Короткое замыкание могло стать причиной пожара в новосибирской больнице

Спасатели стараются пролить здание так, чтобы сохранить его функциональность

04 июня 2023, 20:29, ИА Амител

Кадр из видео / Mash Siberia

По предварительным данным, пожар в ЦКБ Новосибирска начался из-за короткого замыкания. Об этом рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Отмечается, что о происшествии сотрудники узнали благодаря извещателю. Сработали по инструкциям и вывели всех из помещений: 143 пациента, из них 7 реанимационных, 36 человек персонала.

Спасатели проливают здание так, чтобы сохранить его функциональность и при этом не допустить повторного возгорания.

Ранее сообщалось, что в здании больницы загорелась крыша.