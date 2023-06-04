Пожар произошел в Центральной клинической больнице Новосибирска

На данный момент пожарные ликвидировали отрытое горение

04 июня 2023, 17:40, ИА Амител

Кадр из видео

Загорелась клиническая больница Новосибирска. Об этом сообщает Mash Siberia.

Отмечается, что в медицинском учреждении загорелась крыша. Пожару присвоили третий ранг. Огонь распространился на 1800 квадратных метров.

Из горящего здания эвакуировали 130 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

На данный момент открытое горение ликвидировано, тушение продолжается.