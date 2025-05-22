Кошку арестовали за нападение на полицейских в Таиланде

У нарушителя взяли отпечатки лапок, а также сфотографировали

22 мая 2025, 12:00, ИА Амител

Кошку арестовали в Таиланде / Фото: Mash

В Бангкоке арестовали кошку по кличке Ноб Нэн за то, что она укусила правоохранителей в отделе полиции, сообщает Mash.

"Местный житель принес в отдел потерянного две недели назад котика в манишке, который оказал сопротивление и напал на офицеров", – говорится в сообщении.

У нарушителя взяли отпечатки лапок, сфотографировали и возбудили дело в профилактических целях. Через пару дней за питомцем пришел хозяин. После воспитательной беседы все обвинения были сняты.