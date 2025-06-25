Кроме того, синоптики прогнозируют сильные дожди

25 июня 2025, 19:15, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В ночь на 26 июня на Алтайский край обрушится непогода: регион окажется во власти сильных дождей, гроз и града. Также возможны шквалистые усиления ветра. Об этом сообщили в краевом Гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах местами возможны сильные дожди, а также осадки в виде града.

Ветер подует в юго-западном направлении с переходом на северо-западное. Его скорость составит 5-10 м/с, местами порывы достигнут 13-18 м/с. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 23 м/с.

Однако стихия не отступит и днем: при температуре воздуха в +21...+26 градусов в восточных районах пройдут грозы и кратковременные дожди.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, иногда меняя направление на северо-запад. Местами возможны порывы до 14 м/с.

Ранее об ухудшении погодных условий 25 и 26 июня предупреждали в региональном управлении МЧС. Спасатели призывают жителей края переждать непогоду в здании. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Водителей в непогоду также просят быть осторожными.