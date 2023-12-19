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Корвалол и валокордин предлагают продавать по цене водки и по часам, как алкоголь

К аптечным жидкостям крепче 30 градусов, применяемым внутрь, относится не только боярышник

19 декабря 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Общественной палате РФ предложили ограничить продажу предназначенных для употребления внутрь аптечных жидкостей с содержанием этилового спирта выше 30%, пишет "Парламентская газета".

"Необходимо ограничить время продажи препаратов по аналогии с алкоголем. Нужно повысить их стоимость, доведя до минимальной цены на водку", – отмечает издание со ссылкой на доклад.

При этом издание уточняет, что к применяемым внутрь аптечным жидкостям крепче 30 градусов относится не только боярышник.

"Под это определение могут попасть корвалол и валокордин, а также, например, ротокан для профилактики пародонтита и стоматита", – говорится в материале.

Ранее российские аптеки стали отказываться от продажи психотропных препаратов.

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лекарства инициативы

Комментарии 8

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Гость

11:27:30 19-12-2023

снова делать нечего! бред придумывают! больше нет проблем????????

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Гость

11:28:40 19-12-2023

а уж про повышение...так это вообще АНТИНАРОДНО! может уменьшить зарплату таким безумным "инициаторам"??? совесть есть???

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Гость

11:33:17 19-12-2023

ЧТО ЗА ВРЕДИТЕЛЬСТВО???

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Гость

11:34:21 19-12-2023

тогда и антисептик)))

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гость

11:49:59 19-12-2023

Бред какой то....

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Гость

12:24:39 19-12-2023

Хотел бы я посмотреть на этого героя-члена общественной палаты когда ему потребуется в лечебных целях разумеется одно из средств А ему приходите завтра в девять или там во сколько начинают алкашку продавать. Предлагаю разогнать к чертям эту общественную палату за ее некомпетентность и явную глупость.

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Гость

17:31:14 19-12-2023

Может ввести штрафы для тех, кто выдвигает антинародные инициативы.

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Гость

17:31:15 19-12-2023

"Собрать все лекарства(ой, книги) - да сжечь!!" - фраза Скалозуба из комедии "Горе от ума".

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