Корова терроризирует посёлок: кидается на собак и людей, ломает руки, съедает капусту

Сельчанка рассказала, как моментально стала спортсменкой, когда увидела бегущую на неё корову

25 мая 2023, 18:01, ИА Амител

"Злая корова" Фото: neuro amic.ru

В Красноярском крае жители одного из посёлков жалуются на корову, которая свободно гуляет и делает всё, что ей захочется, сообщает ТВК в своём Telegram-канале.

Корова держит в страхе посёлок Кононово в Сухобузимском районе. Как рассказали местные жители, она уже второй год бродит без присмотра и нападает на людей.

"Съела у половины деревни капусту осенью. Ворота просто рогами ломала", – отметили сельчане.

С просьбой убрать животное с улицы они обращались и к хозяину, и в администрацию села, но безрезультатно. Впрочем, владельца понять можно – прошлым летом корова ему руку сломала.

Жители посёлка в своём сообществе обсуждают все случаи нападения на детей, взрослых, собак, а также другие инциденты, связанные с коровой. Порой и весьма забавные.





















Сельчане обсуждают выходки коровы / Фото: t.me/tvknew

"Я сейчас испытала просто шок. Вышла с собакой погулять и смотрю, на поле корова разворачивается и бежит стремительно на нас. Видимо, в этот момент я стала спортсменом и бегом стартанула. Но корова была с агрессией. Она так и на рога посадит", – рассказала одна из жительниц.