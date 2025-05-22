Кошку арестовали за нападение на полицейских в Таиланде
У нарушителя взяли отпечатки лапок, а также сфотографировали
22 мая 2025, 12:00, ИА Амител
Кошку арестовали в Таиланде / Фото: Mash
В Бангкоке арестовали кошку по кличке Ноб Нэн за то, что она укусила правоохранителей в отделе полиции, сообщает Mash.
"Местный житель принес в отдел потерянного две недели назад котика в манишке, который оказал сопротивление и напал на офицеров", – говорится в сообщении.
У нарушителя взяли отпечатки лапок, сфотографировали и возбудили дело в профилактических целях. Через пару дней за питомцем пришел хозяин. После воспитательной беседы все обвинения были сняты.
12:50:07 22-05-2025
Котик боялся и кусался в целях самозащиты)))))
13:03:30 22-05-2025
Усатый и хвостатый кот!
Котёнок твой похищен нами.
Но слух по городу идёт,
Что ногу ты купил баранью…
Валять не будем дурака:
Пришлите нам скорее ногу —
Тогда назад вернем сынка!
А снизу подпись:
Два злодея.
13:19:30 22-05-2025
хищник.
"хозяин, они меня пытали, но я им ничего не сказал..."
17:43:44 22-05-2025
Упоминаются и кошка, и котик. Ничего не скажешь- Таиланд.
17:48:41 22-05-2025
ДМВ (17:43:44 22-05-2025) Упоминаются и кошка, и котик. Ничего не скажешь- Таиланд.... Попробуй по английски сказать - кот- получится CAT. Теперь поищи в словаре английском слово "Кошка". Дошло?
09:56:21 24-05-2025
Повышают раскрываемость, как могут