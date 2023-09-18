Магазин построят в Барнауле на участке, где в СССР хотели возвести большое здание
Речь идет об участке на улице Малахова недалеко от пересечения с Антона Петрова
18 сентября 2023, 12:25, ИА Амител
Небольшой магазин построят в Барнауле по адресу улица Малахова, 76а, рядом с пересечением с улицей Антона Петрова. Проект рассмотрели 14 сентября на очередном заседании градсовета. Несмотря на то, что эксперты одобрили проект, они уверены, что на данном участке в будущем должно появиться здание большего размера. Тем более что так еще в 70-е годы задумывали архитекторы, разрабатывавшие концепцию развития улицы Малахова.
Представлял проект магазина архитектор Владимир Золотов. Общая площадь территории, которая находится в собственности заказчика, составляет около 600 квадратных метров. Из них только половину отдадут под небольшой магазин. Долгие годы на участке располагается недостроенное здание, которое будет снесено. Рядом также стоят девятиэтажки и пятиэтажки.
Сам магазин будет двухэтажным, его обошьют панелями и сделают остекление. Первый этаж обошьют кирпичом. Вход будет с угла. Сделают парковку и тротуар. А вот озеленение участка не предусмотрено. Центральный фасад также украсит панорамное остекление. Верх обрамит фриз из металла под дерево. Вечером вход и контуры здания будут подсвечивать.
К архитектурному решению проекта у членов градсовета вопросов не возникло. Однако многие не понимают, почему на большом участке, который давно пустует, строится такой маленький объект.
"Коротковато. Все остальные здания стоят четко, правильно. А ваше маленькое. Рядом есть большой участок, который давно пустует. Улицу Малахова проектировали в советские годы. Она широкая, с тротуарами. Явно же архитекторы задумывали что-то возвести на этом месте большое?" – задал вопрос член градсовета Евгений Носенко.
Начальник архитектурно-планировочного отдела "АльфА-ПроекТ" Вадим Ломакин объяснил коллегам, что на пустыре рядом с будущим магазином проложена канализация. Ее якобы уже давно хотят переместить, но не доходят руки.
"Заказчик готов перенести ее за свой счет, но не получилось", – пояснил Вадим Ломакин.
А вот архитектор Александр Деринг предложил переосмыслить территорию за магазином, которая выходит на окна жителей многоквартирного дома. Один из вариантов – строительство сквера. Владимир Золотов объяснил, что между жилым домом и будущим объектом находятся гаражи и погреба, поэтому разбить сквер не получится.
Члены градсовета единогласно поддержали проект строительства магазина на Малахова. Представитель же заказчика Владимир Золотов пообещал, что собственник изучит возможность возведения на соседнем участке большого здания.
12:58:39 18-09-2023
в смысле - недостроенное? в этом здании сначала было кафе еще в 80х, мы туда с подружками бегали мороженое ели - хошь с джемом, хошь с шоколадом, пирожное. Постоянно там народ был, как ни зайдешь. позже в нем было что-то автомобильное кажется.
04:29:44 20-09-2023
Сколько можно строить магазины