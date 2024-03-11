Барнаульцы могут проголосовать за новое название для бывшего парка имени Ленина
На выбор дается два названия — "Невский" и парк имени Ленина
11 марта 2024, 15:30, ИА Амител
Общественный совет запустил в интернете опрос о названии для бывшего парка имени Ленина, благоустройство которого начнется в 2024 году. Всего барнаульцам предложено два варианта: старый – парк имени Ленина и новый – "Невский". Также они могут написать свое название для этой территории в комментариях. Собирать мнение горожан активисты будут неделю, до 17 марта. Результаты затем передадут властям. Об этом amic.ru рассказал председатель совета парка Дмитрий Величко.
"У парка сейчас нет имени, юридического названия. Есть два варианта – парк имени Ленина, это старое название, которое когда-то было у парка. А второй вариант отсылает к местоположению территории. Рядом находится Александро-Невский собор, жилой квартал "Невский", и поэтому люди предлагают и это название. Сейчас территорию называют то "бывший парк имени Ленина", то указывают номера участка в кадастровой карте. Чтобы позиционировать и развивать парк, нужно полноценное имя. Уже год прошел после решения о благоустройстве территории, но названия у нее все еще нет, и тему надо сдвинуть с мертвой точки", – пояснил активист.
По словам Дмитрия, на данный момент им удалось собрать около 200 голосов. И большинство опрошенных (около 70%) пока отдают предпочтение варианту "Невский", отметил Величко.
После окончания опроса 17 марта результаты передадут властям, с которыми у активистов уже налажен контакт, отметил он. С активистами же мэрия Барнаула название пока не обсуждала.
Отдать свой голос можно здесь.
Напомним, что благоустройство бывшего парка имени Ленина (находится за парком "Лесная сказка") в Барнауле начнется весной 2024 года по нацпроекту "Жилье и городская среда". Реконструировать его будут в несколько этапов. На первом этапе будут сформированы и благоустроены центральные пешеходные связи парка, которые создадут его каркас. Вдоль благоустроенных тротуаров появится новое освещение, также будут установлены малые архитектурные формы. Кроме того, в парке проведут работу по озеленению и высадят новые деревья, цветники и газоны.
Сейчас барнаульские власти ищут подрядчика для первого этапа благоустройства парка. Максимальная цена контракта составила 49,8 млн рублей. Желающие поучаствовать в аукционе будут подавать заявки до 15 марта 2024 года, итоги торгов подведут 19 марта, следует из информации на портале госзакупок.
По контракту до конца июля будут идти демонтаж покрытий, зданий, опор освещения, снос деревьев и вертикальная планировка. До 27 сентября будет идти обустройство проездов, тротуаров, площадок, озеленение и установка малых архитектурных форм. А до 14 октября рабочие будут высаживать деревья и монтировать наружное освещение.
15:44:23 11-03-2024
Интересно как скоро памятники Ленину у нас начнут сносить? Уж больно он глаза режет капиталистам стран бывшего СССР. А то народ еще читать его начнет, а не в пересказе слушать.
16:03:35 11-03-2024
Гость (15:44:23 11-03-2024) Интересно как скоро памятники Ленину у нас начнут сносить? У... Просвещаться насчёт эксплуатации человека человеком, на чём и почему капиталист богатеет.Нет уж,лучше популярных блогерш и блогеров слушать про всякое разное.
15:52:59 11-03-2024
Есть название - Парк имени Ленина , а то что администрация юридически это не оформила, так это вопиющая наглость
15:53:41 11-03-2024
Так это не парк ни юридически, ни функционально. Соответственно и называть нечего
15:58:52 11-03-2024
"Невский" очень хорошее название... а вот "облагораживние " этого парка должно быть очень бережным- за долгие годы запустения там сложился практически лесной биоценоз... когда идёшь по тропинке от "Лесной сказки" к А. Петрова летом, ощущение, что идёшь по леску... а полевые травы, растущие на опушках- такие же, как в дикой природе и будет очень глупо, если там посадят дебильные бархатцы и люпины...
16:10:54 11-03-2024
Так есть название - лесная сказка. Не понимаю зачем ещё что то выдумывать это раз, а два, почему этого варианта нет. Похоже на обман какой-то.
16:15:50 11-03-2024
Да всю эту территорию все давно уже называют "Лесная сказка", по названию зоопарка!
"Невский" - я считаю, очень хорошее название. А Ленину оставьте улицы и памятник. У него и так их дофига по стране и по соседним тоже.
