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Кормушки и лыжники. Как выглядит барнаульский парк имени Ленина перед реконструкцией

Скоро здесь начнется первый этап благоустройства

13 марта 2024, 06:15, ИА Амител

Парк имени Ленина в марте 2024 года / Фото: amic.ru

Совсем скоро парк по соседству с "Лесной сказкой" в Барнауле начнет преображаться. Власти объявили поиск подрядчика для благоустройства территории. Напомним, что летом прошлого года парк имени Ленина победил в голосовании по нацпроекту "Жилье и городская среда". Реконструкцию планируют, как и в случае с парками "Изумрудный" и "Юбилейный", в несколько этапов. 

По контракту до конца июля будут идти демонтаж покрытий, зданий, опор освещения, снос деревьев и вертикальная планировка. До 27 сентября – обустройство проездов, тротуаров, площадок, озеленение и установка малых архитектурных форм. А до 14 октября рабочие должны высадить деревья и смонтировать наружное освещение.

Кроме этого, у парка может появиться новое название. Общественный совет запустил в интернете опрос с двумя вариантами: старый – парк имени Ленина и новый – "Невский". Также барнаульцы могут написать свое название для этой территории в комментариях. Собирать мнение горожан активисты будут до 17 марта. Затем результаты передадут властям. 

А как выглядит парк сейчас – смотрите в нашем фоторепортаже. 

Барнаул фоторепортажи парк имени Ленина

Комментарии 11

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Гость

06:36:47 13-03-2024

Еще сабачников уберите из парка. Загадили уже все.

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Гость

08:29:31 13-03-2024

Интересно,как решится проблема с огромным массивом старых черных изогнутых кленов?Все придется спиливать...

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Гость

11:41:00 13-03-2024

Гость (08:29:31 13-03-2024) Интересно,как решится проблема с огромным массивом старых че... У себя и спиливайте!

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Гость

08:35:12 13-03-2024

Сотня бензопил или машина а-ля "Сибирский цирюльник".

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Гость

09:58:01 13-03-2024

Гость (08:35:12 13-03-2024) Сотня бензопил или машина а-ля "Сибирский цирюльник".... Зачем? У современных благоустроителей есть отличный инструмент - бульдозер. Его в Юбилейном эффективно применяют

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Гость

11:14:01 13-03-2024

Гость (09:58:01 13-03-2024) Зачем? У современных благоустроителей есть отличный инструме... Этот хорошо почистит. Не пропустить бы посмотреть.

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Гость

09:55:15 13-03-2024

Скоро не будет лыжников. В Юбилейном тоже была лыжня. И в новостях писали во всех ресурсах народная лыжня, все на старт. После реконструкции нет там больше нормальной лыжни. Часть трассы засыпана песком, часть выгребоена трактором что через валы на лыжах не перебраться. А та которая осталась не тронутой затоптана любителями скандинавской ходьбы и выгуливанием собак...

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Гость

10:18:51 13-03-2024

Название для парка "имени Ленина" это как для телеги пятое колесо - тупее не придумаешь и причем тут Ленин. По аналогии давайте каждый столб чьим нибудь именем называть - "тридцать первый столб имени Л.Толстого" например.

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Гость

11:40:30 13-03-2024

Гость (10:18:51 13-03-2024) Название для парка "имени Ленина" это как для телеги пятое к... Ничего, вылезет какой-нибудь активист с именем героя. И будет парк имени какого-нибудь Мокрохвостого.

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Элен без ребят

10:26:59 13-03-2024

отличное название для парка им. Ленина- парк им. Ленина!

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гость

11:33:53 13-03-2024

Понеслась!

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