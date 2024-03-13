Кормушки и лыжники. Как выглядит барнаульский парк имени Ленина перед реконструкцией

Скоро здесь начнется первый этап благоустройства

13 марта 2024, 06:15, ИА Амител

Парк имени Ленина в марте 2024 года / Фото: amic.ru

Совсем скоро парк по соседству с "Лесной сказкой" в Барнауле начнет преображаться. Власти объявили поиск подрядчика для благоустройства территории. Напомним, что летом прошлого года парк имени Ленина победил в голосовании по нацпроекту "Жилье и городская среда". Реконструкцию планируют, как и в случае с парками "Изумрудный" и "Юбилейный", в несколько этапов.

По контракту до конца июля будут идти демонтаж покрытий, зданий, опор освещения, снос деревьев и вертикальная планировка. До 27 сентября – обустройство проездов, тротуаров, площадок, озеленение и установка малых архитектурных форм. А до 14 октября рабочие должны высадить деревья и смонтировать наружное освещение.

Кроме этого, у парка может появиться новое название. Общественный совет запустил в интернете опрос с двумя вариантами: старый – парк имени Ленина и новый – "Невский". Также барнаульцы могут написать свое название для этой территории в комментариях. Собирать мнение горожан активисты будут до 17 марта. Затем результаты передадут властям.

А как выглядит парк сейчас – смотрите в нашем фоторепортаже.