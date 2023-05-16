НОВОСТИОбщество

"Коровы плывут вверх ногами". В буйной Катуни резко вырос уровень воды

Объём воды в реке растёт очень быстро

16 мая 2023, 10:15, ИА Амител

В горах Республики Алтай сильно поднялся уровень реки Катунь. Видео на своей странице во "ВКонтакте" опубликовала известный фотограф Светлана Казина.

"Катунь поднялась по максимуму. Мощь. Коровы опять плывут вверх ногами. Вот же их не вовремя попить тянет!" – написала Казина.

Местные жители отмечают, что ещё два дня назад воды в реке было меньше. При этом до максимального уровня ещё далеко, но объём растёт очень быстро.

Алтай Паводок
Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае - 2023

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

10:30:37 16-05-2023

Коровы то синхронистки однако :-)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:19 16-05-2023

где коровы?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:46:14 16-05-2023

Гость (11:03:19 16-05-2023) где коровы?... Продолжайте и дальше покупать пельмени в магазине :)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:02 18-05-2023

Гость (11:46:14 16-05-2023) Продолжайте и дальше покупать пельмени в магазине :)... В магазинных пельменях коров нет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

11:43:48 16-05-2023

Кто-то впервые узнал про весенний паводок?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:55 16-05-2023

настолько резко что корова стояла на берегу а ее бах и смыло?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:34 16-05-2023

Гость (12:10:55 16-05-2023) настолько резко что корова стояла на берегу а ее бах и смыло... Течение сильное по время такого подъема воды. Только ногу спустишь в воду по колено, как тебя уже течение несет. Впечатление такое, будто кто-то за ногу дёрнул и стащил в воду. Вот, видимо, корова в воду зашла, чтобы попить, ее и утащило тут же.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:06 16-05-2023

Сегодня за 4 часа на гребном канале сантиметров на 5-7 прибыло...

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров