Короткое замыкание произошло в барнаульском магазине "Лакомка"
На месте работали 39 пожарных и восемь автоцистерн
31 января 2025, 12:46, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле произошло задымление в магазине "Лакомка" на улице Воровского, сообщили в МЧС Алтайского края.
Причиной инцидента стало короткое замыкание тепловой завесы. На место выезжали восемь автоцистерн и 39 специалистов.
Накануне в селе Новосельское Шипуновского района при пожаре в частном доме погиб мужчина. Предварительно установили, что причиной трагедии стало неосторожное курение.
13:03:30 31-01-2025
Экономия на электрике профессионале приводит к таким последствиям!
Лично я давно плюнул на барыг и делаю электропроводку качественно нищим людям, за хорошие деньги!
Меня сто раз звали делать электропроводку в санниково и я отказывался, там сейчас все жулики края коттеджи настроили, да под подушкой миллиарды прячут!
16:44:16 31-01-2025
Петя (13:03:30 31-01-2025) Экономия на электрике профессионале приводит к таким последс... В Санниково зовут, но не хотят оплачивать работу? А у нищих легче забрать хорошие деньги?