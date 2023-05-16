"Коровы плывут вверх ногами". В буйной Катуни резко вырос уровень воды

Объём воды в реке растёт очень быстро

16 мая 2023, 10:15, ИА Амител

В горах Республики Алтай сильно поднялся уровень реки Катунь. Видео на своей странице во "ВКонтакте" опубликовала известный фотограф Светлана Казина.

"Катунь поднялась по максимуму. Мощь. Коровы опять плывут вверх ногами. Вот же их не вовремя попить тянет!" – написала Казина.

Местные жители отмечают, что ещё два дня назад воды в реке было меньше. При этом до максимального уровня ещё далеко, но объём растёт очень быстро.