Корявый опыт. Что сказал Путин о смерти Пригожина и при чем здесь наркотики
На заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент намекнул, что в деле гибели вагнеровцев могут быть замешаны наркотики
06 октября 2023, 11:30, ИА Амител
Одним из вопросов, которые затронул президент Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба "Валдай", стала гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Глава государства со ссылкой на руководителя СК Александра Бастрыкина сообщил, что в телах погибших нашли фрагменты гранат, и намекнул, что в деле могут быть замешаны наркотики. Подробнее – в материале amic.ru.
Что сказал Путин о гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина?
Глава государства сообщил, что несколько дней назад встречался с руководителем СК Александром Бастрыкиным, который рассказал ему о некоторых деталях расследования дела о гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В частности, руководитель ведомства доложил, что в телах погибших нашли фрагменты ручных гранат. При этом внешнего воздействия на самолет не было – это уже доказала экспертиза, которую провел Следком, подчеркнул он.
Путин также намекнул, что в деле гибели вагнеровцев могут быть замешаны наркотики.
"К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в офисе компании "Вагнер" в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. Но, повторяю еще раз: на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена", – отметил Путин.
Что думает Путин о самой ЧВК "Вагнер"?
Владимир Путин подчеркнул, что в России не существует и не существовало частных военных компаний – закона о них не существует.
"Тот опыт, который был (с ЧВК "Вагнер", – прим. ред.), был корявым, потому что не был основан на законе. Он был вызван необходимостью в текущей конъюнктуре, прямо скажем, на поле боя. И когда Минобороны предложило части компании приехать и участвовать в боевых действиях, я не стал возражать, потому что люди действовали добровольно, и мы видели, что воевали героически. Но интересы даже рядовых членов и руководства компании не всегда совпадают. Не все же получали доходы, по-моему, 840 миллиардов рублей от поставок продовольствия в ВС. Были и другие проблемы, связанные с чисто экономической составляющей, но я сейчас не хочу в это вдаваться", – сообщил он.
Единого мнения, нужны ли России подобные формирования, сегодня нет, добавил Путин. И заверил, что власти "подумают над этим вопросом".
"Было большой ошибкой, что у них не было контрактов, соответственно, гарантий социальной защиты. Уже всем хорошо известно: деньги платили наличными. Честно говоря, это и моя вина, не мог себе представить, как это может быть? Кому дали, кому не дали – кто там определяет, кто чего заслужил?" – возмутился президент.
Глава государства добавил, что уже несколько тысяч вагнеровцев подписали контракты с Вооруженными силами.
Что случилось с главой ЧВК "Вагнер"?
Бизнес-джет, на борту которого находились 10 человек, в том числе основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин, рухнул в Тверской области 23 августа. Все члены экипажа погибли. Позднее выяснилось, что в самолете также находился 31-летний охранник Пригожина, уроженец Алтайского края Александр Тотмин. Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге 29 августа. Расследуется дело по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
11:45:10 06-10-2023
"Но, повторяю еще раз: на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена". Так почему не провели, кто помешал?
13:42:59 06-10-2023
Гость (11:45:10 06-10-2023) "Но, повторяю еще раз: на мой взгляд, надо было бы провести ... В чем проблема раскопать и провести?
15:42:59 06-10-2023
Гость (13:42:59 06-10-2023) В чем проблема раскопать и провести?... Набухались, вдули кокса и давай гранатами жонглировать .Обычное дело.
11:55:05 06-10-2023
Сомнений нет. Так оно и было в самом деле. Но это не точно.
12:47:29 06-10-2023
Гость (11:55:05 06-10-2023) Сомнений нет. Так оно и было в самом деле. Но это не точно.... Я вот тоже им всем, всем верю.))
11:58:55 06-10-2023
Оправдывается, как всегда... "Да и соврет- много не возьмет..!" 6
12:11:30 06-10-2023
Жаль Пригожина - он много сделал...но поверил "наслово"...тем кому верить нельзя
13:48:42 06-10-2023
ааы (12:11:30 06-10-2023) Жаль Пригожина - он много сделал...но поверил "наслово"...те... Бабло имел, захотел власти.
12:31:06 06-10-2023
Доходы-840 миллиардов КТО ТО получил на поставках продовольствия... Неплохо... А кто то подсобирывает гумпомощь... И поговаривают что потом собранное продают
13:50:25 06-10-2023
... (12:31:06 06-10-2023) Доходы-840 миллиардов КТО ТО получил на поставках продовольс... ОБС - одно баба сказала. Достоверные источники есть?
12:44:29 06-10-2023
По правде говоря на передовой у каждого бойца нет проблем с медицинским спиртом.Что у контрактника,что у наёмника.
