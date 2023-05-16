"Коровы плывут вверх ногами". В буйной Катуни резко вырос уровень воды
Объём воды в реке растёт очень быстро
16 мая 2023, 10:15, ИА Амител
В горах Республики Алтай сильно поднялся уровень реки Катунь. Видео на своей странице во "ВКонтакте" опубликовала известный фотограф Светлана Казина.
"Катунь поднялась по максимуму. Мощь. Коровы опять плывут вверх ногами. Вот же их не вовремя попить тянет!" – написала Казина.
Местные жители отмечают, что ещё два дня назад воды в реке было меньше. При этом до максимального уровня ещё далеко, но объём растёт очень быстро.
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10:30:37 16-05-2023
Коровы то синхронистки однако :-)
11:03:19 16-05-2023
где коровы?
11:46:14 16-05-2023
Гость (11:03:19 16-05-2023) где коровы?... Продолжайте и дальше покупать пельмени в магазине :)
11:48:02 18-05-2023
Гость (11:46:14 16-05-2023) Продолжайте и дальше покупать пельмени в магазине :)... В магазинных пельменях коров нет.
11:43:48 16-05-2023
Кто-то впервые узнал про весенний паводок?
12:10:55 16-05-2023
настолько резко что корова стояла на берегу а ее бах и смыло?
16:30:34 16-05-2023
Гость (12:10:55 16-05-2023) настолько резко что корова стояла на берегу а ее бах и смыло... Течение сильное по время такого подъема воды. Только ногу спустишь в воду по колено, как тебя уже течение несет. Впечатление такое, будто кто-то за ногу дёрнул и стащил в воду. Вот, видимо, корова в воду зашла, чтобы попить, ее и утащило тут же.
16:02:06 16-05-2023
Сегодня за 4 часа на гребном канале сантиметров на 5-7 прибыло...