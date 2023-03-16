Корпус интерната для людей с инвалидностью построят в Барнауле за 636 млн рублей

Его планируют открыть к 2025 году

16 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

В Барнауле построят корпус Центрального дома-интерната для людей с инвалидностью и пожилых людей.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, строительство начнётся уже в этом году.

"Планируется, что в корпусе будут только двухместные комнаты, оборудованные всем необходимым для ухода за людьми, которые будут там жить, – написал глава региона в телеграм-канале. – Также в доме-интернате появятся новые комнаты отдыха и комнаты для занятий творчеством, фитооранжерея и зрительный зал, где можно будет проводить мероприятия. Территорию вокруг мы благоустроим для прогулок на свежем воздухе".

На проект потратят 636,5 млн рублей. Открытие корпуса планируют в 2025 году.