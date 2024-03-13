Кормушки и лыжники. Как выглядит барнаульский парк имени Ленина перед реконструкцией
Скоро здесь начнется первый этап благоустройства
13 марта 2024, 06:15, ИА Амител
Совсем скоро парк по соседству с "Лесной сказкой" в Барнауле начнет преображаться. Власти объявили поиск подрядчика для благоустройства территории. Напомним, что летом прошлого года парк имени Ленина победил в голосовании по нацпроекту "Жилье и городская среда". Реконструкцию планируют, как и в случае с парками "Изумрудный" и "Юбилейный", в несколько этапов.
По контракту до конца июля будут идти демонтаж покрытий, зданий, опор освещения, снос деревьев и вертикальная планировка. До 27 сентября – обустройство проездов, тротуаров, площадок, озеленение и установка малых архитектурных форм. А до 14 октября рабочие должны высадить деревья и смонтировать наружное освещение.
Кроме этого, у парка может появиться новое название. Общественный совет запустил в интернете опрос с двумя вариантами: старый – парк имени Ленина и новый – "Невский". Также барнаульцы могут написать свое название для этой территории в комментариях. Собирать мнение горожан активисты будут до 17 марта. Затем результаты передадут властям.
А как выглядит парк сейчас – смотрите в нашем фоторепортаже.
06:36:47 13-03-2024
Еще сабачников уберите из парка. Загадили уже все.
08:29:31 13-03-2024
Интересно,как решится проблема с огромным массивом старых черных изогнутых кленов?Все придется спиливать...
11:41:00 13-03-2024
Гость (08:29:31 13-03-2024) Интересно,как решится проблема с огромным массивом старых че... У себя и спиливайте!
08:35:12 13-03-2024
Сотня бензопил или машина а-ля "Сибирский цирюльник".
09:58:01 13-03-2024
Гость (08:35:12 13-03-2024) Сотня бензопил или машина а-ля "Сибирский цирюльник".... Зачем? У современных благоустроителей есть отличный инструмент - бульдозер. Его в Юбилейном эффективно применяют
11:14:01 13-03-2024
Гость (09:58:01 13-03-2024) Зачем? У современных благоустроителей есть отличный инструме... Этот хорошо почистит. Не пропустить бы посмотреть.
09:55:15 13-03-2024
Скоро не будет лыжников. В Юбилейном тоже была лыжня. И в новостях писали во всех ресурсах народная лыжня, все на старт. После реконструкции нет там больше нормальной лыжни. Часть трассы засыпана песком, часть выгребоена трактором что через валы на лыжах не перебраться. А та которая осталась не тронутой затоптана любителями скандинавской ходьбы и выгуливанием собак...
10:18:51 13-03-2024
Название для парка "имени Ленина" это как для телеги пятое колесо - тупее не придумаешь и причем тут Ленин. По аналогии давайте каждый столб чьим нибудь именем называть - "тридцать первый столб имени Л.Толстого" например.
11:40:30 13-03-2024
Гость (10:18:51 13-03-2024) Название для парка "имени Ленина" это как для телеги пятое к... Ничего, вылезет какой-нибудь активист с именем героя. И будет парк имени какого-нибудь Мокрохвостого.
10:26:59 13-03-2024
отличное название для парка им. Ленина- парк им. Ленина!
11:33:53 13-03-2024
Понеслась!