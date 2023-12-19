Корвалол и валокордин предлагают продавать по цене водки и по часам, как алкоголь

К аптечным жидкостям крепче 30 градусов, применяемым внутрь, относится не только боярышник

19 декабря 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Общественной палате РФ предложили ограничить продажу предназначенных для употребления внутрь аптечных жидкостей с содержанием этилового спирта выше 30%, пишет "Парламентская газета".

"Необходимо ограничить время продажи препаратов по аналогии с алкоголем. Нужно повысить их стоимость, доведя до минимальной цены на водку", – отмечает издание со ссылкой на доклад.

При этом издание уточняет, что к применяемым внутрь аптечным жидкостям крепче 30 градусов относится не только боярышник.

"Под это определение могут попасть корвалол и валокордин, а также, например, ротокан для профилактики пародонтита и стоматита", – говорится в материале.

Ранее российские аптеки стали отказываться от продажи психотропных препаратов.