Большой фоторепортаж с трехдневного голосования

11 сентября 2023, 13:14, ИА Амител

































































































































































































































































































Выборы-2023 в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова / amic.ru

C 8 по 10 сентября в Алтайском крае прошли выборы главы региона. По итогам голосования действующий губернатор Виктор Томенко занял первое место и становится главой края еще на пять лет. Он набрал в свою поддержку более 76% голосов избирателей. У остальных кандидатов в разы меньше. Евгения Боровикова от "Справедливой России – За правду" получила 9,46% голосов (51 798 человек) и заняла второе место. На третьем месте Сергей Булаев от ЛДПР – он набрал 7,96% голосов (43 570 человек). Четвертое место занял Сергей Малинкович от "Коммунистов России" – он получил 4,17% голосов (22 812 человек).

Явка избирателей составила по итогам 31,04 %. И впервые в этом году в крае могли проголосовать дистанционно. Из-за чего людей на участках стало меньше. Тем не менее на одном из УИК была корзинка с пожеланиями, на которую обратил внимание наш корреспондент. Любой желающий мог вытянуть из нее листочек с приятным напутствием: например, вечной молодости или крепкого здоровья. А в 42-й гимназии на участке было музыкальное сопровождение от мальчика-баяниста.

Подробнее, как прошли выборы, в нашем фоторепортаже.