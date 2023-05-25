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Корова терроризирует посёлок: кидается на собак и людей, ломает руки, съедает капусту

Сельчанка рассказала, как моментально стала спортсменкой, когда увидела бегущую на неё корову

25 мая 2023, 18:01, ИА Амител

"Злая корова" Фото: neuro amic.ru
"Злая корова" Фото: neuro amic.ru

В Красноярском крае жители одного из посёлков жалуются на корову, которая свободно гуляет и делает всё, что ей захочется, сообщает ТВК в своём Telegram-канале.

Корова держит в страхе посёлок Кононово в Сухобузимском районе. Как рассказали местные жители, она уже второй год бродит без присмотра и нападает на людей.

"Съела у половины деревни капусту осенью. Ворота просто рогами ломала", – отметили сельчане.

С просьбой убрать животное с улицы они обращались и к хозяину, и в администрацию села, но безрезультатно. Впрочем, владельца понять можно – прошлым летом корова ему руку сломала.

Жители посёлка в своём сообществе обсуждают все случаи нападения на детей, взрослых, собак, а также другие инциденты, связанные с коровой. Порой и весьма забавные. 

"Я сейчас испытала просто шок. Вышла с собакой погулять и смотрю, на поле корова разворачивается и бежит стремительно на нас. Видимо, в этот момент я стала спортсменом и бегом стартанула. Но корова была с агрессией. Она так и на рога посадит", – рассказала одна из жительниц.

"Сегодня марафон сдавала с коровой. Параллельно бежали", – написала другая сельчанка.

забавные истории жалобы и просьбы Красноярский край

Комментарии 8

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Гость.

20:46:18 25-05-2023

Неправильные люди живут в Красноярском крае, весёлые и слишком добрые. Наши ребята с озверином в крови ни минуты не сомневаясь, пристрелили бы или отравили, а потом на мыло.

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Гость

22:06:18 25-05-2023

Гость. (20:46:18 25-05-2023) Неправильные люди живут в Красноярском крае, весёлые и слишк... А вам было бы легче, если такая агрессивная корова вашего ребенка на рога подцепит? Или вам корову больше жалко?

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Гога

04:01:27 26-05-2023

Наверное не доют вовремя или не додаивают?..

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Гость

06:38:09 26-05-2023

Щас зоошиза завоет "надо её в приют, на передержку!". Пустить её на мясо, шкуру - в народное хозяйство по потребности.

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Гость

06:50:26 26-05-2023

У нас в деревне, если твоя корова агрессивная или портит имущество соседей, она скорее всего придёт домой с вилами в боку. Успеешь зарезать - хотя бы мяса поешь, а не успеешь - твои проблемы.

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Гость

11:23:37 26-05-2023

Поленом в лоб и агрессивность коровы резко упадет. Проверено давно.

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Гость

13:43:41 26-05-2023

Гость (11:23:37 26-05-2023) Поленом в лоб и агрессивность коровы резко упадет. Проверено... главное, чтобы полено было всегда под рукой. я вот в дамской сумочке полено не ношу

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Гость

17:32:22 26-05-2023

Гость. (20:46:18 25-05-2023) Неправильные люди живут в Красноярском крае, весёлые и слишк... Зачем же корову на мыло то? Зачем травить? Корову на убой, на скотобойню. Шкуру на сапоги, мясо на борщ, котлеты и шашлык. Совсем зоошиза ум повредила.

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