На заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент намекнул, что в деле гибели вагнеровцев могут быть замешаны наркотики

06 октября 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Одним из вопросов, которые затронул президент Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба "Валдай", стала гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Глава государства со ссылкой на руководителя СК Александра Бастрыкина сообщил, что в телах погибших нашли фрагменты гранат, и намекнул, что в деле могут быть замешаны наркотики. Подробнее – в материале amic.ru.

Что сказал Путин о гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина?

Глава государства сообщил, что несколько дней назад встречался с руководителем СК Александром Бастрыкиным, который рассказал ему о некоторых деталях расследования дела о гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В частности, руководитель ведомства доложил, что в телах погибших нашли фрагменты ручных гранат. При этом внешнего воздействия на самолет не было – это уже доказала экспертиза, которую провел Следком, подчеркнул он.

Путин также намекнул, что в деле гибели вагнеровцев могут быть замешаны наркотики.

"К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в офисе компании "Вагнер" в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. Но, повторяю еще раз: на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена", – отметил Путин.

Что думает Путин о самой ЧВК "Вагнер"?

Владимир Путин подчеркнул, что в России не существует и не существовало частных военных компаний – закона о них не существует.

"Тот опыт, который был (с ЧВК "Вагнер", – прим. ред.), был корявым, потому что не был основан на законе. Он был вызван необходимостью в текущей конъюнктуре, прямо скажем, на поле боя. И когда Минобороны предложило части компании приехать и участвовать в боевых действиях, я не стал возражать, потому что люди действовали добровольно, и мы видели, что воевали героически. Но интересы даже рядовых членов и руководства компании не всегда совпадают. Не все же получали доходы, по-моему, 840 миллиардов рублей от поставок продовольствия в ВС. Были и другие проблемы, связанные с чисто экономической составляющей, но я сейчас не хочу в это вдаваться", – сообщил он.

Единого мнения, нужны ли России подобные формирования, сегодня нет, добавил Путин. И заверил, что власти "подумают над этим вопросом".

"Было большой ошибкой, что у них не было контрактов, соответственно, гарантий социальной защиты. Уже всем хорошо известно: деньги платили наличными. Честно говоря, это и моя вина, не мог себе представить, как это может быть? Кому дали, кому не дали – кто там определяет, кто чего заслужил?" – возмутился президент.

Глава государства добавил, что уже несколько тысяч вагнеровцев подписали контракты с Вооруженными силами.

Что случилось с главой ЧВК "Вагнер"?

Бизнес-джет, на борту которого находились 10 человек, в том числе основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин, рухнул в Тверской области 23 августа. Все члены экипажа погибли. Позднее выяснилось, что в самолете также находился 31-летний охранник Пригожина, уроженец Алтайского края Александр Тотмин. Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге 29 августа. Расследуется дело по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".