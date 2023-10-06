"Вы кто такие вообще?" О чем говорил президент Путин на "Валдае"

Владимир Путин выражался образно, ярко и весьма содержательно

06 октября 2023, 05:30, ИА Амител

XX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Фото: Владимир Смирнов, ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании клуба "Валдай". Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь российского лидера будет содержательной. Путин на форуме говорил о многих событиях и явлениях мировой политики. Главные тезисы – в материале amic.ru

О задачах Валдайского форума и новом миропорядке

"... Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики XXI века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня – так было уже, наверное, в предыдущие дни, когда вы дискутировали между собой, так будет и впредь, потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира..."

О разочаровании в партнерстве с Западом

"... Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства... К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно – поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне..."

"... Все эти годы мы не раз предупреждали: такой подход ведет не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. Самонадеянность наших так называемых партнеров на Западе, вы знаете, просто зашкаливала..."

"США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию – военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную... Благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков... Фактически такой уровень развития был достигнут за счет ограбления всей планеты. История Запада – по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое "топливо" для поддержания себя самой..."

"... Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: а, может быть, нам и в НАТО вступить?.. Мы-то считали, что мы уже вот, свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские..."

О боевых действиях на Украине

"... Я не раз говорил о том, что мы не начали так называемую "войну на Украине". Напротив, мы пытаемся ее закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году – государственный переворот, кровавый, антиконституционный..."

"... Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада, идет уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее..."

"... Украинский кризис – не территориальный конфликт. Россия – самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Это даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство..."

О правилах в международной политике

"... В международной системе, где царит произвол, где все решает тот, кто возомнил себя единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно по причине, что та или иная страна не понравится гегемону, потерявшему чувство меры и чувство реальности... Приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли..."

О роли России в современном мире

"... В концепции внешней политики наша страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней – основные принципы мирового устройства, на победу которых мы надеемся..."

"... В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. <...> Цивилизаций много, и ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны как выразители чаяний своих культур и традиций, своих народов..."

"... Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности – в духовном и культурном богатстве..."

О нарушении правил Западом

"... Наши западные коллеги не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление этого колониального мышления. Все время мы слышим: "Вы должны", "Вы обязаны". Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?.."

"Вот страна настаивает на чем-то, продавливает свои какие-то действия, а завтра происходят внутриполитические изменения, и с тем же напором и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое, иногда прямо противоположное... Самый яркий пример – это иранская ядерная программа. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая – все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать-то в таких условиях? Вот это и есть те самые правила, о которые нам говорят?.."

О ситуации с Нагорным Карабахом

"... Россия много раз предлагала армянским друзьям пойти на компромиссы – вернуть Баку пять районов вокруг Карабаха и таким образом сохранить связь между Арменией и Карабахом. Но Ереван отвечал: это создаст для нас угрозы...

В Праге они признали, что Карабах принадлежит Азербайджану, а потом в начале 2023 года вторично повторили то же самое на аналогичной встрече в Брюсселе..."

"... Но, определив статус Карабаха как части Азербайджана, Армения совершила качественное изменение своей позиции. После этого на одной из встреч ко мне президент Алиев подошел и говорит: "Вот видите, все признали, что Карабах наш. Ваши миротворцы там находятся на нашей территории... Давайте теперь договариваться об их статусе на двусторонней основе..." Ну а премьер Пашинян подтвердил: "Да, вам нужно теперь договариваться на двусторонней основе..."

Об изменениях в ООН

"... Правовые нормы должны меняться с изменяющимся миром. Если отправить на свалку истории устав ООН, то хаос неизбежен. Нужно привести нынешние правила под изменения в мире..."

"Надо идти к изменениям в международном праве в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. В этом смысле в Совбезе ООН должны быть страны, которые имеют вес. Это, например, Индия – это мировой гигант, мощная страна. Или Бразилия, ее рост влияния колоссальный, ЮАР. Ну как же не учитывать их влияние в мире?"

О выступлении в парламенте Канады ветерана дивизии СС "Галичина"

"... Если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй мировой войны этот канадско-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера, а не стороне его собственной родины – Канады, или был фашистским коллаборационистом... Если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, в школе не учился..."

О городе Одессе

"Одесса, конечно, русский город. И чуть-чуть еврейский..."