12:57:48 06-10-2023
Гость (12:44:29 06-10-2023) По правде говоря на передовой у каждого бойца нет проблем с ... C другим есть,а именно со спиртом нет? Сам давно с передка?
15:00:22 06-10-2023
Гость (12:57:48 06-10-2023) C другим есть,а именно со спиртом нет? Сам давно с передка? ... Представь,знаю.Поделись другими проблемами.
12:53:28 06-10-2023
Гранаты могла взорваться при встрече крушении самолёта
12:58:58 06-10-2023
Куда дели 5 кг стирального порошка?
13:04:40 06-10-2023
Употребил Женя наркотики и взорвал нечайно гранату. Такую версию озвучить, мягко говоря, некрасиво.
13:31:27 06-10-2023
Получается Герои России пьяные, обкуренные и Бахмут, и Соледар взяли. Спасли жизни тысячи российских необстрелянных юнцов. Что-то здесь не так.
13:51:12 06-10-2023
Игорь (13:31:27 06-10-2023) Получается Герои России пьяные, обкуренные и Бахмут, и Солед... А кто такие "российские необстрелянные юнцы"? Призывников там нет, только контрактники и добровольцы.
15:00:55 06-10-2023
Гость (13:51:12 06-10-2023) А кто такие "российские необстрелянные юнцы"? Призывников та... а куда делись 300т мобилизованных тогда?
13:49:00 06-10-2023
Пользуются добротой президента. Пригожин обманул, США обманули, европейцам поверил, тоже обманули, что ж он такой доверчивый?
15:31:37 06-10-2023
Гость (13:49:00 06-10-2023) Пользуются добротой президента. Пригожин обманул, США обману... Это политика. Сказать и изобразить надо то, что сказал и изобразил. А что на самом деле - не узнаешь, пока не произойдет.
15:39:31 06-10-2023
Гость (13:49:00 06-10-2023) Пользуются добротой президента. Пригожин обманул, США обману... Опять надули....
15:59:34 06-10-2023
Гость (13:49:00 06-10-2023) Пользуются добротой президента. Пригожин обманул, США обману... Зато он в Бога верит.
14:00:36 06-10-2023
Ничего толкового о причинах гибели самолёта Путин не сказал. Взорвалась граната? Но она могла взорваться, когда самолёт упал и загорелся. А могла быть смонтирована во взрывное устройство. Маловероятно, что пассажиры во время полёта игрались с гранатами. Криминальные разборки? Но тогда кто Пригожина заказал?
15:05:58 06-10-2023
Лидеры вагнеровцев повинны в гибели 6-ти военных вертолётов и самолёта ИЛ 22 российской армии на территории России.И чего после этого они ожидали в своей дальнейшей жизни?
15:22:37 06-10-2023
Гость (15:05:58 06-10-2023) Лидеры вагнеровцев повинны в гибели 6-ти военных вертолётов ... Тогда арестовать и судить? Не не наш метод?? Только криминальные разборки???
15:58:41 06-10-2023
Почему именно криминальные разборки?У военных разборок не бывает?Сколько военных летчиков российской армии убили вагнеровцы?Предлагаете организовать большой и аккуратный такой военный трибунальчик с освещением в прессе во время военных действий
20:30:09 06-10-2023
Гость (15:58:41 06-10-2023) Почему именно криминальные разборки?У военных разборок не бы... С историей попробуйте ознакомиться,даже в период ВОВ и то существовали военные трибуналы и действовали,а тут раз и проблема,как то не убедительно звучит причина да и на фоне осужденных за дезертирство
00:56:42 07-10-2023
гость (20:30:09 06-10-2023) С историей попробуйте ознакомиться,даже в период ВОВ и то су... Во времена ВОВ были случаи намеренного поражения боевой авиации своих своими же?
19:25:17 07-10-2023
Гость (00:56:42 07-10-2023) Во времена ВОВ были случаи намеренного поражения боевой авиа... были и не единожды,это называется дружественный огонь и был трибунал и отправка в штрафные роты и штрафбаты в зависимости от звания наказуемого(учите историю чтоб не задавать глупых вопросов)
19:29:14 07-10-2023
Гость (00:56:42 07-10-2023) Во времена ВОВ были случаи намеренного поражения боевой авиа... как пример Покрышкин(надеемся знаете кто это),сбил СУ-2
18:47:35 06-10-2023
Поди курили в самолёте и окурки об гранаты тушили ?
20:14:53 06-10-2023
Гранаты могли появится и в случае диверсии. А вот кто эту диверсию заказал -тайна. Главное - кому это выгодно внутри страны, против кого шел Пригожин, т.к. у Запада кишка тонка такие дела проворачивать в РФ.