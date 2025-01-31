Мужчина погиб при пожаре в алтайском селе
Предварительно установили, что причиной возгорания стало неосторожное курение
31 января 2025, 09:31, ИА Амител
Пожар в Шипуновском районе / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае погиб мужчина при пожаре в частном доме, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.
Инцидент случился ночью в селе Новосельское Шипуновского района.
В тушении участвовали семь специалистов и три автоцистерны. "На месте происшествия обнаружен погибший мужчина", – отметили спасатели.
Обстоятельства происшествия устанавливают. Предварительная причина произошедшего – неосторожность при курении.
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