Корова терроризирует посёлок: кидается на собак и людей, ломает руки, съедает капусту
Сельчанка рассказала, как моментально стала спортсменкой, когда увидела бегущую на неё корову
25 мая 2023, 18:01, ИА Амител
В Красноярском крае жители одного из посёлков жалуются на корову, которая свободно гуляет и делает всё, что ей захочется, сообщает ТВК в своём Telegram-канале.
Корова держит в страхе посёлок Кононово в Сухобузимском районе. Как рассказали местные жители, она уже второй год бродит без присмотра и нападает на людей.
"Съела у половины деревни капусту осенью. Ворота просто рогами ломала", – отметили сельчане.
С просьбой убрать животное с улицы они обращались и к хозяину, и в администрацию села, но безрезультатно. Впрочем, владельца понять можно – прошлым летом корова ему руку сломала.
Жители посёлка в своём сообществе обсуждают все случаи нападения на детей, взрослых, собак, а также другие инциденты, связанные с коровой. Порой и весьма забавные.
"Я сейчас испытала просто шок. Вышла с собакой погулять и смотрю, на поле корова разворачивается и бежит стремительно на нас. Видимо, в этот момент я стала спортсменом и бегом стартанула. Но корова была с агрессией. Она так и на рога посадит", – рассказала одна из жительниц.
"Сегодня марафон сдавала с коровой. Параллельно бежали", – написала другая сельчанка.
20:46:18 25-05-2023
Неправильные люди живут в Красноярском крае, весёлые и слишком добрые. Наши ребята с озверином в крови ни минуты не сомневаясь, пристрелили бы или отравили, а потом на мыло.
22:06:18 25-05-2023
Гость. (20:46:18 25-05-2023) Неправильные люди живут в Красноярском крае, весёлые и слишк... А вам было бы легче, если такая агрессивная корова вашего ребенка на рога подцепит? Или вам корову больше жалко?
04:01:27 26-05-2023
Наверное не доют вовремя или не додаивают?..
06:38:09 26-05-2023
Щас зоошиза завоет "надо её в приют, на передержку!". Пустить её на мясо, шкуру - в народное хозяйство по потребности.
06:50:26 26-05-2023
У нас в деревне, если твоя корова агрессивная или портит имущество соседей, она скорее всего придёт домой с вилами в боку. Успеешь зарезать - хотя бы мяса поешь, а не успеешь - твои проблемы.
11:23:37 26-05-2023
Поленом в лоб и агрессивность коровы резко упадет. Проверено давно.
13:43:41 26-05-2023
Гость (11:23:37 26-05-2023) Поленом в лоб и агрессивность коровы резко упадет. Проверено... главное, чтобы полено было всегда под рукой. я вот в дамской сумочке полено не ношу
17:32:22 26-05-2023
Гость. (20:46:18 25-05-2023) Неправильные люди живут в Красноярском крае, весёлые и слишк... Зачем же корову на мыло то? Зачем травить? Корову на убой, на скотобойню. Шкуру на сапоги, мясо на борщ, котлеты и шашлык. Совсем зоошиза ум повредила.