Что касается "декоммунизации" - интересно, то есть, когда старое название убрать - так это ужас, куда мы катимся, а то что парк уже сто лет как травой зарос, и страшно ходить было по нему - это ничего, это нормально, так что-ли?
Сохранить отсылки к СССР, Ленину, коммунизму, а самим что-то облагородить, так сразу - а мы что, мы ничего. Главное для них - просто набросить на вентилятор, выехать вперёд за счёт достижений предков. Да Ленин первый бы в этих так называемых "коммунистов" плюнул!
17:27:51 11-03-2024
Гость (16:15:50 11-03-2024) Да всю эту территорию все давно уже называют "Лесная сказка"... Вы просто не осознаёте роль этого человека для нашей страны!? И для мира в целом!? Смотрите, как бы не оказалось поздно разбираться в своей собственной истории!?
17:55:24 11-03-2024
Гость (17:27:51 11-03-2024) Вы просто не осознаёте роль этого человека для нашей страны!... ничего, если человек умеет рефлексировать и рассуждать, то не долго будет под чарами религии, капитализма и современного либерализма. Сначала надо разочароваться и быть обманутым этими заблуждениями, тогда Ленин с ясностью изложения крепче заходит, чем на девственный детский ум. Были и мы такими.
16:25:47 12-03-2024
Гость (17:27:51 11-03-2024) Вы просто не осознаёте роль этого человека для нашей страны!... Успокойтесь, пожалуйста. Я ничего плохо про него не говорила, это раз. Но и не считаю его святым, это два. Три - я читала что писал он, да и Сталин тоже. Они же умные были люди своего времени, интересно знать их мнения и мысли.
Но. В своё время всё практически переименовывали в угоду новому времени и в противовес имперским временам. Где-то были причины, где-то не было. И назвать парк "Невский", в честь Александра Невского - я считаю, не стыдно. Рядом квартал "Невский", рядом церковь с его именем. Ну если администрация парка так безалаберно относится к своим обязательствам, что возникла такая проблема, то задавайте им вопросы. Но другие люди тоже могут иметь мнение отличное от вашего. И дураками от этого не будут.
Позвольте мне поправить вас далее - сначала ставится знак вопроса, а потом уже восклицательный.
Желаю вам добра
17:36:21 11-03-2024
Гость (16:15:50 11-03-2024) Да всю эту территорию все давно уже называют "Лесная сказка"... Вы явно не читали Ленина. Но не понимая о чем говорите, ухватили суть: "Даже назови все улицы города Лениным - к коммунизму этот режим правления не станет ближе"
17:22:23 11-03-2024
Ленина? Значит Ленина! И не чего историю своей страны переписывать!!! Некоторые тут спрашивают, когда начнем сносить памятники!...? Так вот мозгокруты, психологи, нейролингвистические программисты всякие, говорят, что бы переформатировать сознание общества нужно 8 лет целенаправленной работы..! Учитывая наше крепкое Советское сознание! Учитывая что разговоры о сносе и захоронении бродят в обществе уже давно! Учитывая что при феодальном капитализме мы уже 30 лет живём...! Получается до сноса памятников и переименования улиц как в известной соседней "стране 404" осталось не долго...
18:34:21 11-03-2024
Скорее всего назовут парк "Невским".Но место хорошее проводить там маёвки для обсуждения социальных вопросов среди собравшихся рабочих,студентов и мелких чиновников.
19:02:51 11-03-2024
Секта свидетелей Ильича возбудилась...
🤣
19:16:19 11-03-2024
🤣🤣🤣🤣 (19:02:51 11-03-2024) Секта свидетелей Ильича возбудилась...
🤣...
Балбесина, если бы не Ильич, то тебя бы сейчас, как твоего прапрадеда (если ты совсем сопляк можешь еще пра добавить), на конюшне пороли бы вожжами...
19:18:00 11-03-2024
🤣🤣🤣🤣 (19:02:51 11-03-2024) Секта свидетелей Ильича возбудилась...
🤣... Жаль некоторым как вам, что бы поумнеть, нужно всю жизнь прожить...!? А бывают такие что так и помирают идиотами...
19:38:49 11-03-2024
🤣🤣🤣🤣 (19:02:51 11-03-2024) Секта свидетелей Ильича возбудилась...
🤣... А вам,батенька страшноватенько?Что за длинный нервический смех?
Ленин жил,Ленин жив,Ленин будет жить!
09:27:28 12-03-2024
Предлагаю микрорайон переименовать в Ленинский, собор аналогично. Тогда и парк не нужно будет переименовывать.