Короткое замыкание произошло в барнаульском магазине "Лакомка"

На месте работали 39 пожарных и восемь автоцистерн

31 января 2025, 12:46, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле произошло задымление в магазине "Лакомка" на улице Воровского, сообщили в МЧС Алтайского края.

Причиной инцидента стало короткое замыкание тепловой завесы. На место выезжали восемь автоцистерн и 39 специалистов.

Фото: МЧС Алтайского края

Накануне в селе Новосельское Шипуновского района при пожаре в частном доме погиб мужчина. Предварительно установили, что причиной трагедии стало неосторожное курение.