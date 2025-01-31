Мужчина погиб при пожаре в алтайском селе

Предварительно установили, что причиной возгорания стало неосторожное курение

31 января 2025, 09:31, ИА Амител

Пожар в Шипуновском районе / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае погиб мужчина при пожаре в частном доме, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.

Инцидент случился ночью в селе Новосельское Шипуновского района.

В тушении участвовали семь специалистов и три автоцистерны. "На месте происшествия обнаружен погибший мужчина", – отметили спасатели.

Обстоятельства происшествия устанавливают. Предварительная причина произошедшего – неосторожность при курении.