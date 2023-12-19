Корвалол и валокордин предлагают продавать по цене водки и по часам, как алкоголь
К аптечным жидкостям крепче 30 градусов, применяемым внутрь, относится не только боярышник
19 декабря 2023, 11:15, ИА Амител
В Общественной палате РФ предложили ограничить продажу предназначенных для употребления внутрь аптечных жидкостей с содержанием этилового спирта выше 30%, пишет "Парламентская газета".
"Необходимо ограничить время продажи препаратов по аналогии с алкоголем. Нужно повысить их стоимость, доведя до минимальной цены на водку", – отмечает издание со ссылкой на доклад.
При этом издание уточняет, что к применяемым внутрь аптечным жидкостям крепче 30 градусов относится не только боярышник.
"Под это определение могут попасть корвалол и валокордин, а также, например, ротокан для профилактики пародонтита и стоматита", – говорится в материале.
Ранее российские аптеки стали отказываться от продажи психотропных препаратов.
11:27:30 19-12-2023
снова делать нечего! бред придумывают! больше нет проблем????????
11:28:40 19-12-2023
а уж про повышение...так это вообще АНТИНАРОДНО! может уменьшить зарплату таким безумным "инициаторам"??? совесть есть???
11:33:17 19-12-2023
ЧТО ЗА ВРЕДИТЕЛЬСТВО???
11:34:21 19-12-2023
тогда и антисептик)))
11:49:59 19-12-2023
Бред какой то....
12:24:39 19-12-2023
Хотел бы я посмотреть на этого героя-члена общественной палаты когда ему потребуется в лечебных целях разумеется одно из средств А ему приходите завтра в девять или там во сколько начинают алкашку продавать. Предлагаю разогнать к чертям эту общественную палату за ее некомпетентность и явную глупость.
17:31:14 19-12-2023
Может ввести штрафы для тех, кто выдвигает антинародные инициативы.
17:31:15 19-12-2023
"Собрать все лекарства(ой, книги) - да сжечь!!" - фраза Скалозуба из комедии "Горе от ума".