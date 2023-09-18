Магазин построят в Барнауле на участке, где в СССР хотели возвести большое здание

Речь идет об участке на улице Малахова недалеко от пересечения с Антона Петрова

18 сентября 2023, 12:25, ИА Амител

















Проект магазина по улице Малахова

Небольшой магазин построят в Барнауле по адресу улица Малахова, 76а, рядом с пересечением с улицей Антона Петрова. Проект рассмотрели 14 сентября на очередном заседании градсовета. Несмотря на то, что эксперты одобрили проект, они уверены, что на данном участке в будущем должно появиться здание большего размера. Тем более что так еще в 70-е годы задумывали архитекторы, разрабатывавшие концепцию развития улицы Малахова.

Представлял проект магазина архитектор Владимир Золотов. Общая площадь территории, которая находится в собственности заказчика, составляет около 600 квадратных метров. Из них только половину отдадут под небольшой магазин. Долгие годы на участке располагается недостроенное здание, которое будет снесено. Рядом также стоят девятиэтажки и пятиэтажки.

Сам магазин будет двухэтажным, его обошьют панелями и сделают остекление. Первый этаж обошьют кирпичом. Вход будет с угла. Сделают парковку и тротуар. А вот озеленение участка не предусмотрено. Центральный фасад также украсит панорамное остекление. Верх обрамит фриз из металла под дерево. Вечером вход и контуры здания будут подсвечивать.

К архитектурному решению проекта у членов градсовета вопросов не возникло. Однако многие не понимают, почему на большом участке, который давно пустует, строится такой маленький объект.

"Коротковато. Все остальные здания стоят четко, правильно. А ваше маленькое. Рядом есть большой участок, который давно пустует. Улицу Малахова проектировали в советские годы. Она широкая, с тротуарами. Явно же архитекторы задумывали что-то возвести на этом месте большое?" – задал вопрос член градсовета Евгений Носенко.

Начальник архитектурно-планировочного отдела "АльфА-ПроекТ" Вадим Ломакин объяснил коллегам, что на пустыре рядом с будущим магазином проложена канализация. Ее якобы уже давно хотят переместить, но не доходят руки.

"Заказчик готов перенести ее за свой счет, но не получилось", – пояснил Вадим Ломакин.

А вот архитектор Александр Деринг предложил переосмыслить территорию за магазином, которая выходит на окна жителей многоквартирного дома. Один из вариантов – строительство сквера. Владимир Золотов объяснил, что между жилым домом и будущим объектом находятся гаражи и погреба, поэтому разбить сквер не получится.

Члены градсовета единогласно поддержали проект строительства магазина на Малахова. Представитель же заказчика Владимир Золотов пообещал, что собственник изучит возможность возведения на соседнем участке большого здания.