В Бийске владельца коровы и водителя заставили возместить друг другу ущерб из-за ДТП

Мужчины подали иски после аварии с животным, однако суд счёл, что в происшествии виновны обе стороны

17 апреля 2023, 17:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске суд заставил владельца коровы и водителя, который наехал на животное в июне этого года, возместить друг другу ущерб. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Алтайского края.

В июне 2022 года истец наехал на корову, которая выбежала на дорогу. В результате пострадало и животное, и автомобиль. Мужчина просил взыскать ущерб, причинённый машине, однако ответчик подал встречный иск, где просил взыскать стоимость коровы, так как её пришлось заколоть.

Суд сделал вывод, что ответчик при перегоне коров не исключил возможности свободного, неконтролируемого движения животных по дороге. Водитель же не обеспечил безопасную скорость движения.

Решением бийского районного суда был взыскан материальный ущерб, причинённый как повреждением автомобиля, так и гибелью коровы, с учётом степени вины каждого участника ДТП.