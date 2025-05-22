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Кошку арестовали за нападение на полицейских в Таиланде

У нарушителя взяли отпечатки лапок, а также сфотографировали

22 мая 2025, 12:00, ИА Амител

Кошку арестовали в Таиланде / Фото: Mash

В Бангкоке арестовали кошку по кличке Ноб Нэн за то, что она укусила правоохранителей в отделе полиции, сообщает Mash.

"Местный житель принес в отдел потерянного две недели назад котика в манишке, который оказал сопротивление и напал на офицеров", – говорится в сообщении.

У нарушителя взяли отпечатки лапок, сфотографировали и возбудили дело в профилактических целях. Через пару дней за питомцем пришел хозяин. После воспитательной беседы все обвинения были сняты.

питомцы забавные истории

Комментарии 6

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Светлана

12:50:07 22-05-2025

Котик боялся и кусался в целях самозащиты)))))

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Гость

13:03:30 22-05-2025

Усатый и хвостатый кот!
Котёнок твой похищен нами.
Но слух по городу идёт,
Что ногу ты купил баранью…
Валять не будем дурака:
Пришлите нам скорее ногу —
Тогда назад вернем сынка!
А снизу подпись:
Два злодея.

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Musik

13:19:30 22-05-2025

хищник.
"хозяин, они меня пытали, но я им ничего не сказал..."

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ДМВ

17:43:44 22-05-2025

Упоминаются и кошка, и котик. Ничего не скажешь- Таиланд.

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Гость

17:48:41 22-05-2025

ДМВ (17:43:44 22-05-2025) Упоминаются и кошка, и котик. Ничего не скажешь- Таиланд.... Попробуй по английски сказать - кот- получится CAT. Теперь поищи в словаре английском слово "Кошка". Дошло?

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Гость

09:56:21 24-05-2025

Повышают раскрываемость, как могут

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