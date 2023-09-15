Данное решение одобрили члены градостроительного совета

15 сентября 2023, 09:01, Вячеслав Кондаков

































Проект реконструкции магазина на Чкалова

Градостроительный совет Барнаула 14 сентября со второй попытки одобрил реконструкцию магазина на улице Чкалова, 60а, который примыкает к Скверу медиков. Весной эксперты уже рассматривали проект и пришли в ужас от идеи поставить в самом центре черное здание, которое "уродует архитектуру города". Тогда некоторые члены градсовета предложили мэрии Барнаула выкупить магазин и на его месте построить вторую часть Сквера медиков. Однако этого не произошло, а вместо зеленой зоны останется магазин, который "впишут" в архитектурный стиль здания АГМУ.

Культовое место для молодежи

Участок, где сейчас расположен магазин, является культовым: там с нулевых собиралась молодежь, потому что торговые точки работали круглосуточно. Несколько лет назад один из магазинов снесли и сейчас там сделали уютный Сквер медиков. Второй же магазин сохранился в частной собственности, а его владелец хочет провести капитальную реконструкцию, чтобы потом торговать овощами и фруктами. В начале апреля проект рассмотрели на градсовете Барнаула и он подвергся серьезной критике со стороны экспертов.

Прямоугольное здание из четырех блоков с отдельными входами архитекторы посчитали неуместным в данной части краевой столицы. Тогда члены градсовета рекомендовали авторам проекта пересмотреть концепцию, избавиться от черного цвета и взять за основу тона здания АГМУ или красивого нового дома, который начали строить по соседству.

Впрочем, некоторые эксперты и вовсе предлагали городским властям выкупить объект, чтобы на его месте разбить сквер.

"Будучи главным архитектором города, я был категорически против размещения временных киосков на этом газоне. То, что они узаконились и превратились в капитальный объект, считаю, – тема для Следственного комитета. Явно ущемляются архитектурная выразительность города и интересы жителей соседнего дома", – утверждал член градсовета Сергей Боженко.

Имитация кирпича

Доработанный проект рассмотрели 14 сентября. Новый эскиз реконструкции представил начальник архитектурно-планировочного отдела "АльфА-ПроекТ" Вадим Ломакин. Здание площадью 327 квадратных метров построят на участке 895 кв. м.

Авторы решили полностью избавиться от темного цвета. В качестве альтернативы они планируют взять за основу, как и советовали архитекторы, оттенки здания медуниверситета, имеющего статус памятника архитектуры. Для этого здание обошьют панелями, имитирующими старинные кирпичи. Также придется снести павильон кафе "Тандыр", который является нестационарным объектом. О судьбе кафе Вадим Ломакин не знает. Один из вариантов – "Тандыр" переедет в отремонтированное здание магазина. Предполагается, что на других площадях магазина будут торговать продуктами, а также оборудуют кафе. Летом же рядом планируют установить столики для посетителей. Мусорные баки "спрячут" внутри здания, чтобы не портить внешний вид магазина. Рядом оборудуют парковку, рассчитанную на шесть автомобилей.

Вадим Ломакин представил три варианта дизайна магазина и предложил членам градсовета выбрать самый симпатичный вариант. В итоге эксперты единогласно одобрили эскиз здания с отделкой под красный кирпич.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и строительству Барнаула Антон Воробьев предложил более кардинальный вариант: реально обшить здание кирпичом, а не имитировать его. Однако Ломакин сразу же ответил, что заказчика такой вариант не устраивает, потому что это может поставить крест на использовании прилегающей территории.

"Прошу вас предусмотреть этот вопрос, причем это должно быть обязательно", – все равно настаивал на своем Антон Воробьев.

Другой член градсовета – Евгений Носенко – вновь поразмышлял на тему того, что данный объект мешает строительству нового сквера, но повлиять на ситуацию власти Барнаула не могут. Его поддержали и другие эксперты, которые тоже хотели бы видеть на данном участке зеленую зону.

Также Носенко заметил, что летнее кафе выходит за пределы границы участка собственника. В итоге придется убрать часть газона, и могут возникнуть неудобства для пешеходов. Автор проекта Вадим Ломакин пообещал доработать это вопрос.

В итоге члены градсовета одобрили проект и разрешили реконструкцию магазина рядом со сквером АГМУ.