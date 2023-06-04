Короткое замыкание могло стать причиной пожара в новосибирской больнице
Спасатели стараются пролить здание так, чтобы сохранить его функциональность
04 июня 2023, 20:29, ИА Амител
Кадр из видео / Mash Siberia
По предварительным данным, пожар в ЦКБ Новосибирска начался из-за короткого замыкания. Об этом рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.
Отмечается, что о происшествии сотрудники узнали благодаря извещателю. Сработали по инструкциям и вывели всех из помещений: 143 пациента, из них 7 реанимационных, 36 человек персонала.
Спасатели проливают здание так, чтобы сохранить его функциональность и при этом не допустить повторного возгорания.
Ранее сообщалось, что в здании больницы загорелась крыша.
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