают в прямом смысле, например, сахар, который теперь содержится практически во всех продуктах, критически противопоказан кошачьим, из-за слаботсти их поджелудочной железы. Далее, им же даже понюхать нельзя давать "копчёные" и "подкопчёные" продукты, а также продукты, содержащие натрия нитрид- добавку, делающую колбасы розовыми, для, кошек эти продукты верная мучительная смерть. В природе кошка - 100% хищник, её организм не рассчитан ни на сахар, ни на "жидкий дым"... с собаками примерно так же, хоть они и всеядны. Поэтому лучше скормите всю просрочку этому доброхоту, пусть подавится, или лопнет.
16:46:19 07-06-2023
Гость (16:28:06 07-06-2023) Для животных есть "человеческую" еду, да ещё и из просрочки-... Да пусть дохнут ваши псины и кошки, меньше гадить будут.
16:55:25 07-06-2023
Гость (16:46:19 07-06-2023) Да пусть дохнут ваши псины и кошки, меньше гадить будут.... "Врач", Вам срочненько нужно промедольчиком ширнуться.
17:08:27 07-06-2023
Гость (16:28:06 07-06-2023) Для животных есть "человеческую" еду, да ещё и из просрочки-... Интересно, зоошизы кормят собак бездомных специализированным собачьим или кошачьим кормом? Или желая им смерти кормят объедками человеческой еды критически противопоказанной милым блоховозам? БГГ!
07:23:05 08-06-2023
Гость (16:28:06 07-06-2023) Для животных есть "человеческую" еду, да ещё и из просрочки-... То то у меня кот порвать может за калбасу. И жрёт её и сдохнуть не собирается, жиреет тока
16:35:29 07-06-2023
А давайте в столовых госдумы да всяких АКЗСов кормить просрочкой? Чем вот они полезней животных?
16:50:50 07-06-2023
Во -первых, животным абсолютно наплевать просрочка там или нет, в природе нет такого понятия, они ориентируются исключительно на свои ощущения. Во-вторых, никто этим заниматься не будет, перерабатывать человеческие продукты в корм для животных нерентабельно. Обычный выпуск газов в лужу от депутатов.
16:57:41 07-06-2023
Гость (16:50:50 07-06-2023) Во -первых, животным абсолютно наплевать просрочка там или н... Все верно, гораздо проще и рентабельней менять дату изготовления на упаковке и продавать, как нормальный товар.